讓學生多休息的「朝九晚三」，想一步到位是不可能的

文：林泓志、蔣友維、王帛宣、李佩樺、曾品璉（國立彰化師範大學學生）

前陣子討論得沸沸揚揚的連署——能讓學生擁有多一點的休息時間的「朝九晚三」，通過回應門檻，正等待負責機關的回應。其出發點是良善的，但卻沒有考慮到台灣的升學制度及其他受影響者的角度。目前正在彰師大修習教育學程的我們針對此議題實際訪問家長、學生、教師、與學校行政主管等人的看法並提出我們對於該政策施行的建議（文章中的論點並不全然代表所有角度的心聲，僅整理訪問到的內容）。

家長：孩子的安全誰來把關？

在〈民眾再連署上課「朝九晚三」，家長：留在學校才有競爭力、也不會亂跑〉這篇底下的留言有民眾指出，留在學校或是補習班又不會一定沒事。的確，在學校不能保證一定是安全的，但至少在學校學生若發生什麼事，學校教職員工是能及時給予協助的。何況是在鄉下地區，家長工作時間通常在早上六點到下午六、七點，甚至更晚。不像其他家庭能夠提供孩子去補習班的機會或是親自照顧小孩，若在無人看照的時候，孩子出事了，誰來負責？誰能幫助這些孩子？

如同上述，有些家庭可以將孩子送去才藝班或補習班增強孩子的能力，但經濟不許可的家庭在學校沒有規劃相關配套措施的情況下，就無法給予想要學習的孩子資源，變相地加劇城鄉差距或貧富差距。

學生：國小及國高中生的升學壓力不同，擔憂只是換湯不換藥

普遍國小學童因為可以延後上課時間及提早下課，對於此提案表示很開心、贊成，但是現實中，國高中生需考慮的因素不僅僅只有這些。目前有些學校試行朝九晚三之提案，但學生表示：「課後彈性時間不上課，但只是換成考試！」甚至有同學擔憂：「課變少，考試內容不變，我們還是要自己找時間讀。」對於國高中生來說，就算下午三點放學，在考試壓力之下，還是得跑補習班或是自己投注更多時間及心力唸書，學生所承受的壓力與睡眠時間並不一定獲得改善。

教師：無法依課綱要求的時數完成課程進度

根據現行的法律制度及108課綱，教師授課仍有一定時數的規定。在教學內容、升學主義思維與考試制度改變有限的情況下，縮短教學時間，教師反而容易因課程進度壓力，淪為侷限的講述式、填鴨式教學。

教育是訓練學生自主學習與獨立思考的機制，若只是搪塞知識給學生，學生只會「存放」而非「運用」知識。現今升學導向的教育制度，已經窄化學生獨立思考的空間，若又因為縮減授課時間，使老師更急於將知識「傳遞」給學生，學生不就更沒有機會能思考背後的意義與運作方式了嗎？這樣，即使再給孩子更多睡眠時間，仍難以將孩子的競爭力提升。

學校行政主管：課程計畫、進度難以完成

以高中生的上課內容來說，即使是在每天八節課的狀態下，教師都不見得能完整、仔細地將授課內容傳達給學生了，在現行教育制度未改變的情況下，少掉兩節課的時間，對於上課內容的安排勢必需要花費更多的心力討論。

若欲實行「朝九晚三」政策之建議：採取漸進實施的策略，一步到位是不可能的

「朝九晚三」的提案在現階段可行性極低且反彈音量必定大於支持的聲音，若改以漸進的方式調整上、放學時間，讓學生、家長等會被影響的人逐步調整，其他相關配套（如上班時間等）也有商議與修正的時間。未來在各階段的實行時，應持續觀察實際情況，做出做適當的反應與策略，以減低其風險及影響的嚴重性。

以下是我們仔細思考後得出之建議：

先從落實下午四點放學（無第八節輔導課）著手，不僅可以先讓學生適應有固定的空閒時間、學習如何規劃時間，如此一來至少不會出現一下多出兩個小時讓學生手足無措、浪費時間的情形。再者，若連取消第八節都無法落實，遑論下午三點放學。 若要增加學生睡眠時間，身為剛脫離高中不久的大學生覺得可以先從保障學生的午休時間開始，確保每位學生在中午都能有完整的休息時間，不做愛校服務或其他研習、開會，讓學生能夠好好休息，以應對下午的課程。 若要直接實施「朝九晚三」政策，變動過大，大幅縮短學校正規課程時間（以高中來說一周大約減少十五節課），不利於各科教師在課程內容上的安排。因此建議可先從提早下午三點下課開始，先使老師適應減少十節的上課時間，並希望學校能規劃課後才藝班、社團、自習空間、圖書館等配套措施給經濟不許可的學生，以縮短可能帶來的階級差距。 欲給予學生自由的學習空間，修正現行制度是必須的。如上述所說，教學時數過少、內容過於艱澀龐雜，對於學生的吸收是沒有助益的，但要立刻將制度改成歐洲國家的模式，讓孩子在國中時提前分組，不易執行。在此，提早下課就有發揮的空間。教育制度上可以減少國中學科的考試內容與上課時數，學校方面可以多安排術科課程，如家政、美術，以及與附近高職合作，設立技藝專班、高職參訪，讓國中生能藉由接觸不同的領域，達到適性發展的目標。如此一來，學生上了高中，不但可以朝著自己有興趣的方向發展，提早下課後便能利用時間更加深入在自己喜歡的領域。此時對於不同領域的學生可以規定一個主題式的任務，推動學生深入探討，安排高度專業的老師，讓學生有問題時能與老師討論，教學相長。

從過去的歷史經驗我們可以知道，光是器物、制度上的改革是沒有用的，最重要的，還是要改變人們思想——對於教育、升學的觀念，否則制度再怎麼調整，學生依舊被送去補習班，十一、二點才回家，他們的睡眠時間不會有足夠的一天，也不能快樂的學習。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航