《母愛創傷》：就像數千顆蒲公英種子，在妳心裡植入母女關係的錯誤信念

文：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

了解真相的第一步

「我開始明白那不是我的錯。」

明明想拒絕，卻總是答應母親的要求。

妳誓言捍衛自己的權利，卻還是節節敗退。

妳找不到往前走的方法，無法掌握自己的人生，也不知如何走出母親的陰影。

以上說詞全都不合邏輯。理智上，妳也明白還有其他的選擇。「我是成年人了，應該有辦法拒絕和母親午餐，而且不用被罪惡感淹沒。」妳告訴自己，「我把朋友的午餐之約改期就不覺得有問題呀！明明是這麼簡單的事，為什麼我就是做不到？」

其實是因為妳的反應已經被設定好了。女兒從母親那裡接收到的訊息，就像數千顆蒲公英種子，在妳心裡植入了面對自我及母女關係的錯誤信念。如果是一段健全的母女關係，妳所接受的訊息應該包括：關愛，以及幫助妳建立自信、好好成長並成為獨立個體的元素。

不過，實際情況往往相反。比起妳的需求，母親更在意自己的需求，而且光是應付自己的煩惱就分身乏術。我們常見到無愛母親將自己的傷人行為合理化，甚至將責任推到妳身上。我們也常見到女兒認為真是自己的錯，於是即便在成年後面對母親，仍會出現自我挫敗的行為模式。妳被一組缺陷訊息進行了錯誤設定，導致無法以自身最佳利益為前提行動，反而將母親的需求置於優先順位。

那些訊息不只以語言形式傳遞，還會透過母親對妳的作為及身體語言表達出來：嘆氣，不贊同地翻白眼，在妳順從時露出微笑，或在妳不順從時憤怒地保持沉默。這些來自她的指令及回饋無所不在，足以確保妳們之間的權力天平往她的方向傾斜，同時扭曲、限制了妳對自我認同、價值、優勢及生存定位的認知。就算成年後與母親保持距離，妳的人生樣貌仍奠基於早期由她做出的設定。因此，在轉換設定、改變母女關係，並重新了解自己及未來的可能性之前，妳必須先找出夾藏在那些訊息之內的謊言，才能一步步拆解原本自我挫敗的設定。

這正是本章一開始要做的事。

這項工程非常具有影響力，也非常累人，必須一步一步慢慢來。首先，我們會聚焦於母親針對孩子進行設定的運作過程，接著仔細檢視其中最容易處理的元素：妳的信念。

進行「設定」的基本原則：從「妳」變成「我」

當母親見到腳步蹣跚的孩子努力學習走路，於是臉上拉開微笑，一邊伸手幫忙，一邊說：「妳好棒！瞧瞧妳！妳在走路呢！妳已經是個小運動員了呀！」就在那一刻（以及之後數千個類似的時刻），許多訊息從母親傳遞向孩子，而孩子也全面接受：「媽媽有注意我在做什麼，也很關心。她愛我。我很棒。我正在走路。」

對於依賴父母才能存活的小孩而言，全能母親的微笑稱讚意義深重，於是，為了獲得類似的回饋，孩子會繼續做出足以使母親滿意的行為。相對而言，母親的嚴厲批判就嚇人多了，孩子會因此深信：「如果讓媽媽不開心，我大概就活不下去了。她可能會丟下我自力求生。」但無論母親傳遞的是正面或負面的訊息，孩子都會全盤接受，並據此建立對自己的核心認知。母親的「妳」，於是成為女兒的「我」。

所有孩子都是將訊息內化後，建立起最初也最深刻的自我信念。這些訊息多年來如同空氣般存在於我們身邊，我們本能地信以為真，從沒想到質疑其真偽。假如我們從小受到了各種稱讚及鼓勵，那當然很棒，因為能據此形成「我既強壯又有能力」、「我是一個好人」、「我很有毅力」及「我很可愛」等信念。所謂信念，就是人們看待自己時，堅信不疑的觀念、態度、期待和觀點，無論其中對錯。但無愛母親灌輸孩子的信念，卻充滿了謬誤又具有高度毀滅性。

許多讀者的母親常透過描述「妳」，來反映自己的不滿、批判和無助。「妳真自私。」「只有妳能把一切處理好。」「妳害我都不開心到病了。」一旦這些訊息被內化為信念，就不會只是安靜棲息於妳體內，反而會觸發許多痛苦感受。妳必須跟這些認定妳糟糕、粗心、自私又無能的信念對抗。妳會試圖與這些聲音爭論，但又擔心這些評論其實沒錯。假如沒錯又該怎麼辦呢？妳會努力證明自己不是這種人，但大多時候仍痛苦不堪。妳覺得傷心、憤怒、愧疚、尷尬、憂煩、羞愧、尖酸、叛逆、糟糕、認命……總之，全是傷人的情緒。

然後呢？這些痛苦感受開始讓人出現自我挫敗行為。若妳的自戀或控制狂母親讓妳覺得永遠不可能符合她（或任何人）的標準，這種錯誤信念會使妳失去安全感和自信心，甚至覺得低人一等又能力不足。此外，因為這些情緒，妳很可能在面對感情時設下過低標準，刻意不讓自己擁有成功的好關係，或者在遇到好的工作機會時退縮，然後說服自己，反正最想要的工作已經沒得到了，之後努不努力也沒差，何必逼迫自己去面對更多的羞恥與失望呢？妳的腦中有一個聲音告訴妳：「畢竟我永遠都不夠好。我毫無競爭力。」

那是誰的聲音？是妳母親的聲音。為了符合誰的利益？她的。自戀的母親不會明擺著告訴妳：「壓抑自己好讓我看起來比較體面。」控制狂母親也用不著說：「趕快透過妳的失敗來證明我是對的。」她所灌輸的設定早已在妳體內運作，就算人不在場也一樣。

當妳發現深陷類似自我挫敗的行為中，可以確定背後一定有個運作機制：錯誤信念，創造出痛苦的感受；而為了迴避或減緩痛苦，妳會下意識地選擇不健康的行為模式。

為了進一步解釋此機制如何運作，以下提供更詳細的例子。

錯誤信念的運作機制

一、身為孩子，妳會吸收來自母親的訊息

打從妳還很小的時候，總是憂鬱的母親就告訴妳，「沒有妳真的不行。這個家是靠著妳才沒垮。妳真是為我奉獻的小天使。」只有當妳（才八歲）為全家煮飯時，她才會露出微笑；又或者她明明窩在房裡看電視，妳卻得幫她打電話給主管請病假，才能得到她的稱許。

二、妳會把早年接收到的訊息，轉譯為錯誤的信念

「只有我能讓母親快樂。我得透過『優良行為』讓她感覺好一點，也才能贏得她的愛，甚至包括為她說謊。如果她不快樂，那就是我的錯。我沒有權利做想做的事，也沒有抱怨的權利。我的工作就是照顧她。」

這些信念與妳及母親的權利、責任和認同相關，於是透過錯誤信念，妳開始追求不可能達成的目標。但真相是：妳不必為母親的幸福負責，也不可能治好她，只有她自己有辦法。妳永遠不可能成功。孩子不該透過「優良行為」來換取愛。妳本來就有權擁有童年和自己的人生，相信自己能放棄掉這兩者，一點也不合理，更別說是毫無怨言地放棄了。妳真正的工作是建立專屬於妳的人生，而母親的工作是從旁提供協助。但如果妳的信念完全呼應奠基於母親傳遞的訊息，而非基於理性真相，那妳此生的感受及行為都會染上錯誤信念的色彩。

三、錯誤信念，導致了痛苦的感受

妳想治好母親，但不可能成功，於是，無論兒時或成年後，妳都覺得自己無能、愧疚、缺損、糟糕又羞愧，畢竟根據設定，妳應該要能達成目標。妳可能也會覺得煩憂、怨恨，然後又因為心生怨恨而羞愧，並因為努力想撐起全家時錯過的童年生活，而感到難過。

四、為了緩解痛苦的感受，妳開始出現自我挫敗的行為

為了減輕痛苦的感受，妳可能會做出各種嘗試。若妳年紀還小，或許會覺得有義務花費大量時間，一次次地修補母親人生中不對勁的地方。透過這項行為，妳能證明自己是個好女兒，也證明自己值得被愛。妳開始擅長在不順利時假裝一切都好，而非求助，因為妳深信求助只會暴露自己的弱點、缺陷和無能。

就算長大之後，妳仍對母親的需求非常敏感，即便理性上知道沒有必要，或努力也沒什麼幫助，妳仍會百般不情願地嘗試符合她的期待。妳必須向自己、母親及整個世界證明，妳充滿競爭力、優秀，並且沒有重大缺陷，而其中最快、也最熟悉的方法，就是去回應她的所有需求。

人類行為非常複雜，我並不是說所有憂鬱母親的女兒都會經歷一模一樣的運作機制（錯誤信念導致痛苦的感受，再產生不符合自身利益的行為）。每個母親都有個體差異，女兒也一樣，但我可以肯定地說，只要追溯自我挫敗行為的根源，妳就會發現，在負面信念及其產生的感受之下，確實埋藏了一層層妳從未意識到的設定。

信念與感受並非肉眼可見，但威力強大

一旦了解了信念、感受和行為的連結後，要打斷這個循環機制就簡單多了。確實，為了徹底改變女兒回應母親需求與期待的方式，挑戰內心的錯誤信念是關鍵的第一步，但實際做起來卻會受到幾個因素阻撓。首先，所謂信念，就是我們本質上信以為真的事實：地球是圓的，天空是藍的，我身為女兒的工作就是放下個人喜好，全心讓母親快樂。我們長期以來將許多錯誤信念視為「真相」，根本沒想過要去質疑，於是，信念成了現實，我們卻沒有意識到，那其實只是一面將視線染上顏色的濾鏡。

更常發生的情況是，我們甚至辨認不出最令人困擾的信念，更別說形塑我們行為的各種痛苦感受。畢竟一切都藏在無意識中，相伴儲存的還有各種衝動、情緒、思想、本能需求、恐懼、記憶和既存經驗，並且在我們沒有意識到的情況下，發揮影響力。總結來說，這些潛伏在無意識中的元素令人太不舒適，於是我們學會眼不見為淨，以避免受到最噬人的羞恥、不安全感及恐懼所影響。

一旦稍微拉開布幕，露出隱於背後的內心世界，我們就會發現無意識的力量有多強大。就算妳有意識地嘗試尋找自我，活在當下，無意識卻仍驅策妳瘋狂地療癒過往傷痛。一次又一次，妳下意識地想找出「讓媽媽愛我」的正確道路，不只反覆執行早已被設定好的行為模式，還會刻意尋找童年曾面對的類似處境，希望在重演過往時，得到更好的結局。

於是，我們通常是透過無意識設定在選擇伴侶，設定自己被允許成功的程度，甚至限制自己足以擁有的人際關係及情緒幸福感的品質。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《母愛創傷：走出無愛的陰影，給受傷女兒的人生修復書》，寶瓶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇珊・佛沃（Susan Forward）、唐娜・費瑟（Donna Frazier Glynn）

譯者：葉佳怡

母愛創傷的孩子，終其一生都在問：

媽媽，妳愛我嗎？

美國版《情緒勒索》作者蘇珊．佛沃探討「母女關係」力作。

本書特色



◎認清「無愛母親」的五種典型：嚴重自戀的母親；過度糾纏的母親；控制狂母親；需要母愛的母親；忽視、背叛或打擊孩子的母親。

◎蘇珊．佛沃博士向來擅長說出人們難以面對的真相，以及大家在「完美伴侶」與「快樂家庭」表象背後對待彼此的真實樣貌。隨著愈來愈多女兒帶著母親留下的傷口前來求助，以及自己在母親過世後，對於這段母女關係所走過的療傷經歷，她決定陪伴因母親沒有愛人能力而受傷的女兒們，辨識母愛創傷，進而療癒母愛創傷，修復母女關係，細細撫平那深觸靈魂的傷。

◎妳深深受了傷，但妳可以幫自己療傷：這個量表有助於釐清長久以來，「母女關係」對妳造成的影響。

妳是否：

不確定母親愛不愛妳，並且在想到她可能不愛妳時，感到一陣羞愧？

感覺必須為所有人的幸福負責，卻獨漏自己？

相信母親的需求、欲望和對妳的期待，比妳自己的想法重要？

相信必須努力才能得到愛？

相信無論妳怎麼做，母親都會覺得不夠？

相信妳必須保護母親，即便清楚她的所作所為正在傷害妳？

只要不配合他人就會有罪惡感，覺得自己是壞人，尤其面對母親時特別嚴重？

不願跟母親分享生活細節與感受，因為知道她會拿來對付妳？

感覺自己不停在追求他人的認可？

無論有了多少成就，仍常感覺害怕、內疚、渺小？

懷疑自己有什麼毛病，並怕因此永遠找不到愛妳的另一半？

不敢生小孩（前提是想生小孩），因為怕他們「會變得跟我一樣一團糟」？

這些都是無愛母親留下的傷，根源通常可追溯至妳的童年。但即便發現每個問題的答案都是肯定的，都請不要認定自己「完了」或「注定毀了」。藉由本書協助，妳可以立刻做出許多實際改變，改善人生。

Photo Credit: 寶瓶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：