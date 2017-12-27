《母愛創傷》：所有無愛母親的共通特徵就是，不承認母女界線的存在

文：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

設定界線——

「我本來不相信自己有說『不』的權利。」

非防禦性溝通能有效地平息衝突，或轉移紛爭的焦點。無論面對多麼激怒人的言論，妳都能冷靜自持地回應。不過，為了最有效地翻轉關係中的權力結構，妳不只得使用非防禦性溝通技巧，還必須定義自我的需要與要求，並與母親進行溝通。這代表妳得學會設定界線，也就是規範妳倆關係的各種限制與規則。

想像妳住在一棟沒有門的房子裡，窗戶沒有玻璃，後院也沒有圍籬。一旦少了這些保護自我空間、隱私與安全的界線，妳一定覺得既赤裸又脆弱；妳這輩子身處母女關係中的感受，大約也是如此。所有無愛母親的共通特徵之一就是：不承認母女界線的存在。她們假定自己的需求比女兒重要，其中有些需求甚至會在跨越個體界線後，侵害妳的身體，並將她們的判斷、需求、意見與偏好，強加於妳身上。她們全面接手妳的生活，並堅稱好女兒就該聽從母親的安排。

不過，只要設定界線，就能改變一切。妳不但藉此得以定義自我的身體與情緒空間，還能真正主導自己的生活。所謂「身體界線」，代表容許他人在妳面前或屋內所做的行為。「情緒空間」定義的則是容許他人對待妳的方式。透過寫信的練習，女兒能逐漸理解區分自我及母親情緒的方式，但實際嘗試時，要將妳與母親的各種作為及情緒反應區分開來，仍有困難。

情緒領地辨識

以下列了幾個問題，幫助妳確認自己受母親情緒掌控的程度：

妳仍覺得必須為母親的感受及需求負責嗎？

妳是否仍將她的感受與需求，看得比自己重要？

妳仍會因為母親難受，而跟著難受嗎？

如果至少有一個答案是肯定的，代表妳的情緒界線不夠穩固。妳仍住在由母親統御的情緒領地內，而非自己的領地。

一旦女性從小就被教育要以母親的感受與需求為優先，情緒邊界脆弱也是意料內的事。如果在這種環境中長大，妳會覺得在母女之間劃定界線是錯誤的，甚至沒聽過這種事。不過，只要這麼做了，妳的情緒世界就有了必要的門窗及圍籬，才能藉此展開妳渴望的獨立人生。

妳不必為母親的生活、心情、感受或看待妳的扭曲觀點負責，以上這一切都屬於妳的母親。無論妳感到多內疚，都得記住，妳現在的任務，就是要在母女生活之間劃定界線。

這項任務極為重要，因為只要妳仍把焦點放在母親身上，就不可能了解自己是誰，或者內心真正的渴求。妳把時間都花在揣測她的需求、反應和可能使她心情不好的原因，於是擠壓掉探索自我欲求，及說出「我想要」、「我比較喜歡」和「我其實這麼想」的空間。對於女兒而言，一旦習慣針對母親的需求做出反應，往往會覺得選擇擔任被動角色容易許多，但也因而忘記了擁有獨立身分的感受，甚至從未發現有這個可能。

為了完成個體化的目標，成年女兒的關鍵任務就是成為掌握自我的女性。但如果妳從未允許自己去盡情探索內心的欲望、表現獨特才華，並真正愛其所愛，這項目標就永遠不可能實現，除非能好好地劃定自我界線，妳才能在其中統御一切。假如直至今日，妳都把這項目標當作不可能實現的幻想，那麼，請讓我向妳保證，只要將母親糾纏著妳的觸角拿開，一切都不再是幻想。

劃定界線

妳必須透過四個步驟來設定界線。實際執行不但需要勇氣，還得讓內在情緒與外在行為彼此配合。但我向妳保證，結果絕對值得。

第一步：確定妳要什麼

如果妳是個界線不明確的人，請花點時間仔細想想：在母女關係中，對方的哪些行為對妳來說是可接受的？又有哪些行為會讓妳覺得被入侵、被看不起、被抹消價值或感到無力？面對母親的需求，妳願意回應哪些？不願回應哪些？其中的界線應該在哪裡？妳願意付出到什麼地步？

妳有權決定兩人相處時的行為界線。母親幫妳設計新髮型可以嗎？她來找妳之前要先打電話嗎？沒有急事的話，可以深夜打電話來嗎？當她到妳家時，可以隨手拿起桌上的信件來讀，或者翻看妳的抽屜或冰箱嗎？妳會介意她沒先問就借走妳的東西嗎？她可以改變妳的衣櫃收納邏輯嗎？可以看妳的手機簡訊嗎？妳可以在自己的領土內設定規矩，內容完全遵照妳的個人需求與意志。

請記住，妳永遠有權要求別人尊重妳，有權在面對不公對待與批評時，提出抗議，而且必須在個體邊界內主張這些權力。妳的母親不該威脅或透過言語羞辱妳，更別說大吼大叫。妳有權要求她停止批評妳及妳的親友，也有權要求她別自以為是地亂給建議。妳不需要為了她的問題或負面心情，承擔額外的罪惡感與責任。

如果在準備將需求告知母親的過程中，妳覺得內心不夠篤定，仍有所猶疑，回頭再讀一遍妳的權利宣言。妳是一個擁有各種選擇與選項的成年人，只要列出母親的無愛行為，並確保不再受其傷害，就能離真正的自由再近一步。一旦妳讓自己和那些行為保持距離，就是在設定界線。妳不需要一次將所有界線都設置到位，我也不建議這麼做，最好一步一步慢慢來。但無論如何，妳都得先搞清楚自己的需求。

第二步：透過立場聲明，向母親表達意願

設下的界線不能只有妳自己知道。妳必須清楚地讓母親了解，妳們的關係現在必須設定一些新的基本規則，並在她犯規、使妳不舒服，或提出一些妳根本沒興趣的要求、命令或偏頗定見時，出言提醒，界線才有意義。妳必須透過「立場聲明」，設定界線。

【立場聲明練習】

「立場聲明」是一種用來直接表達需求的非防禦性語言，句子開頭通常如下：

我不再願意……

我願意……

我無法再接受妳……

妳不可以……

我需要妳開始……

實際運用的例子如下：

「媽，我不再願意聽妳抱怨爸了。我希望妳去找別人討論這些話題。」

「妳不可以批評我丈夫。」

「我無法再接受妳在我家喝酒，或在我孩子身邊喝酒。」

「我不再願意每週日跟妳見面。我們可以一個月約一次，但其他時候，我希望妳自己安排週日活動。」

妳不用道歉、解釋、試圖將一切合理化或低姿態懇求，只需精準到位地說出妳的立場聲明：什麼可以？什麼不可以？那些才是溝通的重點。

第三步：準備好回應方式，並實際運用

如果我們身處完美世界，一旦妳表達了個人意願，母親就會立刻抱著妳說：「沒想到我之前讓妳如此困擾，我一定改！」此後妳就能擁有一段完美的母女關係。不過在真實世界，與無愛母親拉鋸的過程可不會如此簡單。母親一定會在發現妳試圖設置邊界時大感震驚，畢竟她很少（或從未）看過妳立場堅定的模樣，大概也假定妳不是這種人，當發現妳獲得的全新力量時，她一定會倍感威脅，並想要反擊。

因此，就跟之前練習非防禦性溝通技巧一樣，面對她可能會說出的話，妳一定要有所準備，並練習可能的反應。但這次的重點在於堅定立場，以免被捲入替自我行為辯解及解釋的迴圈，此外，也要避免自我批判。以下是幾個例子（在本章的後面，還會提供更多例子）：

【當她說】「為什麼現在要這樣？妳以前並不覺得困擾呀！」

【妳就說】「其實我一直為此困擾，媽。只是以前不敢說什麼，但我不會再接受……」 【當她說】「妳被什麼影響了？」

【妳就說】「我只是變得更有勇氣，看得也更清楚了，媽。我不會再忽視、原諒或接受妳的越界行為，也不會再為妳找藉口了。」 【當她說】「是誰在背後慫恿妳？」

【妳就說】「完全是我自己的意思，媽。我已經思考很久，不再願意接受現狀了。」

第四步：確認合理的退場方式

妳的母親可能會抗拒或拒絕尊重妳所設定的界線，如果她反應不佳，妳必須規劃好回應的說詞或作法。我不是要妳懲罰她，重點在於遠離她的傷人行為，畢竟一旦妳設下界線，就代表不再接受母親的特定行為。

【確認安全距離】

為了保護妳不再受那些行為傷害，並向妳及母親證明自己意志堅定，妳必須與那些行為保持距離。那麼，該如何將母親推到安全距離以外？

一、首先，再次清楚地陳述妳的立場聲明及界線。

二、如果仍無法獲得應有的尊重，妳可以：

離開。

要求母親離開。

掛掉電話。

降低兩人之間聯絡的頻率。

當然還有其他可能的回應方式。請在思考之後，規劃出最能讓妳遠離母親惱人行為的策略。但我想強調，當母親無法尊重妳的界線時，我之所以要妳與她的無愛行為保持距離，目的絕非報復、傷害或羞辱她，而是要妳考量自己的最佳利益後，採取行動。

事先規劃行動細節，向母親預告，並承諾自己將堅定執行——藉由這些準備，妳才能把想法清楚地向母親表達，也才能確保自己言行一致。

妳無法改變母親的行為，只有她能改變自己。但是，透過改變妳的個人行為，妳確實有辦法改變母女關係。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《母愛創傷：走出無愛的陰影，給受傷女兒的人生修復書》，寶瓶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

譯者：葉佳怡

母愛創傷的孩子，終其一生都在問：

媽媽，妳愛我嗎？

美國版《情緒勒索》作者蘇珊．佛沃探討「母女關係」力作。

本書特色



◎認清「無愛母親」的五種典型：嚴重自戀的母親；過度糾纏的母親；控制狂母親；需要母愛的母親；忽視、背叛或打擊孩子的母親。

◎蘇珊．佛沃博士向來擅長說出人們難以面對的真相，以及大家在「完美伴侶」與「快樂家庭」表象背後對待彼此的真實樣貌。隨著愈來愈多女兒帶著母親留下的傷口前來求助，以及自己在母親過世後，對於這段母女關係所走過的療傷經歷，她決定陪伴因母親沒有愛人能力而受傷的女兒們，辨識母愛創傷，進而療癒母愛創傷，修復母女關係，細細撫平那深觸靈魂的傷。

◎妳深深受了傷，但妳可以幫自己療傷：這個量表有助於釐清長久以來，「母女關係」對妳造成的影響。

妳是否：

不確定母親愛不愛妳，並且在想到她可能不愛妳時，感到一陣羞愧？

感覺必須為所有人的幸福負責，卻獨漏自己？

相信母親的需求、欲望和對妳的期待，比妳自己的想法重要？

相信必須努力才能得到愛？

相信無論妳怎麼做，母親都會覺得不夠？

相信妳必須保護母親，即便清楚她的所作所為正在傷害妳？

只要不配合他人就會有罪惡感，覺得自己是壞人，尤其面對母親時特別嚴重？

不願跟母親分享生活細節與感受，因為知道她會拿來對付妳？

感覺自己不停在追求他人的認可？

無論有了多少成就，仍常感覺害怕、內疚、渺小？

懷疑自己有什麼毛病，並怕因此永遠找不到愛妳的另一半？

不敢生小孩（前提是想生小孩），因為怕他們「會變得跟我一樣一團糟」？

這些都是無愛母親留下的傷，根源通常可追溯至妳的童年。但即便發現每個問題的答案都是肯定的，都請不要認定自己「完了」或「注定毀了」。藉由本書協助，妳可以立刻做出許多實際改變，改善人生。

Photo Credit: 寶瓶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九