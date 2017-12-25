女嬰無法報戶口、系統無法連線，全台戶政系統「大出包」不是第一次

今（25）日上午，幾乎全台戶政事務所的電腦系統都出現異常情形，有的無法連線、有的無法列印，有的則是報戶口時，性別欄無法勾選「女性」。內政部表示這是「戶政役資訊系統」中，一個應用程式出錯，明日即可修復。但這已經不是戶政事務所的系統第一次出包。

全台戶政系統異常：女嬰無法報戶口、申請書印不出來、作業系統lag

《聯合報》報導，台中市民政局統計，因戶役政系統當機，共有24名女嬰無法報戶口。豐原區戶政所主任林豪爵說，今上午約11點，戶役政系統無法連線，系統斷訊約20分鐘，下午又發生一次；後來發現女嬰要報戶口時，系統中性別無法勾選「女性」，臨櫃人員已先受理，其餘作業不受影響。

《蘋果日報》報導，彰化戶政事務所主任陳賢生說，彰化、花壇、芬園部分今天有四位民眾來幫女嬰報戶口，因電腦無法處理，已先致歉並留下民眾電話，待系統恢復後再行通知，系統預計今晚即可恢復正常。

苗栗縣民政處長彭基山說，僅1件女嬰欲辦理出生登記，原本可以先以紙本登記、日後電腦補登記，但因家長忘記帶戶口名簿，因此未實際受影響。

而雲林縣戶政影響17件，都已手工處理完成登記。

至於高雄市民政局表示，今上午約10點起，因台北、新北、桃園、台中、高雄戶政系統連線有個程式出錯，使得戶籍登記作業變慢，民眾還是能登記，只是等待時間變久一點，後漸近恢復正常，至今下午2點50分，已全部恢復正常。

《自由時報》報導，新北市民政局戶政科長顏耀明表示，今天一早新北的主機三重戶政事務所開機時，便發現系統異常，影響了登記申請書列印、出生登記等業務，由於每位洽公民眾都必須填寫登記申請書，可說是每位民眾都受波及。

《蘋果日報》報導，針對全台各地戶政系統出現異常，內政部戶政司長張婉宜說，這並非是全台大當機，只是「戶政役資訊系統」中，有一個有關役男的應用程式，在報表的系統中會吃掉其他系統的資源，造成作業系統緩慢、lag的現象。

不過，若民眾到了戶所，相關同仁都會先收件，等到辦理好再以掛號方式送達，不會影響民眾申辦的時間和程序，而今晚就會調整這個程式，明天起作業系統就會恢復正常。

戶政系統大當機，已經不是第一次

其實2014年、2015年，都曾有過全台，或部分地區戶政系統當機。其中又以2014年2月5日的新版戶政系統異常，最為嚴重。《ETtoday》報導，當時新戶役政資訊系統異常，雖然沒有到全台大當機，卻仍有零星的塞車問題，讓民眾無法即時辦理戶政相關業務，且問題持續超過5天，直到2月10日都沒有辦法完全修復。

《今周刊》報導，2014年2月上線的新系統，是一項歷經七年規畫、花費近20億元預算的戶政系統更新計畫。當時的系統更新計畫，從2007年就開始規畫，預期將強化跨機關資料流通服務，縮短作業等候時間。

但這項政策，後來卻因新舊系統銜接出現大紕漏引發民怨，原因就在於，同樣一項計畫的硬體設備、軟體系統、硬體維護，由三家不同廠商承攬，導致系統上路時無法順利整合運作。

2009年政府為擴大內需，編列四年5,000億元特別預算，內政部首先將戶政系統的電腦「硬體」設備公開招標，於2009年12月15日，由大同公司以十億元得標；而「資訊系統」開發建置，卻直到2011年6月，才由資拓宏宇公司以5.6億元得標。

然而，當2013年底資拓宏宇完成所有系統開發建置作業後，由大同公司承攬的硬體設備已屆四年保固期，結果顯然與預期的「並行作業」有極大落差。這時內政部只得再次招標硬體維護工程，最後由環安達公司以1,071萬元得標，形成三家廠商「拼湊」出一項系統的奇特現象。

工程發包零碎以外，內政部對於系統研發的監管及驗收機制也不夠嚴謹。段宜康指出，整起計畫的發包及驗收作業，全由不具資訊專長的內政部戶政司主導，排除專業的內政部資訊中心，「外行領導內行」的結果，就是完全未發現潛在的相容性問題。

此外，內政部宣稱新系統曾進行十次壓力測試，但段宜康爆料，2013年底完成測試後指出，系統只要有250人同時上線即呈現不堪負荷，蕭家淇則解釋，系統測試後已將流量強度提升到250人以上，只是仍未達實際運作需求。

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核稿編輯：楊之瑜



