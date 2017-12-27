為什麼要聽哈佛教授聊「星際大戰」？

文：臥斧

剛收到《原力思辨：哈佛法學教授用星際大戰解析生命中重要的事》（The World According to Star Wars）稿子時，直覺這書有點麻煩。

倒不是書不好讀。相反的，這書十分有趣，篇幅不長、節奏暢快、行文輕鬆，而且談到的面向比想像到的多出許多——很多面向關於作者凱斯・桑思汀（Cass R. Sunstein）的法學專業，甚至提及數本俺也讀過的心理學與人文作品，只是俺讀的時候完全沒把這些資訊與「星際大戰」（Star Wars）系列電影聯想在一起，讀起來充滿驚喜。

賣書賣了這麼多年，俺想到的麻煩，和銷售有關。準確點兒講，和「這書要賣給誰？」有關。

從這本書的原文書名、中譯書名與副標，都可以清楚知道：這本書不管要談什麼，都和「星際大戰」有關。於是，如此內容，可能已經先篩掉了一部分讀者——他們可能沒看過「星際大戰」任何一集電影，所以認為自己不會明白書中與「星際大戰」相關的論述，或者根本對「星際大戰」毫無興趣；再者，看過電影的讀者，也可能只想讀些與電影情節、角色、或其他衍生故事有關的材料，對於如何用這系列電影去解析「生命中重要的事」不怎麼好奇。

大抵說來，這類作品可能都會遇上相同的麻煩，不管是用「哈利波特」（Harry Potter）系列去談英國的法學教育體系，還是用「魔戒」（Lord of the Rings）系列去談二次大戰的各個勢力分析——儘管作者托爾金（J. R. R. Tolkien）早早聲明自己沒這種指涉。用來當主題的原始作品如果閱聽者寡，那麼這類引申論述的吸引力就小；但就算用來當主題的原始作品閱聽者眾，這類引申論述也不見得能有足夠的號召力，畢竟，這得要閱聽者本身擁有足夠廣泛、不自我設限的閱聽胃口。

不過，週末看完了「星際大戰」系列的最新一集《最後的絕地武士》（Star Wars VIII: The Last Jedi），想起這書，覺得有幾件事可以聊聊。

《原力思辨》的原文版是2016年出版的，彼時「星際大戰」系列電影的第八集《最後的絕地武士》及外傳《俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）還沒上映，所以書裡並沒有提到這兩個故事的劇情；此外，桑思汀聚焦在主要的七部電影，與「星際大戰」相關的一大堆衍生作品，包括小說、漫畫、動畫及電腦遊戲，都提得很少，沒接觸過也沒有關係。

只是，假若沒有看過那七部「星際大戰」電影當中的任何一部、不知道主要角色的背景設定（尤其是最原始的三部曲、也就是後來變成第四到第六集的那三部），那麼一開始的確有可能不大容易理解桑思汀在講什麼——桑思汀不但直接把主要角色都當成人人皆識的名人，還直接了當地爆了《帝國大反擊》（Star Wars V: The Empire Strikes Back）裡最主要的雷。

雖然換個角度講，只要對「星際大戰」有一點點了解，桑思汀揭露的這個情節大約都不是什麼祕密了；而且以《原力思辨》的架構看來，桑思汀也沒法子在不談這個情節的情況下進行論述。是故雖是大雷，但可能沒有那麼雷（如果大家都已約略知道這事），也可能是不得不雷。

另外，桑思汀對於創作過程的看法，俺並不完全同意。雖然很多創作者說「角色會自己行動」，但要完成作品，只把角色設定做完、希望他們自動為作者搞出情節來是不可能的。不過桑思汀的說法並不算全錯，角色設定如果很確實，那麼創作者的確會發現這對情節發展非常有幫助，也可以協助創作者避開不合理的情節；此外，無論事前的設定準備多麼充足，創作者們在正式作業時臨機應變增減或修改情節的狀況，也的確會一直出現。

《原力思辨》的前兩章有點像是星戰迷見面時的聊天內容：關於「星際大戰」創造者喬治盧卡斯（George Lucas）的一些經歷、他在不同時期受訪時提及的創造內幕、經典情節和劇情爭議，以及首部《星際大戰》（Star Wars，後來被定名為Star Wars IV: A New Hope）1977年初次上映之後，從一部包括導演、演員等劇組人員都不看好的怪電影變成超級賣座鉅作的傳奇經過。

接續在第二章之後的〈成功的祕訣：真的好看、時機剛好或純屬幸運？〉似乎仍在談《星際大戰》的成功原因，但桑思汀加入包括電影、小說及流行歌曲等等實例，以及相關的社會實驗數據，提及網路效應、資訊瀑流（information cascade）、名聲瀑流（reputational cascade）等等概念——從這一章開始，桑思汀仍然緊扣著「星際大戰」系列作品，但談的已經不只是七部電影，而是以「星際大戰」為主要例子（包括它在現實中發生的情況，以及在劇中發生的情節），說明在社會架構裡人類行為會受到的影響。

第四章〈觀看星際大戰的十三種方式〉充滿趣味，桑思汀列舉十三種解讀「星際大戰」情節、角色，或者整體架構的切入角度，每個似乎都言之成理（雖然有幾個確定是太誇張的狂想），但其中卻可能相互扞格，例如：「星際大戰」談的是基督教，但也是佛教；情節似乎相當不重視女權，但也擁護女權；談論神話中的英雄旅程，但也暗含了佛洛伊德（Sigmund Freud）式的伊底帕斯（Oedipus）悲劇；原初三部曲的主角天行者路克（Luke Skywalker）可能是自由鬥士，但也可能是個被極端主義洗腦的恐怖分子。

「小伙子，加入我打聖戰，這一根就是你的了咈咈咈」（設計對白）

談「星際大戰」系列多少會提到政治，不過在第四章裡除了政治，桑思汀還簡單提到行為經濟學，這就比較少見；但有趣的是，桑思汀從劇情裡信手捻來的對白或角色作為，的確都可以用行為經濟學理論準確分析。

從第五章開始，桑思汀一面談「星際大戰」系列裡的幾個重要主題（如父子關係和自由意志），一面反過來用「星際大戰」的情節和角色說明現實當中相關的研究理論。而俺覺得最有趣的，或許是第七章〈憲法新部曲：言論自由、性別平等與同性婚姻〉。

在本章伊始，桑思汀說明「星際大戰」雖未直接談及憲法，但的確可以帶來一些關於憲法制定、大法官的自由與限制等等啟示。他從第一部《星際大戰》獲得成功之後種種衍生作品的創作切入，討論應當如何審視憲法，以及大法官應該如何在受到限制的情況下做出無限可能的選擇。桑思汀講的自然是美國憲法，不過解釋法條的角度及增補意義的方式，其實也可以應用在本國那部明顯不合時宜的憲法上頭。

桑思汀認為，美國憲法當中有些規定相當明確，例如總統有幾個、國會怎麼組成，這個照章行事沒什麼問題；但有些規定其實很模糊，例如用了「自由權」這個字眼，但沒有解釋「何謂自由？」——有些人認為，應該要看當初制定這些規定時的意涵，來解釋這些條目的意義；但美國最高法院一再否決這種看法，理由有二：一是憲法訂的是具體規則、還是該隨時代改變的廣泛原則？二是從兩百多年前的字面意涵解讀憲法是否仍有意義？俺認為把憲法內容視為廣泛原則，比較是應行之道，如此一來，憲法制定當時的許多理所當然（例如性別權力），在現世才有符合原初理想的改善可能。

雖然用「星際大戰」當成主要的例證，但桑思汀講的全是現實世界的種種；「星際大戰」系列迷人的原因，也就在於這些故事雖然發生在很久之前的遙遠銀河系，但其實就是現實世界的微縮模型。

是故，或許《原力思辨》需要的讀者、或者是應該要讀《原力思辨》的讀者，並不是「星際大戰」影迷當中具有跨界閱讀興趣的人而已。

如果讀過桑思汀的《剪裁歧見：訂作民主社會的共識》、或聽過這書但有點擔心讀不進去，可以試試《原力思辨》——講得更簡白易懂，而觸及的範圍更廣。

對文本分析有興趣的話，可以從桑思汀的解讀方式裡學到一點路數——這自然不是文學當中常用的分析方式，但不管自己專業為何，建立一套系統為自己分析閱聽經驗都是好的。

想要創作，可以從桑思汀的論述裡得到一些啟發：關於角色如何設定、情節如何安排，以及怎麼從人文社科的種種觀察研究當中，汲取自己用來創作的元素，這點對創作者而言十分要緊。

覺得「星際大戰」系列似乎有趣，那麼《原力思辨》可以提供一些簡要的描述，不是專論，不會讓人明白各場戰役的意義或不同戰艦載具的型號名稱，但會更加理解其中的幾個角色。

假若原本喜好各類雜學，或者喜歡和人聊「星際大戰」相關話題，那麼《原力思辨》是會讀得很開心的作品，資訊豐足、敘述幽默，而且可能會發現自己和哈佛教授的看法一致，或者發現哈佛教授懂得也沒有比較多。

看完《最後的絕地武士》會想到這本書的原因，並非只是「星際大戰」，而是在這部最新的系列作品中，仍然強調了桑思汀在《原力思辨》裡提及的「星際大戰」主題——「選擇」的自由意志。

如同面對一本值得一讀的有趣書籍時，應該做出的決定。

相關書摘

本文經作者授權刊登，原文發表於臥斧・累漬物

書籍介紹

本文摘錄自《原力思辨：哈佛法學教授用星際大戰解析生命中重要的事》，先覺出版

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作者：凱斯・桑思汀（Cass R. Sunstein）

譯者：林力敏

原力是否存在真實生活中？我們可以從《星際大戰》學到什麼？在人心方面有何啟發？媒體評論家公認「美國最危險的人」——凱斯．桑思汀，是當代美國重量級的法律學者、歐巴馬最信任的智囊，但他同時也是一個名副其實的星戰迷。他發現透過《星際大戰》，你能夠更透徹的了解自己，和這個世界！

本書首先探索我們對《星際大戰》的癡迷熱愛，探究這系列電影的不凡緣起，接著，桑思汀把《星際大戰》搖身一變為寶貴的學科文本，檢視它為社會、政治與道德層面所帶來的影響，辨析它對憲法、歷史、經濟學，甚至人際牽繫的啟示。書中也對於父子關係、個人選擇的自由、民主是如何變成獨裁、Ｊ.Ｊ.亞伯拉罕和喬治．盧卡斯誰會是較稱職的大法官等既複雜又有趣的議題，提出嶄新見解。

無論你是熱愛星際大戰，或是想要了解這個文化現象為何能引起不同世代之間的共鳴，都應該讀這本輕鬆迷人的不凡傑作。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九