「沒加入」棒協也收到2500元的繳會費通知，黃國昌：根本是集團性詐騙

（2017.12.26 21:00更新）

中華民國棒球協會昨（25）日被爆出還沒釋出章程，就要求新會員繳交會費，而且會費翻倍到2,500元，還有民眾明明沒申請加入，卻也收到催繳會費的簡訊，被質疑有偽造文書之嫌。棒協則表示，提高會費是因為賽事增加，但光2016年，棒協的餘絀就有1,700多萬。

怎麼選理監事都還沒公布，棒協就急著收2500元的會費

「體育改革聯會」在臉書上貼文表示，25日上午不少民眾收到中華民國棒球協會寄發的繳費簡訊，且會費高達2,500元。今日上午11點實際查詢棒協官網，在「協會消息」頁面下的確有一篇24日刊出的文章，告知新會員將以簡訊催繳會費，並附上「新會員通過審核名單」。對此，體育改革聯會提出四項質疑：

1. 為何會費提高近一倍？

棒協會費先前為：入會費1,000元、常規會員費300元，總共1,300元；但現在卻變成入會費2,000元及常年會費500元，提高近一倍。體育改革聯會質疑，棒協在開放會員加入後提高會費，可能是想透過高會費降低民眾參與意願，好讓舊勢力能繼續操控協會。

2. 協會要如何使用會費？會員權利義務又是什麼？

雖然棒協已發出繳費通知，但民眾至今卻連改選章程都看不到，什麼資訊都沒有，難以讓人心安。

3. 協會當莊家，先掌握外來人數，好確保自己勢力

體育改革聯會質疑，在一切資訊都只有協會看得到的情況下，難保協會不會動手腳，體育署又坐視他們在這場選舉中，擁有球員兼裁判的權利。協會先通知自主性加入球迷繳費，掌握外來加入的新會員人數後，再決定自己要繳多少「人頭會員」的會費，反正人頭會員都已灌爆，要多少隨時都可以動用，還可以確保自己以最少成本掌握人數優勢。

4. 繳費成為會員之後，有誰可以投？

棒協現在雖有12,000多人報名加入，看似人數眾多，不過，縱使自主性加入協會想要改革的民眾，都全數加入協會，也參與這次選舉，但是，除了協會舊勢力在暗中佈局之外，目前並沒有任何人公開表示要參選棒協理事或理事長，有心改革協會的民眾，最後可能還是只能投給舊有勢力。

「體育改革聯會」也呼籲關心體育改革的民眾，一起向政府施壓，要求體育署提出具體解決辦法，不要讓體改打假球，最後變成「人頭會員」大戰，讓改革成空。

沒申請加入協會卻收到繳會費通知？體改聯會：棒協有偽造文書之嫌

此外，時代力量立委黃國昌25日也在臉書提出兩項質疑：

棒協提高費用的依據，是12月15日會員大會修改的新組織章程，但是該組織章程依《國民體育法》應經中央主管機關許可，但體育署到今天都還沒有許可，向新加入會員收費一事等於沒有依據。

黃國昌也提到，有的民眾明明沒有申請加入棒協，卻一樣收到繳費通知。這是因為協會在做違法的「換票互灌人頭會員」，例如，A協會將自己掌握的3,000名會員，與B協會掌握的2,000名會員，相互合作，這樣兩個協會都可以掌握5,000名會員。如此一來，即使有熱血球迷加入，也不會動搖體育協會的舊有勢力。簡單說，舊有勢力怎麼選都贏，而球迷加入協會繳交的會費，只是讓舊有勢力花用。

體育改革聯會則表示，如果真的有民眾沒申請卻被加入會名單，這當中不僅有洩漏個資問題，更涉及偽造文書等罪行。黃國昌因此呼籲體育署介入，並希望「被加入」的民眾保存不法資訊，要求檢調啟動偵辦。

棒協：舉辦賽事經費增加，才調升10年未漲的會費

（中央社）對於調漲原因，棒協發布新聞稿表示，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費自2007年起已10年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1,000場次。此外，舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，因此理監事通過同意調升。

棒協指出，理監事還決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊，在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

外界質疑棒協組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，棒協表示，由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次《國體法》通過後，才須經體育署許可，在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費。

棒協指出，已決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與該收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

至於有關「人頭會員」說法，棒協表示，此次新申請加入棒協的初審會員名單，皆是12月20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。

棒協強調，此次包括章程修訂及改選作業等時程，皆在呈報體育署同意後按表進行，以如期在2018年3月20日前完成改選工作。

《自由時報》報導，但體育署長林德福表示，還未核准棒協章程，棒協應顧及新加入會員的權益。林德福說，協會入會費高低各有其目的，泳協只訂200元，棒協2,500元，體育署依各協會現狀，推算1,500元比較合理。

棒協秘書長林宗成表示，棒協每年自辦比賽上千場，其中聯賽、爆米花聯盟、黑豹旗就有600場，賽事成本不斷增加，政府相關補助又逐年減少，必須設法自籌財源，所有收支都納入協會帳戶，並遵照體育署規定，做到財務公開透明。

根據體育署「民眾申請加入特定體育團體會員」統計，棒協有11,382人申請加入，而根據棒協「新會員通過審核名單」，有10,805人加入，若全部完成繳費，棒協會費收入至少進帳近2,700萬元。

《ETtoday》報導，林宗成表示，棒協在2016年自籌款就要9,000多萬元，今年有這一筆會費的收入，對於棒協舉辦比賽，送球隊出國比賽及移地比賽，都有很大的幫助。棒協在明年2018年並未舉辦國際賽，2019年可能會舉辦亞錦賽或世界12強棒球賽，支出就會增加。

實際查詢棒協官網釋出的2016年決算表，棒協扣掉政府9,000多萬的補助，其餘的門票收入、捐款收入、廣告收入及其他收入，自籌款的確高達9,000多萬，但一整年下來餘絀也有1,700萬。

而今天上午12點查詢棒協官網，棒協24日刊出的催繳會費文章在原本的頁籤已經找不到，附加在文章下的「新會員通過審核名單」也一併被移除，現在只能以之前存下的網址進入查看。

今日下午，體育改革聯會與時代力量立委黃國昌今聯合舉行「揭開體育改革舞弊黑幕」記者會，質疑是否棒協違法「換票互灌人頭會員」，甚至涉及盜用個資。記者會後體改聯會與黃國昌也隨即到台北地檢署按鈴告發，要求相關單位對此嚴查。

體改聯會表示，體育署報名協會網站上週表定截止日過後，單週湧進近11萬人次加入，對比過往記錄異常飆升，尤其是游泳、足球、羽球、網球、棒球、高爾夫、排球、體育運動舞蹈總會等協會，申請入會人數大幅增加更是令人起疑。

先前健美協會收到報名資料後，體改聯會就對於當中出現的3,000筆同地址資料提出質疑，體育署僅將健美、射擊、保齡球、軟式網球、撞球等五協會資料移交刑事警察局。

但是，出現異常並不只有這些協會，在上週暴增的11萬人次中，體育署僅調查區區五個協會的3,000筆資料，其他更大宗的呢？尤其在昨日出現許多沒有報名的民眾接獲莫名棒協收費簡訊，背後是否涉及更大樁的盜用個資、換票互灌人頭會員？

體育改革聯會和立委黃國昌提出三大訴求，包括：

1. 行政院成立專案調查小組

2. 暫停所有會員報名／繳費動作

3. 要求檢調立即介入偵辦，清查欲報名系統的所有資訊，包括電腦IP、報名時間等細節

體改聯再次呼籲，要求政府成立第三方公正小組，清查所有報名資料，並在此之前停止會員報名繳費動作，還給體育改革一個真正公平的改選平台！

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核稿編輯：羊正鈺