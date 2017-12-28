無主之眾（上）：百野遶境的跨年想像

從走路開始

陰雨綿綿的台北，幾個男人腳踩在水裡，想從關渡踢步走回華山大草皮。長達15公里的路程，將分三天完成，這是為跨年的「百野遶境2」做場勘。

遶境活動的主創者之一莊奕凡，11月起在華山大草原上搭設了一具圓頂帳棚，人就住在帳棚裡頭。我問他：「真要一百人？」莊奕凡頗在意這「百人陣」該如何撐起，撐起他腦海裡那個夢幻的畫面。表演總監周能安在一旁玩著他的POI（又稱流星球，拋甩型的雜耍道具），加上負責場地及活動的文霖與Lio，筆直長路上總不缺笑料果腹。

走過幾道長長的堤防、渡船口、幾座小廟、幾處雞舍農舍，莊奕凡瞄見一具廢棄的堆土機，上頭有兩個顏色完全不同的人影，一黑一白，在那兒跳舞。畫面在腦中定格：「讓虛幻的東西一夜變真實，我想讓很多人有共同的經驗。」莊奕凡說，腦中常有畫面，有時想一想就起雞皮疙瘩、眼眶泛淚，覺得很扯。然後就覺得「幹，就是這個！」這麼美好的畫面非做不可。「讓它從想像變記憶，有身體記憶。」

去年首次「百野遶境」人聲鼎沸，這回天數拉長，除了走路，還得自備帳篷睡袋，說是「愈硬愈好玩」的莊奕凡，也藏不住愁容。朋友看見照片，說一行人風塵僕僕的，一如綠野仙蹤或桃太郎畫面。我倒不確定如何定義。這個團體稱作「野青眾」，裡頭沒有明確的老大或科層結構，甚至無明確「成員」，每人對團隊核心理念與目標或有不同詮釋，但集眾之力一起玩著相似的事。這樣的畫面延伸成百人，就是莊奕凡腦中的想像，而人數是他和Lio殫精竭慮的話題

從宜蘭趕來的文霖倒不怎麼擔憂，他說，不知為何野青最後總是能生出一票人，有舊面孔有新面孔，很驚喜。這也反映了我在去年跨年夜目睹百野遶境的印象：流動而有機的組成，隨機發生的Open Jam（即興玩耍，音樂舞蹈等形式的不按牌理發揮），出乎預期的互動、跟隨、陪走……人潮如川。

火燒六米高紙雕

去年底百野遶境，莊奕凡與周能安夥同紙雕藝術家成若涵、舞者謝欣翰、投影藝術家凌宗庭、落語師戴開成、提琴手阿泰、吉他手譚翰駿等各路創作者，分成「現代人的症頭」陣頭與Open Jam兩路人馬，在台北街頭玩藝術、搞行為。

一朵廟宇般、約6米高、被稱作「香菇」的紙雕裝置藝術放在國父紀念館，匯聚了路過好奇的民眾，在香菇上一筆一筆寫下心願。跨年倒數前後，愈來愈多人加入陣容，圍著這朵香菇瘋狂演奏與跳舞，一齊扛著它由東區搬到西區，由老台北城移到忠孝橋下，最後放一把火燒給天，迎接2017年第一個早晨。在連年如昔的跨年晚會、101煙火棒、雷射燈光秀之外，他們號稱要辦起「臺灣人的跨年」。

「找出這個時代的語言，以傳統繞境結合嘉年華的氛圍，重新詮釋傳統民間信仰。這就是我們想提出的，對於傳承的另一種方式。」這是紀錄影片的結尾。

錯落的鼓聲、敲鐘聲、世界音樂，將傳統揉合今日元素，百野遶境一面大行陣頭突顯現代人欲除的瘟，一面浸淫著迷幻而嬉皮的氛圍。眾人徒步走向淡水河的旅程中，一朵乘載新年新希望的大香菇，由於城市的天橋、電線等高度限制而被迫愈壓愈矮。先是SOGO忠孝館旁一架起重機好心幫忙，眾人口中的「香菇」終於輕輕劃過高架橋；接著在大稻埕，一夥人七手八腳爬上香菇、卸下頂蓋，總算得以鑽行小巷；抵達忠孝橋下的水門邊，看來香菇要卡住了，乾脆20、30人合力抱著香菇，一口氣轉個90度，讓它通過。

這些畫面，從他們口中道來都栩栩如生。莊奕凡或陣頭領導人周能安的背景故事，已留在網路世界上，但這些旁人脈絡化的詮釋恐非他們眼中的自己。以周能安為例，上回見到他時是那個夾著小丑鼻、把腹肌靠在划步機上一邊雜耍的搞笑模樣；下回見到他則在會議中，嚴肅地講述台北各廟宇信仰系統，提出「從野生的、原始的聚落，走到都會叢林」概念。淋著雨走路的這天，每每經過有神祇的角落，他總樂意與大夥詳盡解說，語畢轉個身，他又甩著自製的美麗POI把玩，像孩子般樂在其中。

民俗陣頭與Open Jam互尬

「妳不覺得妳每次見到我，都不一樣嗎？」周能安每句話尾，嘴角總揚起似笑非笑，眨一眨眼。我驚見他機車上黏一只錶，原來手腕曾掛著兩只，電子、指針擺向同樣時間。好幾副眼鏡輪流戴，髮型時留長時剃光。他要人叫他安非、能非、能安。踏入工作室，去年百野遶境的「煽動人心」扇、「自拍神器」棍等道具還堆置在牆角，但感覺伊是左右腦同時作用那樣人，各角落的創作痕跡裡有癲狂亦有戒慎。

自小家境不錯、資優班出身，但周能安說自己一向處於邊緣多於主流。「我最喜歡打小圈圈的頭（老大）！」他自稱平生最討厭幾種人：愚昧、盲信、固執如基本教義派，或不尊重知識的人。這雙手除了小時候打人，還完成過不少藝術品，包含如今他房裡的創作。點子源源不絕的他，言至激動處甚至發抖：「我手會麻。」

周能安說，他質疑權威，卻也曾被親密的人點出過於權威。他拿一框架套住自己，諷刺大人物，單手從框內伸出、和人握手，活脫個戲精。「如果有故事線的話……」周能安花了一整個傍晚描述去年的百野遶境，印象最深刻的，卻是一些混亂、不舒服的情境下，自己終於走出自己框框的那一刻。

他描繪當晚，看著Jam組無時無刻在跳舞，「Jam人不受控，我們（陣頭組）很discipline（守紀律）。我們很努力在鎮守百野的民俗感，你們就在破壞民俗感。我們不平衡了、不舒服了……」他坦誠這種心情一路持續到忠孝橋下，畢竟陣頭組還畫著臉譜，有神明的身分、風格、架式，就算有人很想跳舞，也硬撐著沒有加入。

後來，一個下去跳、兩個下去跳，周能安終於也下去跳了。不過一開始跳，還是繼續硬撐著陣頭的架式。「後來，不知哪個笨蛋做了一件事，把手搭上那個長長手（道具）的人，變成倫敦鐵橋。」結果，不管是哪一組的人，一律玩起倫敦鐵橋。從那時起，就沒有誰跳什麼舞的問題了，兩方人馬終於有交心的感覺，他說道：「這個結束，我超感動的！」比起當天結尾撕掉面具、噴火燒掉香菇，還更讓自己感動。在早晨7點多的初日下，他大含一口煤油，噴火點燃香菇。

「過了，過了。」他與莊奕凡一樣，心中印象最深的，都是克服瓶頸的過程。「這是我本人的一個出口，」他註解，那是今年1月1日：「百野遶境1」。講到內心較私密柔軟處，沒菸癮的周能安掏出了打火機，點燃細細一根菸安靜抽著。

Photo Credit: Everflood提供 2016年由野青眾主辦的跨年遶境活動，一行人由國父紀念館出發，一路走至大稻埕。參與者各自有不同的裝扮，並推著高達六米的紙雕作品，沿路歡騰。

去標籤或新標籤的反思

周能安形容莊奕凡（他稱其為「莊」）就像海賊王中的魯夫，雖然沒有做藝術或辦活動的專業背景，但學習能力很快。「他很棒是他來者不拒，包含某些我可能看不順眼的人。」

「野青眾」三個字究竟代表什麼？去年秋天，藉台北白晝之夜行「拜火遊行」後，「游牧居民，逐火而居」的一夥人，在某次帳篷內的討論提出了「在野青年」概念，延伸為「野青」－強調此眾非嬉皮、非文青、非憤青，該有新的精神。

當然，為了去標籤化而創了另一名詞，是否恰恰好又落入另一種標籤、跌入另一個框架？莊奕凡幽自己一默，覺得這也挺諷刺的，藉標籤以諷喻整件事。

從「拜火遊行」、「百野遶境」、「野趴」、「人類動物園」一路走到今天，如同一場場大型實驗。他還不確定未來會以什麼形式、走向哪裡。但對這個社會有想像，對街頭的生命力有想像，對群體有想像，對「去中心化」有想像，他傾向讓時間去決定許多事。莊奕凡形容自己常以未來視角看待當下，煩惱便顯得瑣碎而微不足道。「一切在做的事都在路上了，就比較踏實。」

不過，12月29日起至跨年夜的「百野遶境2：信仰的一百條路，跨年遊牧聚落」，他仍希望有百人相伴踏上這段旅程，這有他的理由......

延伸閱讀

活動資訊

名稱：百野遶境貳－信仰的一百條路，跨年遊牧聚落

時間：2017/12/29－2018/01/01

地點：關渡宮－空場－社子島坤天亭－大稻埕永樂－華山大草原

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責任編輯：曾傑

核稿編輯：楊之瑜