地獄圖譜裡的愛、惡與罪惡——評電影《與神同行》

文：陳詠崴 Tsuyoshi Chen（1994年生，高雄人，政大企管系畢，174T社會役役畢。曾獲教育部文藝獎、蘭陽文學獎、桃城文學獎等若干，社論散見網路媒體）

近年韓國電影除了資源豐沛，在題材、製作上更逐漸有許多先步亞洲的大膽嘗試，而上述種種優點，非常完整地體現在12月22日上映的跨年檔強片《與神同行》上。改編自同名漫畫系列的電影，除了在特效上的超高預算、演員陣容，實際觀影正片之後，更感覺無論結構、象徵、轉折與社會省思都做得相當出眾，創作野心相當大，也還蓋了非常多可用、常用、少用的元素。就在以下做個人對於《與》一片的評析。

（下含完整劇情透析，觀影前請斟酌閱讀）

轉世前的七場審判：地獄宇宙觀

全片的宇宙觀本源於佛經寫道，人死後要經歷殺人、懶惰、說謊、不義、背叛、暴力、天倫的七道審判，才能再度轉世。身為消防員的金自鴻，因為一次救災的意外於火場殉職，在他死亡的同時，出現了三位地獄使者，要幫助他同行，通過七場審判。

整部片一大高明之處，在於同時形塑「陰間」與現實的距離感與親密感。地獄審判的規則簡易分為宣讀罪狀的判官，辯護的地獄使者和宣布判決的大王，遙遙對應了現代法庭檢察官、律師、法官的三角色。同樣巧妙的設計，把地獄的各種器物時空設定在距離現代約莫數十年前，新舊不一，同樣有山車、纜車、舊式電腦交織在壯闊的山河雪地荒漠中，人物的服裝亦古今夾雜，製造出有別於傳統地獄陰溼驚悚的形象，給觀者一種新的，時空不定的紛亂感與玄妙感。

要以畫面去形塑陰間的工作是相當困難的，大量運用亙古不變的、廣闊的自然景觀，將生死邊界染上自然的雄偉、浩大與不可測。同時在後期與人間幾次接壤的橋段，也能連接得無有違和。

所謂「貴人」：高貴的死亡

金自鴻在剛被帶到陰間同時，就被使者扣上了「貴人」的光環。貴人意味著高貴的死亡，說明一名消防員的殉職似乎再懇切不過，但正當三位使者以為可以輕易地度過所有審判同時，越來越多問題，伴隨著對金自鴻生命的疑問一一化成惡鬼浮現。

就劇情的結構來說，這樣的設定是相當工整的、典型的「關卡」、「英雄」電影。主角是與眾不同的被選中者，而關卡非常明確（甚至在開影前就已經宣告的），要順利通過七級審判。站在觀眾的半全知角度下，對於編劇安排幾乎能站在一個「看好戲」的位置，時刻無不在推測著，要成功了嗎？還是最後會功敗垂成？

在每一個地獄審判的連接，《與》一片都用了非常敏捷、緊湊的節奏，並以不同的步調變化減少一層層事件的重複感；而因為身為「貴人」的身份，金自鴻直接被免除了冰凍之刑的不義地獄審判，以及破碎之刑的背叛地獄，對於全片的節奏來說，也是一個相當機敏的選擇：讓其餘的審判擴增在兩小時片長的佔比篇幅，增加其情節的深度與前後粘結伏筆，同時也沒有遺落向七七四十九天審判致敬的形式美。

冤死鬼現身：弟弟金秀鴻之死

原先平順的劍樹林橫越，忽然因為冤死鬼的出現，擾亂了陰間萬千惡獸，帶來一場大風暴。同樣驚呆的三位使者，也逐漸對金自鴻單純良善的身世產生了困惑，因為冤死鬼的出現代表死者家人遭遇不測，同時承受了不白之冤。這件事也使得使者之首江林，不得不暫回人間調查，以應付接下來大王的審判。

冤死鬼的復仇之怒會使陰陽界大亂，也會讓金自鴻的轉世之路難行。經歷喬裝推敲之後，江林驚訝地發現冤死的，竟是金自鴻尚未退伍的弟弟。

支線的展開，並無可避免地穿梭原本七審判的架構。而展開的金秀鴻的一生其實體現了《與》全片第一個重要的概念：人的善惡是脈絡的，與他人不可分的。

弟弟金秀鴻死於同隊關懷兵元東延的擦槍走火，而元東延因為怯懦的個性，是隊伍上長期被霸凌、貼標籤的弱兵。中尉在趕到意外現場後，卻因為貪婪之心，害怕影響自己的升將之路而選擇湮滅證據，怎知金秀鴻被掩埋的時候並未死透，活活受了一天活埋的凌遲，而變成充滿恨意的冤魂。

暴力與天倫地獄：家庭的悲劇

按照使者啟程前的說明，七場審判的順序，是按照罪行由小到大而排列的。隨著貴人金自鴻的審判進入最後兩關，他未知的、最深層的罪行指控也即將被揭露。

判官讀出了他在中學的一個夜半，曾經毆打營養不良，嬌弱的弟弟。金自鴻無從辯解。而在德春試圖默讀最後一場天倫審判的內容同時，竟不可置信地發現金自鴻在中學那年，曾意圖殺害瘖啞的母親，與弟弟再自殺未遂，遂因罪惡展開了離家十五年，寄錢回家無顏面對家庭的生活。

轉世希望破滅。這就是「貴人」金自鴻一生極大的惡，自始的善美全都奠基在惡的基礎之上。這也是為何金自鴻在剛死去時仍心心念念老母親，竟不只是單純掛念，而是堆積在心中長期的罪惡感與自我責難。

而這裡編者顯筆描繪的正是第二個重點：世代的悲劇。中學的自鴻母親多病昏迷，弟弟又因為窮困營養不良。而自鴻萌生的殺念來自最根本，無從抵抗對未來的絕望。一個人的善惡難以掙脫世代的悲劇，鋪天蓋地的影響。

電影《與神同行》

三位地獄使者在旅程中的定位

身為三位地獄使者，江林、解怨脈、李德春在角色的設計上，各有各重要的劇情推動位置，以及媒介的溝通功能。

李德春具有默讀訴狀的能力，代表著使者的溫柔與堅強。解怨脈明快，對生死有絕對理性的乾脆，而身為使者之首的江林，反而時時受著陽間情感的誘惑，一次一次禁不住陰陽兩界人的情感，去干預生死，甚至執意馴服並復活了原本應該被消滅的冤鬼金秀鴻。

而江林跟解怨脈不曾停息過的內部爭執，也正反映對於生死，宇宙觀（理性）與觀眾方（感性）的不停碰撞。在江林一次一次違例，只想幫生死人進行和解、償願的過程中，給予的同時也令觀眾省思，感性的生死觀使在世者增添了什麼？抑或是去了什麼？

惡的重量：金秀鴻的怨恨風暴

當自鴻在進行岌岌可危天倫審判的另一邊，金秀鴻的靈魂正看著母親為了自己的冤枉，以隻身走進軍營抗議的畫面。而當親眼見到自私的中尉在羞憤下推倒母親的畫面之後，原先，作為交換條件所放下的復仇怨恨，全在那一刻失控爆發了。

電影最美的是詮釋怨恨的具象化。以龐大風暴演繹一個人在盛怒的絕望之下，砸毀一切的本能，摧毀陰陽兩界一切戒律，使所有碎片胡亂碰爛。回顧金秀鴻的一生，只有無盡的苦與恨，生來接受困窘殘缺的家庭，瘖啞的母親，罪惡逃走的哥哥，軍旅作為他實踐法官夢想的基石，卻在幽閉的環境裡因為種種失誤與私利枉送性命。這種一生壓抑奮力，終是功虧一簣的毒怨爆裂開來，成為毀天滅地的力量。

而隱喻上，真實世界裡的我們，比起平板的金自鴻，大多數人更像是生在世代悲劇裡，生來就只能面對無數逆變，奮力仍一再被擊潰的金秀鴻。金秀鴻毀天地的怨怒另一方面也像是全片編者對於當代青年的憐憫，在貧富歪斜、集體主義、封建陳規的韓國社會裡，人們一生下來註定是承擔無數惡意的逆襲。

愛的重量：母親的最終諒解

天倫地獄的辯護無疑功敗垂成，德春急於阻擋欲使金自鴻陷入無邊流沙的判決宣佈，情急下對閻王吼出：你什麼都不懂。但閻王反駁以無人知曉，最殘酷的真相：當晚母親是清醒，知曉也接受自己將以這樣子死去。

這是金自鴻永遠無法抹平的遺憾，對母親的歉意，也使他自願沉降於無底的刑罰。卻是，托夢裡，母親說話了，無邊的愛包覆了這些大惡、小惡，母親早原諒了親生孩子的錯，母親把錯都往自己的殘缺背攬，悲傷獨自收束。

陰間審判律法第一條，在生前取得當事人原諒之罪，無罪。金自鴻竟就這麼通過了所有的審判，轉世為人。「貴人」的死亡最終仍換來了轉世成功，卻如此悲哀，歸因於親情犧牲的愛，劇情設計上，為原本只有是／非的結局做了一個極為淒美的歧出：一個名實不相符的勝利，弟弟與哥哥在夢中與母親和解，但無邊的遺憾仍難填滿，生命已逝。

結語：以陰喻陽，對當代法的省思

探究全片帶來的旨意，陰間審判被設定為一個純道德的、理想中的一種審判形式。但隨著劇情推展，大王跟判官也各各有自己的私慾與怠惰，是相當牴觸的。好的虛構文本，所反映的問題該與真實社會連結，在此轉折，或許這趟地獄之旅，編者意在言外想點出現世法庭判決的種種困境。

對照片中提出的兩種困境：各個當事人的善意因果層層相連，世代的悲劇難以擺脫；放到現代，也正是法的判決，在根本上難以企及的兩個層次。

除了在地獄象徵性使用的「業鏡」，不同舉證所會引起的迥異判決，各種事件因果相連所產生的偵查、審判的困難，以及判得了當下要素，無法透過判決解決一整個社會的困境，這種種，不也正是被一般民眾期待為「理想」的現代司法形式，難以解套的缺陷？

而在這種種的缺陷之下，在編者的價值中，或許一切善惡都會被模糊以及失誤，但唯有原諒，可以彌平一場愛、恨與罪惡拉扯出的裂痕。生命時光漫長，但若錯過，就太過短暫。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九