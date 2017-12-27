《母愛創傷》：這些成年女性內心都有個嚇壞了的小孩

文：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

質疑母愛是種禁忌？

「敢說妳媽的壞話試試看。」

我們這代人通常對心理學都有些概念，但仍未完全擺脫母愛迷思：我們總相信母親的定義就是能愛孩子、保護孩子，而且永遠慈愛親善。這種迷思為許多無愛母親提供了掩護，因為丈夫、其他家庭成員和社會通常不願直接批評或仔細檢視這些母親。

大部分的社會學家都歌頌母親，彷彿只要生了孩子就能立刻擁有養育孩子的能力，但現實卻非如此。沒有這種能夠打開「母親本能」的神奇開關，母親並不會生了孩子後立刻與嬰兒產生連結，或回應孩子的各種需求與匱乏。當然，我並不同意佛洛伊德打擊母親的傳統，也就是把所有問題歸咎到母親身上；但相信只要成為母親就能付出健全的愛，同樣也是一種妄想。

這種妄想成為一種深植人心的信念，就算妳想表達母親無法愛人的事實，並說出母女關係的真相，也就是母親真正對待妳的方式，卻往往會遇到頑強外力集結抵抗，其中甚至包括妳母親。

確實，我們常在處理無愛母親議題時面臨許多禁忌，人們面對母愛創傷的反應激烈，不是心存懷疑、大肆批判，就是給出毫無建設性的意見。

如果妳想重新組織與母親之間的關係，很容易發現以下狀況：

妳嘗試與她和解，卻總是被重新捲入一堆錯綜複雜的批評及言語操弄的泥淖中。妳再次成為那個不知感恩、自私又無情的傢伙。無論她做了什麼，妳都是虧欠的那方。

妳試圖向親友尋求建議，得到的回應卻是：「怎麼可以這樣說妳媽呢？是她給了妳生命。妳有什麼毛病呀？」

妳找了一位學藝不精的諮商師，對方堅持要妳「原諒並遺忘」，還要妳與母親和解，完全不管必須付出的高昂情緒代價。

妳試圖從牧師、神父或其他精神導師身上尋求支持，但得到的回應都是「孝敬妳的母親」、「妳必須透過原諒療癒自己」、「家庭是我們的一切」。

妳試圖跟妳的另一半討論，但得到的建議是：「別讓她影響妳。她就是那樣。」

經歷以上的一切之後，妳又回到了原點——迷惑、孤單，因為試圖面對及處理過往糾結而感到羞恥，甚至懷疑自己是否有權擁有那些感受。

其他人不了解妳的處境

處理無愛母親帶來的痛苦及其後續效應非常辛苦，過程也可能使人極度孤絕。一般人如果擁有堪稱健全的母親，通常很難理解世上有不一樣的母親，因此，常有立意良善的親友在面對不被愛的女兒時心存懷疑，不但無視她的痛苦，甚至在她尋求安慰時出言指責。

凡樂莉是名三十二歲的電腦工程師，她常在工作及社交生活中感到困陷、沮喪，希望找我克服害羞與焦慮問題。她不習慣與外人來往，尤其因為「人們就是不了解我」。

我請她舉出一個例子，她描述了最近的一次事件。

「一個月前，我報名參加成人美術班。其實我老早就想試試看了。老師泰瑞對我的水彩畫讚譽有加，我們相差二十五歲，但還是成為非常親密的朋友。泰瑞說她打算辦一場學生畫展，還選了兩幅我的作品，我聽了很開心，卻突然哭出來。她問我怎麼了，我說那天早上才跟母親在電話中大吵一架，我不想邀請她來。

「泰瑞說她很想見見我的母親。我媽是個室內設計師，也是個不得志的藝術家，不過我沒跟泰瑞提過後者。泰瑞已經提起我媽好幾次，所以我在百般不情願的狀況下寫了電郵邀請她來。她來了，盛讚了所有人的作品，但就是對我的作品表現冷淡。不過當然，她在面對泰瑞時非常迷人、熱情。等她離開後，泰瑞告訴我：『我真想擁有那種可愛的母親，我願意犧牲一切讓我的母親活過來。希望妳明白自己有多幸運。』

「我說：『嗯，眼見不見得為憑。我媽有時候非常自我中心、愛批評，而且好勝心強。』但泰瑞彷彿一個字也沒聽進去，只是繼續說：『妳該感謝擁有這樣一個關心妳的媽，至少她還願意來看妳的作品。』」

凡樂莉把泰瑞當朋友，但泰瑞把她的話當耳邊風，她因此非常沮喪。如果連凡樂莉這樣的成年人都會因此深深受傷，應該不難想像一名年輕、獨立的女孩——說不定就是年輕時候的妳——在努力想被聆聽、理解卻失敗時，感覺有多糟。

柯琳是二十八歲的單親媽媽，她在一家連鎖超市擔任經理，打從有記憶以來就深受慢性輕度憂鬱症所苦。定期服藥很有幫助，但她也清楚，只要過往還有許多糾結未解決，憂鬱狀況不會結束，所以希望我幫她釐清問題。我在稍微了解情況之後，問起了她的童年經驗。

她說：「我沒人可聊……情況沒那麼簡單。大家都不聽我說，我只能把所有傷痛悶在心裡。只要我試著跟爸聊起媽，他就會說：『對她好一點就是了。』某次我到吉娜阿姨家過夜，她問我家中狀況如何，我覺得可以和她交心，畢竟她一直都對我不錯，所以我說：『我覺得我媽不太對勁，她老是對我尖叫，還說我一點價值都沒有。』吉娜阿姨安靜地聽我說完，一副了解的模樣，但隨後說：『妳得試著幫助她保持心情愉快。她不是有意傷害妳，只是因為跟妳爸處得不好。而且如果不是為了妳，她早離婚了。這是妳欠她的。不要那麼敏感。』她的語氣讓我覺得做錯事，我聽了感覺更糟，心想：『這下好了！現在連阿姨都在生我的氣。』真希望我一開始沒說出口。」

這些擁有無愛母親的女性的共通特質，就是渴望感受到被認可，也就是找到一個人對她們說：「沒錯，妳所經歷的都是真的，沒錯，妳的感受非常合理。我都了解。」

這些女兒往往承受了巨大壓力，無論過去或現在，都不敢說出自己在言語、情緒或身體方面經歷的殘酷對待。如妳所見，這些孩子很早就被迫面對現實的規則：別告訴任何人，連在心裡想都不能想。

於是妳學會了埋藏、輕視，甚至懷疑內心的真實感受。

被母親拒絕後的內化機制

妳的直覺通常是為母親設想，並努力在現況中取得平衡。雖然乍看是個不錯的選擇，但妳的生活底層會因此出現錯綜複雜的斷層線，就像一種情緒地震帶。苦笑著逆來順受可以保持表面上的和平，但實在稱不上主動的選擇，反而更像是一種基於羞愧與恐懼的失能狀態。而真正讓妳深陷情緒陰影的，正是這種精準運作的情緒煉金術及麻醉效果。

每當妳試圖說出有關母親的真相時，外界反應都會在妳心中迴盪出強烈情緒：

妳覺得自己背叛了母親，並因為說出真相而被視為「亂批評她」，「畢竟是她給了妳生命」。

妳覺得羞愧。「所有母親都愛自己的孩子，如果不愛，那一定也有正當理由。」

妳開始懷疑自己的判斷能力，不知道自己是否「太敏感」，或者開始自憐自艾。

這些想法與感受一定非常強烈，許多人甚至深感恐懼，因此，一旦外人碰觸到這座痛苦與缺乏安全感的深淵，所引發的反彈只能以「驚恐」形容。之所以會如此驚恐，是因為我們得允許自己去感受，並承認我們的母親沒有愛，還得試圖去改變彼此之間的關係。

許多女兒表示她們真的無法為母親貼標籤，就算母親再惡劣、再無法付出愛也一樣。

以下是我常聽到的理由：

我受不了那麼做的罪惡感。

我承受不了那種悲傷。

我無法接受隨之而來的失落感。

這些成年女性內心都有個嚇壞了的小孩，「如果說出真相就沒媽媽了。」只要聽到這個內在小孩低語，無論多麼成功老練的女性都會忘記自己是成年人，早就無須仰賴與母親的緊密關係才能生存。

一旦妳相信只要自己依循內心感受行動，將無法承擔隨之而來的情緒後果，就只能走上另外一條道路：將扭曲的自我形象及看待母親的方式合理化。

「聽著，她真的過得很辛苦，」妳告訴自己，「我得放她一馬。」

柯琳非常努力地找出所有足以證明母親「沒那麼壞」的蛛絲馬跡，這些合理化說詞簡直耳熟得令人心驚。

「希望妳沒覺得我在妖魔化我媽，我真的沒有。我是說，她從沒讓我們餓著，也沒讓我們流離失所。我上學有課本用，也有好衣服穿。而且老實說，我小時候真的常惹麻煩，難怪她老對我生氣。」

柯琳仍想從這段腐爛的母女關係中翻出一些正向元素。確實，母親沒讓柯琳餓著，卻讓她在感情方面極度飢渴。但為了自我說服，她得使用我們熟悉的自責說詞。奇特的是，對於無愛母親的女兒而言，這種說詞具有撫慰效果。

看出這種惡性循環的模式了嗎？妳在母女關係中的痛苦逐漸轉為恐懼，最後發展為各式合理化及自責說詞。正是這種密閉的循環系統將妳困住，阻止妳做出改變。我們的心智或許理解現實問題，情緒卻遵循另一套邏輯，而我們大多時候是情緒的動物。

無愛母親的女兒有辦法說出「我媽很沮喪」、「我媽根本只顧自己」、「我媽真要把我逼瘋了」，甚至「我媽是個酒鬼」、「我媽會在言語上虐待我，現在也一樣」，或者「我媽真是個賤貨！」這些說法聽來強悍，似乎也很精明，但又沒有精明到足以讓妳放過自己。唯有完全揮別母愛迷思，才能停止這個無法克制為母親辯解的情緒循環，而且這些辯詞背後的邏輯只有一種：「無論我媽做了什麼，反正都是我的錯。」

妳的一生可能都無法克制地相信母親沒有問題，有缺陷的是自己。妳會在成年過程中不停地受到這種受損的自我形象影響，彷彿扛著一只沉重大衣箱，裡頭是妳從小就開始收集的各種恐懼與自我誤解，並以此發展出各種自我挫敗行為。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《母愛創傷：走出無愛的陰影，給受傷女兒的人生修復書》，寶瓶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

譯者：葉佳怡

母愛創傷的孩子，終其一生都在問：

媽媽，妳愛我嗎？

美國版《情緒勒索》作者蘇珊．佛沃探討「母女關係」力作。

本書特色



◎認清「無愛母親」的五種典型：嚴重自戀的母親；過度糾纏的母親；控制狂母親；需要母愛的母親；忽視、背叛或打擊孩子的母親。

◎蘇珊．佛沃博士向來擅長說出人們難以面對的真相，以及大家在「完美伴侶」與「快樂家庭」表象背後對待彼此的真實樣貌。隨著愈來愈多女兒帶著母親留下的傷口前來求助，以及自己在母親過世後，對於這段母女關係所走過的療傷經歷，她決定陪伴因母親沒有愛人能力而受傷的女兒們，辨識母愛創傷，進而療癒母愛創傷，修復母女關係，細細撫平那深觸靈魂的傷。

◎妳深深受了傷，但妳可以幫自己療傷：這個量表有助於釐清長久以來，「母女關係」對妳造成的影響。

妳是否：

不確定母親愛不愛妳，並且在想到她可能不愛妳時，感到一陣羞愧？

感覺必須為所有人的幸福負責，卻獨漏自己？

相信母親的需求、欲望和對妳的期待，比妳自己的想法重要？

相信必須努力才能得到愛？

相信無論妳怎麼做，母親都會覺得不夠？

相信妳必須保護母親，即便清楚她的所作所為正在傷害妳？

只要不配合他人就會有罪惡感，覺得自己是壞人，尤其面對母親時特別嚴重？

不願跟母親分享生活細節與感受，因為知道她會拿來對付妳？

感覺自己不停在追求他人的認可？

無論有了多少成就，仍常感覺害怕、內疚、渺小？

懷疑自己有什麼毛病，並怕因此永遠找不到愛妳的另一半？

不敢生小孩（前提是想生小孩），因為怕他們「會變得跟我一樣一團糟」？

這些都是無愛母親留下的傷，根源通常可追溯至妳的童年。但即便發現每個問題的答案都是肯定的，都請不要認定自己「完了」或「注定毀了」。藉由本書協助，妳可以立刻做出許多實際改變，改善人生。

Photo Credit: 寶瓶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九