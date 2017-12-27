《火藥時代》（上）：曾是世界第一火藥帝國的中國，為何失去領先優勢？

文：歐陽泰（Tonio Andrade）

引言：中國軍事史的模式

「中國是一頭睡獅。等它醒了，整個世界都會為之震動。」這幾句話是拿破崙說的，近年來大家在引用時，往往會接著表示，那頭睡獅如今已經醒了。中國政府的高層屢屢承諾，該國會以「和平、可親和文明」的方式崛起，但依舊震驚了全世界。拿破崙的預言似乎成真了。

然而，他是在一八一六年時預言的。為何這頭獅子過了那麼久才醒來？而且為何會睡著？中國曾是舉世最為富庶、科技最發達，也最有權勢的大國。當初它為何會失去領先優勢，輸給了後來才崛起的西歐各國？或者，換個方式來提問：在一五〇〇年之後，為什麼那些曾經無足輕重的歐洲國家會成為宰制全球的強權？

這些都是有關世界史的關鍵問題，近年來已經有太多人急於提供解答，也引發許多爭論。但幾乎所有答案都是圍繞著經濟問題打轉。正因如此，如今我們已經比過去更為了解中歐雙方在薪資水平、生育率與農業生產力等方面的表現，但卻還是不太了解拿破崙那一席話的真正重點——戰爭。他會提出此一知名預言，是為了回應他的愛爾蘭籍外科醫生的提問：若是向中國發動攻擊，對英國而言是利是弊？拿破崙的答案是，英國佔不到便宜，因為中國人一旦覺醒了，就會「從美法兩國，甚至從倫敦招募到技師與造船工匠，藉此打造出一個艦隊，假以時日就能打敗貴國。」最後，英國人還是對中國發動攻擊，中國也的確招募到一些技師與顧問。中英兩國開戰後，中國邁向現代化之路走得比拿破崙預期的還久，但在整個過程中，洋務運動的參與者往往都把軍務當成重點。時至今日，倡議改革的人仍是如此。

這本書所探討的是中國與西方之間的「大分流」（the Great Divergence），並且會將討論聚焦在武器上。我主張中國之所以會強大、衰敗，接著又重新崛起，是可以從其過去的軍事模式看出來的。但我不會只聚焦在中國。我的目標是比較歐亞的軍事史，而且我想要提問的問題不只是「中國為何走上不同於西方的道路？」也要問「西方為何能走上不同於東亞的道路？」歐洲並非遵循著一條正常軌跡去發展的；每一例個案都能為其他案例帶來啟示。

貫串這整本書的主題是火藥戰事。長期以來，史家已經針對火藥帶來的革命性效應進行了許多研究，但他們大多只注意西方。事實上，你可能聽過一個錯誤但常被提及的說法：火藥是中國人發明的，但他們並未應用在戰爭上。此一誤解仍然廣泛地流傳著，常出現在學術著作裡，甚至連中國人自己都這麼說。不過，事實是中國與其鄰國試著把火藥運用在許多軍事和非軍事的用途上，經過幾百年後，火藥才流傳到西方。這些最開始使用火藥的亞洲國家常常被忽略了，而大部分關於火藥戰事的研究都聚焦在早期近代史（大約一五〇〇～一八〇〇年）。史家們往往主張，這段時間裡有許多帝國因為火藥而崛起，「火藥革命」與「軍事革命」促成了歐洲封建結構的轉變，也為日後西方國家的全球霸業打下了基礎。

但事實上，所謂的「火藥時代」持續了整整一千年，從將屆西元九一〇年代時人們開始把黑火藥（gunpowder）用於戰事上，揭開序幕，最後直到大概一九〇〇年，無煙火藥取而代之，這時代才算告終。若能好好檢視火藥時代，就算不能解答「西方為何崛起？中國為何『停滯不前』？」的問題，至少也能對問題有所釐清。

歐洲的變動為何如此大？中國又何以往往被認為停滯不前？有許多人曾提出解釋，但最為持久的解釋之一，就是所謂的「競爭國家體系」。根據此一理論，歐洲各國彼此對立，導致歐洲社會面對一種優勝劣敗的競爭壓力，迫使各國不得不改善自身的政經與軍事結構。相反的，中國卻是個大一統帝國，這讓中國人欠缺實驗精神，導致國家的發展停滯。這個觀念是隨著社會科學一起誕生的，最早由孟德斯鳩（Montesquieu）提出，爾後也為馬克思（Karl Marx）與韋伯（Max Weber）的著作生色不少。如今此一說法已經非常普及，出現在賈德．戴蒙（Jared Diamond）、伊曼紐爾．華勒斯坦（Immanuel Wallerstein）、大衛．藍迪斯（David Landes）、傑弗瑞．帕克（Geoffrey Parker）等許多人的著作裡。以此一模式為根據，許多研究中國的專家也都主張，因為中國是個大一統帝國，所以缺乏歐洲那種較具競爭性的動力——不過，也有人認為，這種缺乏競爭的狀況會帶來種種經濟上的好處。

當然，每一個學過中國史的人都知道，中國在歷史上也是戰亂頻仍，常分裂為許多相互競爭的國家。事實上，「中國」一詞預設了大一統的狀態，但該國在歷史上有很多時間都不是統一的。史上最著名的分裂時期應該就是戰國時代（西元前四七五～二二一年），許多國家也把歐洲的早期近代史拿來跟這個時代相提並論，主張兩者在軍事與政治方面有許多相似的發展。例如，歷史學者傑弗瑞．帕克就是以討論中國的戰國時代來開始他的《軍事革命》（The Military Revolution）一書，主張戰國時代的中國與早期現代的歐洲一樣，因為戰爭頻仍而導致國家集權化，而且在戰術、科技、組織與後勤等各方面都有許多軍事創新。

然而，在中國的漫長歷史中，還是有許多學其他各國相互競爭的戰亂時期，但往往被學者們給忽略了，誇大了中華帝國的大一統。我這本書的假設是：那些分裂的時代正是可以幫助我們了解世界史的關鍵。

我們來看看晚近的明清兩朝（一三六八～一九一一年）：許多作者都認為中國在這階段是統一的，因此發展停滯。的確，中國在明（一三六八～一六四四年）、清（一六四四～一九一一年）兩朝都是大一統帝國。但在這段時間內，卻也曾出現過多國交戰的狀況，尤其是在改朝換代之際（即一三六八年與一六四四年）。這不值得大驚小怪，但並未精通中國史的人也許會感到訝異，因為中國在這兩次改朝換代時都歷經了長年的戰亂，從元帝國（一二七九～一三六八年）到明帝國的過渡期，幾乎持續了一整個世紀，這就是知名的「元末群雄並起」時期（一三五二～一三六八年），他們紛紛建立自己的政權，開始進行一連串的血腥混戰，後來皆被明太祖（一三六八～一三九八年之間在位）以武力手段剿滅。

但在太祖死後，到了永樂朝（一四〇二～一四二四年），也就是他那好戰的兒子成祖在位時，又是兵連禍結，多次發兵征討南越與韃靼，接著斷斷續續爆發了許多戰事，直到一四四九年，前述過渡期才終於結束了。元明之際的變動過渡期長達一世紀，大約從一三五〇一直打到一四五〇年。戰事頻仍激烈，而且規模往往遠勝同一時期西歐的任何戰事，常有幾十萬大軍攜帶大砲、炸彈、手榴彈與火箭在東亞各地南征北討。

另一個變動過渡期也很長，戰事一樣激烈不已。後金在一六一〇年代起兵反明，此戰事一直持續到一六八三年，滿人早已建立清朝後，才終於把南明諸王全都剿滅。後來，知名的康熙帝（一六六一～一七二二年之間在位）為了讓中北亞諸國稱臣，又屢屢發動戰爭，持續到十八世紀初。事實上，這已經是比較保守的說法了，因為激烈戰事早在一五五〇年左右就已經開始，後來又爆發了萬曆朝鮮之役（一五九二～一五九八年），這是中日史上雙方規模最大的軍事衝突，此一戰爭規模後來才被二次大戰期間的中日之戰超越。學者孫來臣曾經表示，一五五〇到一六八三年之間是整個東亞歷史上戰爭最頻繁的一段時期，戰場範圍已經遠遠超過中國本身，戰火肆虐了歐亞大陸的整個東半部，包括東南亞在內。

變動過渡期本來大多戰亂頻仍，沒什麼好大驚小怪的，但上述兩個過渡期會這麼長，卻別具深意。這兩個過渡期都跨越了好幾個世代。當然，在中國發生的戰事跟歐洲的戰事類型不盡相同：也就是說，中國並未像歐洲各國那樣對外發動軍事衝突，所以並未產生強大的革新動力。有些學者認為，中國把國力用錯地方，只會與遊牧民族與國內亂黨打仗，以至於未能對外發動征服戰爭，如此一來也就導致中國沒辦法產生歐洲特有的革新動力。

然而，事實上，在戰亂的刺激之下，中國在這些時期還是進行了快速且深層的軍事革新。拿破崙深諳這個道理，他認為任何國家在受到軍事行動挑戰時，肯定會以革新來回應。史家稱之為「挑戰—回應的動力」（challenge-response dynamic）。在一三五〇到一四五〇年的元明過渡期期間，中國受到了很多挑戰，也產生了許多回應，步兵部隊變得越來越仰賴火器，而且與同時期的歐洲相較，火器的使用率不僅較高，也更有效率。根據明初的軍事政策規定，每十位士兵至少要有一位持有火器；到了一四〇〇年代的最後三、四年之間，此一規定已經提升到十中有三，而歐洲則是要到一五〇〇年代的中期才達到此比例。許多史家都把明朝視為世界史上第一個「火藥帝國」。

但大約從一四五〇年開始，過去中國那種軍事模式改變了，走上了一條不同於歐洲的道路。從一四五〇到一五五〇年，中國參與的戰事變少了，戰事強度也減弱，軍事革新的速度就此減緩。而歐洲在同一時期，卻剛好因為戰事日趨激烈，規模越來越大，軍事革新得以加速。到了一四八〇年，歐洲的各類火器都已經遠遠優於中國的火器，所以當一五〇〇年代初期，葡萄牙水手將槍枝帶入中國，中國人見識到其優越性能，才開始仿造歐洲槍枝。我們或可把這個時期（一四五〇～一五五〇年）稱為第一個分流時代，或者是「小分流時代」。

但這段時期並未延續下去。從一五五〇年代開始，整個東亞地區烽煙四起，軍事革新因此得以加速。中、日、韓都已經把歐洲大砲與火繩槍（musket）的工法給摸熟了，加以改良，甚至懂得以更為進階的戰術來使用槍砲。舉例說來，過去常有史家表示，「火槍陣」以整排士兵手持火繩槍一起發射的知名戰術）應該是歐洲、日本或者鄂圖曼土耳其帝國發明的，但稍後我將說明此一戰術的創始者很可能是中國人。一五五〇到一七〇〇年期間，東亞在軍事方面進入了快速革新期，實力堪與西歐各國匹敵。每當東亞各國訓練有素的軍隊與歐洲軍隊交戰時，總是東亞軍隊大獲全勝。很少人研究這些歐亞之間的軍事衝突，但從這些衝突看來，歐亞雙方的軍事實力在「均勢時代」（Age of Parity，即一五五〇～一七〇〇年期間）是旗鼓相當的。

歐洲人的確比較會打深水海戰，碉堡也蓋得比較好，但是東亞各國部隊的能動性較強，也更有效率，之所以能擊敗歐洲部隊，不光是靠人數優勢，也是憑藉著優異的大砲、有效的後勤體系、將帥統馭有方，而且就部隊訓練方式與凝聚力而言，就算沒有勝過歐洲，也實力相當。同時，此一均勢並不局限於東亞：大部分的亞洲各國也許都與歐洲保持著均勢。

然而，一八三九到一八四二年之間發生了第一次鴉片戰爭，從英軍擊敗清廷的摧枯拉朽之勢看來，均勢時代已經結束，軍事上的「大分流時代」降臨了。但為什麼中國會大幅落後呢？

►《火藥時代》（下）：為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後？

書籍介紹

本文摘錄自《火藥時代：為何中國衰弱而西方崛起？決定中西歷史的一千年》，時報出版

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作者：歐陽泰（Tonio Andrade）

譯者：陳榮彬

挑戰傳統軍事史觀 引發學界熱議論戰

漢學大師歐陽泰 改寫中西軍事革新史的關鍵之作

新書《火藥時代》寫作時間原本在《決戰熱蘭遮》之前，以「西方為何能取得現代世界的主導權？中國為何衰落？」為題，探討東西方在軍事發展上的分野與西方為何能產生軍事優勢。描述鄭成功與荷蘭東印度公司之戰的《決戰熱蘭遮》，提供了十七世紀歐洲經歷軍事革命時，雙方實力尚在均勢的最佳證明。《火藥時代》則給予更寬廣的視野，把此問題延伸到「為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後？」透過論述西元九一〇年至一九〇〇年東西兩方的軍事科技演變，解答歐洲能撼動近代世界版圖的原因。

十世紀時，中國人發明了火藥並應用在軍事用途上，幾百年後，火藥科技才逐漸西傳；但到了十九世紀，中國卻在鴉片戰爭中遭逢英國痛擊。為何曾是世界第一個火藥帝國的中國失去了領先優勢，而過去無足輕重的西方國家卻成為宰制世界的強權？

在此之前，中國與歐洲同樣深具軍事創新能力，雙方武力的「均勢狀態」卻在鴉片戰爭正式宣告終結，軍事上的「大分流時代」就此降臨。然而，長久以來史家為何又對勢力此消彼長的原因爭論不休？本書透過比較東西方軍事史的研究，不僅要探詢「何以中國會走上不同於西方的道路？」更要叩問「西方為何能取而代之成為近代世界的霸主？」歐陽泰以火藥戰事貫穿全書，打破傳統軍事史研究的地理邊界，還原東西方火器發展的面貌，翻轉了史學界對於軍事革新的傳統論述。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九