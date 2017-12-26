精障母親勒死女兒，你知道台灣有12萬精神障礙者嗎？

高雄市今（25）日發生一起精神障礙母親勒斃30歲女兒的人倫悲劇。部分精神障礙者可能難以建立病識感，導致病況容易惡化。而台灣的「社區式」精神疾病照顧單位，只夠7%的精神障礙者進入。

（中央社）高雄市楠梓區今天發生一起人倫悲劇，60歲的潘婦疑因情緒不穩，與30歲女兒王女發生口角衝突後，以絲巾勒住女兒脖子窒息死亡。警方將她逮捕帶回偵辦。

高雄市警察局楠梓分局初步調查，潘婦因病治療中。上午10時左右，王女準備開車出門時，疑因潘婦病發發生口角衝突，爭吵過程中遭母親勒住脖子上的絲巾。

《蘋果日報》報導，警方表示，上午是接獲一間農會員工通報，指接到一名婦人電話，婦人稱，「女兒女婿要強迫我就醫，我不小心把他們殺死了」。員警獲報趕往，果然在高雄市楠梓區後昌路一處民宅內，發現一名婦人倒臥一樓車庫，全身黑衣黑褲仰躺在地，身旁遺留一條紅色圍巾，消防隊抵達後破窗進入，發現婦人已明顯死亡，同屋內另有一名婦人。

警方初步調查， 失手殺害女兒的60歲婦人疑有精神疾病，生育三女，長女、次女都已出嫁，喪偶10多年，與小女兒同住，24日疑因情緒不穩，無法入眠，曾被家人帶往醫院就診，最近常懷疑小孩要謀財害命，今上午30歲的女兒要出門上班時，兩人在家中車庫發生爭執，婦人竟勒住女兒脖子上的圍巾，導致女兒窒息死亡。

警方表示，婦人行兇後把自己反鎖在家中，警方請消防人員破門進入，逮捕婦人。她精神狀況不穩定，胡言亂語說：「有無形的！」並向警方供稱是神明旨意要以圍巾勒斃女兒。警方已將婦人帶離現場製作筆錄。鄰居透露，婦人以收租為生，家境不差，女兒其實也非常孝順，不知何故竟釀成人倫悲劇，令人震驚。

沒有「病識感」不去看醫生，精神障礙者常陷入惡性循環

身心障礙者前立法委員楊玉欣2016年投書《人間福報》表示，部分精神疾病患者無法體認自身病況，難以建立病識感，這是精神疾病的特殊性，病人可能拒絕就醫、不遵醫囑，導致病況逐漸惡化。

台灣社區精神復健發展協會理事陳進茂也曾投書《蘋果日報》表示，當醫療服務中斷，可能導致個案精神狀況不佳，角色與功能失常，個案會有情緒激躁甚至攻擊他人的現象。

許多精神病患出院後就由家屬照顧，因為對精神疾病的陌生或是恐懼，常常限制個案只能侷限在家，沒有安排復健計畫，沒有設計屬於有意義有目的的復健活動，個案完全無法與社區溝通和接觸，長期的情況下，病情可能導致不穩定而再次發病。

社區化服務是趨勢，台灣卻只有7%的精神障礙者能進入社區式機構

而楊玉欣表示，目前去機構化、社區化是國際精神醫療及照顧服務的主流發展趨勢，主要原因在於，精神疾病患者容易因長期住院，過度依賴醫療機構相對封閉的環境，導致其人際溝通、社會功能與復健潛能日益縮減，反而會讓病患難以回歸一般生活環境。

然而，去機構化所需配套措施必須充分完善，社區照顧資源必須足夠。事實上，我國精神病患照顧體系正陷入法規、政策推動去機構化，但配套措施卻成效不彰。

試以強制住院為例，為避免過度侵犯人身自由，台灣在2007年修正《精神衛生法》，提高強制住院門檻。修法後強制住院判定程序變得極為嚴謹且冗長，精神疾病強制住院人數從修法前每年3,000多件，大幅下降至近三年每年只剩下300～700件。但是，作為配套措施的「強制社區治療」，每年服務個案僅約60幾人，根本無法填補強制住院門檻提高後的醫療及照顧缺口。

根據衛福部心口司2017年第三季的統計，目前台灣地區約有12萬5,527人持有精神障礙手冊。根據衛生福利部2017年6月的資料，全台服務精神障礙患者的醫療機構或復健單位，名額只有3萬3,913，只有約1/4的精神障礙者能進入。而其中，能幫助病患與社區生活連結的社區式機構「住宿型精神復健機構」和「日間型精神復健機構」，兩者相加也只有9,000多床，12萬精神障礙患者只有7%有可能進入。

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核稿編輯：羊正鈺