《火藥時代》（下）：為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後？

文：歐陽泰（Tonio Andrade）

►《火藥時代》（上）：曾是世界第一火藥帝國的中國，為何失去領先優勢？

當然，理由之一是英國歷經了人類史上並無前例的工業化過程，但隨後我們將會看出，英國的軍事優勢並不全然取決於船堅砲利與大規模生產。我也必須體認一個事實：在戰前，中國的軍事發展已經停滯不前了。為什麼？因為天朝無戰事。到了十八世紀中葉，清廷已經完成了一項中國前朝歷代未能企及的功業：它征服了蒙古人與中北亞的回部。而且，更早之前的俄國人也已經領教過清廷的厲害，所以北方已經沒有邊患。在海疆也已穩固無事的狀況下，幾個世代的中國並未面臨嚴重外患，這段時間大約是從一七六〇到一八三九年。不過，國內的民變不斷，儘管有些規模頗大，但與中國歷史上的一些時代相較，這個時期的戰事已經算是特別少了。此時中國軍隊的戰力減弱，軍事革新遲緩。

圖0.1以一三四〇到一九一一年為時間軸，把戰事在中國與西歐的發生頻率都列出來，藉此我們可以看出一段「清朝大和平時期」（The Great Qing Peace）的存在。把戰爭給圖表化當然是很困難的，而且必須相當謹慎，但如果能輔以各種質性與量化資料來加以佐證，這類圖表即可以幫我們觀察出一些重點。

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首先該注意到的是，從一三五〇到一七〇〇年之間，中國與歐洲的戰事模式是非常相似的。就中國而言，戰事的次數在兩個改朝換代的時間點來到了高峰期，也就是一三六八與一六四四年；但是，從一三五〇到一七〇〇年看來，整體而言，歐亞大陸的兩側都是戰亂頻仍的，只有中國在一四五〇到一五五〇的百年之間相對來講較為平靜。

然而，中國與歐洲的模式在十八世紀與十九世紀初出現了顯著的大分流現象，這段時間內歐洲還是連年戰亂，中國的戰事數量卻持續流連在整個時間軸上的最低點。相對而言，這是中國較為平靜的一段時期，我們可以稱之為「清朝大和平時期」，從十八世紀中一直持續到一八三九年，而且韓日兩國在這段期間剛好也是戰事較少的。但實際上，任何清史專家都能正確指出這段時期中國發生了許多大規模的武裝衝突，一八〇〇年前後發生的幾場戰事尤其慘烈。然而，此時中國大致上並無對外戰事，而且從紀錄看來，如果與一二〇〇年之後的其他歷朝歷代相比，在清朝大和平時期出現的武裝民變次數相對來說較少。

然而，儘管歐洲十八世紀出現了比十七世紀更長久的和平時期，但十八世紀的歐洲只要有戰事爆發，卻總是越來越激烈，最後在法國大革命戰爭與拿破崙戰爭來到了最高點，整個歐陸在十八、十九世紀之際被攪得天翻地覆。所以，中國的軍事革新才會在清朝大和平時期減緩，同時間歐洲的軍事革新卻加速了，發展出威力更強大的新式大砲、火器、組織結構與戰術，這並不令人感到意外。

從十八世紀中葉到十九世紀初，就是中歐雙方在武力上的「大分流時期」，西方人也剛好在此時建立起對於中國的印象：在許多方面都停滯不前、龐大頑固而且窘困不已。小說家狄更斯（Charles Dickens）在參觀完一艘中國船隻後，就用自己的話表達出上述看法：「幾千年過去了，中國人還是用同樣的方式建造尖底帆船，而且建造出來的東西簡直在虛擲時間。」對於面臨劇烈變動、朝現代化發展的西方而言，中國呈現出一種負面形象。如今某些學者仍抱持相同看法，語氣也與一百五十年前的狄更斯幾乎一樣好辯。例如：「在早熟的唐宋兩朝（六一八～一二七九年）之後，（中國）並未出現具有積累性的革新之舉。」

接下來我們將會看到，在宋朝之後，中國還是有很多具有積累性的革新之舉。然而我無意全然屏棄「中國停滯不前」的概念，而是要用更精確的方式來使用它。從軍事史的角度看來，此一概念只適用於兩個時代：一四五〇到一五五〇年大致相符，至於一七六〇到一八三九年，的確是個極其停滯的時代。

更重要的是，若要解釋中國的軍事為何在這兩個時期會陷入停滯狀態，我們必須謹慎為之。傳統派的學者們傾向將問題歸咎於根深蒂固的文化與體制特性。他們主張，中國之所以陷入困局，都是因為保守主義、封閉心態、自以為文明程度較高，還有奉行儒學教條。也許你會認為，會這樣說的都是一些保守學者，他們深信「西方各國積極接受多元文化，導致它們的獨特性全都泯滅消失了」，但事實上類似的觀點也普遍出現在許多軍事史的著作裡。最近有一本關於火藥的傑作就這麼寫道：「中國的廷臣把火藥科技視為雕蟲小技，嫌吵嫌髒。對他們來講，大砲再有用也無所謂——功能性對於西方人來講是最重要的價值，但中國人不這麼認為。」

另一本書的作者鑽研文藝復興時代的軍事史，他在書中寫道：「掌權的中國官僚……基本上沒有興趣，他們對戰事的科技不屑一顧。」某些學者即便從全球歷史的角度來論述著書，也表達出同樣的觀點，《世界史中的戰事》（Warfare in World History）是這麼說的：「中國不想大規模試用新科技，唯恐擾亂儒家的社稷與國家秩序。」至於《戰事的世界史》（World History of Warfare）一書的說法也是大同小異。在其他文類的作品中，例如新聞報導，我們也可以看到類似觀點。

然而，如同我們將在本書中看到的，中華帝國的領袖與官僚們其實是深受火藥與火器吸引的，而且也花了很多心血去發明、改造與革新。即便是身兼大儒身分的廷臣也深受吸引。這些人研究、測試火器，實驗自己的產品，並且鑽研火器的戰術與戰略，也把這一切詳細地寫在書裡。每當外人，無論是越南人、葡萄牙人、荷蘭人或英國人，發展出有效的科技時，他們總會加以研究與應用，通常也為此耗費許多時間與資金。

在中國史上，僅僅少數時期有人呼籲不要進行軍事革新，尤其是一七六〇到一八三九年之間的清朝大和平時期。不難理解的是，這段期間的儒士們大多在鑽研軍事以外的事務。等到戰火再度於一八三九年點燃（而且，十九世紀中葉的歷次大戰，堪稱中國史上最具殺傷力的），還是儒士們率先跳出來進行軍事革新。過去，一般人都認為他們的成果並不卓著，但實情並非如此。

十九世紀戰亂頻仍時，中國的表現為何如此積弱不振？我無意徹底解開此一謎團。戰爭其實只是許多變數之一，其他還包括滿漢之間的緊張關係、不靈活的政治結構、朝廷的黨派林立，還有環伺中國的強敵實在太多，各種因素交雜。過去曾有許多中國專家提出其他模式來解釋「中國為何會停滯不前？」這個謎題，他們的說法也不該被全然屏棄。例如，鄧鋼曾提出極其細緻的「結構平衡」（structural equilibrium）模式，還有某個古典的概念則是認為中國欠缺一個積極主動的布爾喬亞階層（偉大的中國科學史專家李約瑟［Joseph Needham］就是抱持此一看法）。王國斌與若森薩（Jean-Laurent Rosenthal）提出的模式則是建立在地緣政治的競爭、資本與雇傭勞動等三大要素上，還有許多其他的解釋。

同樣的道理，我們也不該全盤否定傳統派學者喜歡的那種文化解釋，尤其是在科學方面。儘管目前許多學者都認為實驗科學並非造成「經濟大分流」（the Great Economic Divergence）的主因（在修正主義的爭論中，無論是正方或反方的學者都有人如此主張），但我卻因為發現了一些證據而深信科學是造成「軍事大分流」的關鍵因素。既然聚焦在科學上的傳統派學者是對的，我們也就不該忽視他們所強調的那些文化與社會要素，例如：法律體系、財政結構、財務體系、城市治理、教育體制等等。針對這些問題我們必須進行更多的比較研究，也已有許多東亞史專家正循著這個主軸深入了解中。

儘管如此，若想探究在世界史上西方崛起與中國沒落的理由，地緣政治的不穩定程度（換個說法，也就是各國交相征伐的時代有多久）還是可以為我們提供解釋。歐洲的國家體系也許真的是非常穩定而持久，但軍事競爭的模式也對中國造成了重大影響。

事實上，「從全球各國交相征伐的情形來看中國的衰落」這種觀點之所以引人入勝，理由之一在於它讓我們看出所謂現代化（也就是以有系統的方式採用先進科技與技術的過程）並非在一八〇〇年代突然出現在亞洲的。如同其他學者曾經指出的，那是經過長期深化的。東亞出現了第一批火器，因為各國紛紛採用，導致火器在西元九〇〇到一三〇〇年期間歷經了長期的演進。後來，火器才外傳到東亞以外的地區，傳播者可能是四處征戰的蒙古人與其盟友們，到了一三二〇年左右才在歐洲生根，但很快又進入另一個演進過程，接著再度外傳。

十五世紀初期中國明朝採用的紅衣大砲，是葡萄牙人製造的，到了十五世紀中葉，開始使用日本與葡萄牙製造的鳥銃，接著在十七世紀又將西方的先進大砲納為己用。某位學者曾主張，中國採用大砲可說是該國史上初次的「自我強化之舉」。此舉效果絕佳。就某些方面而言，當時中國的製砲科技比歐洲更為精進。大砲曾經於十七世紀幫助中國擊敗歐洲的兩大帝國：荷蘭與俄國。但這方面的技術與科技並非中國獨有，而是在國際之間傳遞，從北非的馬拉喀什（Marrakesh）到江戶時代的日本，各國都曾採用，也有所創新。

若把中國的現代化視為長久的深化過程，我們就會看到此期間中國曾屢屢試圖改革。中國曾於十九世紀中葉推動洋務運動，但一般而言被認定為失敗。不過，事實上，在十九世紀下半葉推動現代化的亞洲國家裡，中日兩國可說是最成功的。我們很容易把亞洲的現代化當成一種「迎頭趕上」之舉，好像歐洲就在前方不動，亞洲人在後面拼命追趕消弭雙方之間的差距。但是，別忘了當年歐洲人自己也正在現代化，雙方都想要趕上英國。接下來，等到改變的速度增快，每個國家都努力想要待在競爭者的行列裡。即便大不列顛在十九世紀是全世界科技最先進的強權，也還是處於革命性的變遷過程裡。

事實上，歐洲各國的起頭雖然較早，但中日兩國的軍事實力很快就趕上了，日本因為現代化成就較高，才得以在一八九五到一八九六年之間的甲午戰爭打敗中國，其原因與其說是因為日本人較為了解蒸汽機的力量或者製造大砲船艦之道（在一八八〇年代，中國人不但率先自製蒸汽機，也能打造性能較佳的戰艦），不如說是因為中國人治國無方。中國是一個搖搖欲墜的古國，但日本卻是個有效率的新國家。擊敗中國後，過了十年，日本又打垮另一個生鏽的大國：沙皇統治的俄國。在日本的艦隊裡，有些船艦就是他們十年前從中國人手裡繳獲的中國自製船艦。

從一八九五年敗給日本看來，現代中國顯然積弱不振，而且從一八五〇到一九四九年，該國可謂兵連禍結，打仗打得國家元氣大傷。但這也許不該被當成現代化過程失敗的病徵，而是某個亙古主題的現代版：在改朝換代之際，國家往往面臨巨變，而且難免大戰頻仍，內有民變作亂，外有強敵入侵。並且，與改朝換代相關的，也包括國家在軍事、科技與政治等方面的革新。

無論如何，軍事現代化的動力不該被簡化成「西化」。整個火藥時代裡，世界史的特色之一就是全球各地都有軍事現代化的痕跡，不只存在於歐亞大陸的最西邊與最東邊。這兩者之間的各個地區也都扮演著關鍵角色，只是它們並非本書要探究的對象罷了。我只想藉由這本書建立起一個二元架構，希望有助於發展出一部真正能觀照全球的軍事史。

被我拿來當作故事起點的，是中國歷史上最引人入勝的朝代之一，也就是許多政權同時存在、而且持續變動的宋朝。

書籍介紹

本文摘錄自《火藥時代：為何中國衰弱而西方崛起？決定中西歷史的一千年》，時報出版

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作者：歐陽泰（Tonio Andrade）

譯者：陳榮彬

挑戰傳統軍事史觀 引發學界熱議論戰

漢學大師歐陽泰 改寫中西軍事革新史的關鍵之作

新書《火藥時代》寫作時間原本在《決戰熱蘭遮》之前，以「西方為何能取得現代世界的主導權？中國為何衰落？」為題，探討東西方在軍事發展上的分野與西方為何能產生軍事優勢。描述鄭成功與荷蘭東印度公司之戰的《決戰熱蘭遮》，提供了十七世紀歐洲經歷軍事革命時，雙方實力尚在均勢的最佳證明。《火藥時代》則給予更寬廣的視野，把此問題延伸到「為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後？」透過論述西元九一〇年至一九〇〇年東西兩方的軍事科技演變，解答歐洲能撼動近代世界版圖的原因。

十世紀時，中國人發明了火藥並應用在軍事用途上，幾百年後，火藥科技才逐漸西傳；但到了十九世紀，中國卻在鴉片戰爭中遭逢英國痛擊。為何曾是世界第一個火藥帝國的中國失去了領先優勢，而過去無足輕重的西方國家卻成為宰制世界的強權？

在此之前，中國與歐洲同樣深具軍事創新能力，雙方武力的「均勢狀態」卻在鴉片戰爭正式宣告終結，軍事上的「大分流時代」就此降臨。然而，長久以來史家為何又對勢力此消彼長的原因爭論不休？本書透過比較東西方軍事史的研究，不僅要探詢「何以中國會走上不同於西方的道路？」更要叩問「西方為何能取而代之成為近代世界的霸主？」歐陽泰以火藥戰事貫穿全書，打破傳統軍事史研究的地理邊界，還原東西方火器發展的面貌，翻轉了史學界對於軍事革新的傳統論述。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九