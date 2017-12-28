無主之眾（下）：走回台北城

為何執意需要一百人？莊奕凡提起自己「價值觀」塑造的過程。

19歲提著木箱、咖啡器具環島旅行的莊奕凡，以煮咖啡交換故事的方式，在旅途中聽了許多人的人生故事。他說，透過一只「箱子」反覆聆聽與述說的過程，許多價值觀慢慢建立：「我聽第一個人講得有道理，內化成我的價值觀；之後聽到另外一個，更有道理，或許又打破自己之前吸收的。」再怎麼核心的價值觀，也可能隨時間變化。那段回憶，慢慢塑造莊奕凡隨後的性格與選擇進行的一切。

「核心價值一定是許多人互相衝撞出來的，不是自己一個人住在山裡就好。」他相信，唯有當形形色色的價值觀相互渲染、不斷碰撞，才能更貼近自己的內在深處。

藝術大亂鬥裡的生活樣貌

「箱子」後來成為「一杯咖啡，一個故事」計畫，對莊奕凡來說，卻少了衝撞的況味。他遂暫緩靜態取向的箱子，找尋動態場景。當時接觸的派對、嬉皮文化，卻似乎狂歡作樂性質又壓過了批判與議題性。直到在花蓮海或瘋市集、日本瀨戶內國際藝術祭，以及美國火人祭（Burning Man）那樣自由奔放、卻又與環境融合的畫面中，他終於看見深深打動自己的景象。

2016年我從自己第一次的Burning Man回來，聽莊奕凡說起臺灣的街頭既充滿生命力、卻又缺乏生命力。後來幾次聚會，他滔滔不絕街頭藝人的處境、噪音防制法、公共危險罪等，以及打開城市空間的想像－能否將私有空間公共化、具體開放為創作匯聚地。他好奇海或的模樣能否搬上城市街頭，衝撞首都台北市。

百野遶境現場，聽見主流樂器演奏之餘，也聽見西非沙鈴（Asalato）、手碟（Hang）、迪吉里度管（Didgeridoo）、非洲鼓等世界樂器；有流行舞蹈，也有踢踏舞、接觸即興（contact improvisation）等肢體發揮，還有民俗陣頭，裝扮及五花八門的道具。這樣的大雜燴或許嚇跑了一票人，尤其持傳統及紀律嚴肅看待道教或藝術創作者；卻也打動了不少人，他們來自各界、跨界、或不願被定義。

Photo Credit：廖芸婕 去年「百野遶境」跨年現場，提琴手阿泰等人持樂器即興演奏及舞動。

正以動態影像紀錄、訪談這群人的Sean，自嘲年紀離大家有了段距離，場勘這天仍是頂著風雨前來拍攝。Sean去年底跨年遇見百野遶境，進而認識這群人，紀錄之餘也偶爾伸出援手。他提及，許多藝術家將野青眾發起的活動，與1994年由吳中煒、林其蔚等人發起，於永福橋下舉辦的「台北破爛生活節」相較，認為活動本可更好。他自己被吸引的理由則很簡單，「這群人很純粹，」他頻頻說，這樣純粹的時期與熱情，通常往往隨著年齡增長、社會競爭，被迫轉向現實。

由想像走向實驗：水與火

莊奕凡不稱它們「活動」，而是眾人一起完成的「旅程」，而且隨時歡迎半路加入。再次遇上他，我剛從一整個季節的中東煙硝聲回臺灣，正得飛往內華達州參與第二次Burning Man，錯過了那場令他想著想著就「眼眶泛淚」的人類動物園。「五根大柱子立在河邊，大型裝置就被大家扛在身上，所有人的腳都浸在水裡……接著，點燃一把火，大火會把河面的倒影燒得非常亮。」這串畫面，牽引著他與一群朋友發起人類動物園。

莊奕凡口中的敘述，令我想起安哲羅普洛斯《悲傷草原》（The Weeping Meadow）、庫斯杜力卡《吉普賽之歌》（Time of the Gypsies）、陳芯宜《流浪神狗人》這類具有濃烈波光、火光及人類殘影的影像，浪漫卻有點淒涼，瘋狂卻不等於歡愉。我們回到福和橋下、新店溪畔，蹲在那五根柱子旁說話。

眼前這個蓄著落腮鬍、留長髮、外貌看來比實際年齡老成的高雄人，腦子裡對台北城的想像究竟都是什麼畫面。許多人不懂他為何喜歡「燒東西」，笑他危險縱火份子，把成若涵細細雕剪的心血結晶付之一炬，又冒著燃物釀災的風險。燒與不燒、配套措施足不足夠，常是一群人與他衝突的引爆點。

他回憶，人類動物園結束時，差點放棄燒大型裝置。「大家都不想燒，」尤其那是野青眾唯一售票的活動。正當眾人爭辯不休、他試著說服大夥時，Lio先走向草皮燒了草，試試看在那個濕度下草皮會不會燒起來；又燒了些布條，看看布條會不會亂飛、以星星之火點燃草皮。「慶幸那時Lio用實驗的方式，最後大家才願意燒。」

2017年8月，野青眾在福和橋下舉辦「人類動物園」活動，這場活動分為兩天，包括首日在西門町、華山、市政府的遊行，以及隔日橋下多場行為演出、派對，最終結束在大型裝置作品的焚燒。

人口有機，不可預料

初見Lio，他就講自己夢想：NASA（美國太空總署）。自稱科博館最強的講師，篤信以演繹法驗證生活一切，看似極具科學精神，私下卻相當隨興。一襲瀟灑輕薄的衣裝配上十元塑膠拖，頭上戴著拉拉熊，右頸有隻半完成的獨角獸刺青、踩著綺麗雲朵。攤販阿嬤問：「欸寒某？（會冷嗎）」時，他笑著回應不會的神情，和口袋裡桃子形狀的唇膏一般有點少女心。

眼神清澈的他有時話語連珠，有時字字斟酌；話題可以一下從自己熟悉的大氣科學，跳到家裡放養的龜兔賽跑、最近嘗試的安素大燕麥香蕉豆漿梅粉創意食譜……等不相干主題，中英夾雜。他給自己的期許是無往而不適、不惑。會和這群人漸漸走在一起，是因為他們看起來和這幾年自己在做的「去制約」相契合。

步行過一大片綠油油的農田，雨後格外清新。但這個時節既非收穫季、也非插秧季，為增加百人陣與大地的連結感，他號召大夥一起做出宮崎駿《龍貓》裡小女孩們站在田埂間雙手由胸口往上畫圓、彷彿呼喊幼苗快快抽高長大的動作。

年底的百野遶境2，他辛勤跑各里長辦公室外，也找來雷爾運動（Raëlian Movement）等無神論外星宗教組織等神秘團隊一起參與。

「笑死……」文霖總是笑得比他人冷靜，作為觀察者角色，常被說是從少女漫畫裡走出來的男子。他和Lio同樣有做工地的經驗，自稱「做事的人」，這回百野遶境負責管場地。揹著筆電來「走路」的他，平日早睡早起，不把工作帶回家，職場掌管數十人，看來有條不紊，卻常常天外飛來一筆令人發噱，尤其惡搞創意十足。

他看野青覺得：「很有趣，不知怎麼生出來這些人；又很意外，每次團隊都不同。」一路這兒幫點忙、那兒幫點忙，就走到了今天。

一夥人爬上北臺灣歷史最悠久的媽祖廟淡水關渡宮，俯瞰底下空地、估測可搭多少頂帳篷；走經ㄇ字型的小吃攤聚落，討論做藝術與做行為的構想；走在河堤上，看見上下兩段道路的視覺層次感、想像當天可出現的主次舞台。莊奕凡不時提起舞台車、故事箱子，期待「信仰的一百條路」由各路人陣各顯神通、各有不同玩法，與路過民眾激盪出未可預料的互動。

每個人對百野遶境2的想像都不同，就像野青眾的人口組成有機，無可預料，甚至不可受控，共同點卻都是嚴肅或粗曠背後，那有點純真的樣子。「想出現的人就會自己出現，」莊奕凡就算擔心年底一起走路的人不夠，還是這麼說。

這5個人，亦只是百野遶境2群眾的幾分之一，性格已各有不同。一群人在各自的十字路口相遇，走在一起。前方的路，並非指向一條清楚明確的坦途；那條路卻像一面大鏡子般，映照出彼此各自的追求或信仰。

Photo Credit：Everflood提供 由一群「在野青年」有機地聚集而成的團體野青眾，將在跨年期間帶來更為盛大、長達三天的遶境活動。

走路：與自己對話、與他人激盪、與城市衝撞

我問他們：「你有信仰嗎？」每個人的答案都不同。Sean的信仰源自天主教系統，但強調自己不是虔信的教徒；文霖有自己處世的態度；Lio期待自己能四十不惑、無往而不適；周能安持續積累道教及占卜學識，廣讀表演、行為藝術，看似活潑卻有謹慎的一面。莊奕凡說：「其實我沒有什麼信念。」他堅信核心價值可能隨時空推移、與不同信念衝撞而有所改變。

或許多方衝撞，即是他的信仰。他回憶自己明明不相信宗教，但為了瞭解民俗文化，親身跟走大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香等活動，也特地從高雄騎車到屏東東港，看明年即將「迎王」（王爺）用、還在王船廠裡的王船，行走、騎車的過程中，卻意外找到了一些東西。一方面是與他人的激盪，一方面則源自於自己。

「神蹟沒有發生在身上，但慢慢走路的過程，是一個花很多時間在尋求、在醞釀想像、在疲勞、在自我懷疑、在和自己對話的過程。」聽到這裡，許多人納悶莊奕凡為什麼堅持今年要走路，也就豁然開朗。

場勘這天，一夥人邊走邊說笑，交換彼此的帽子、外套。朋友看著照片有時分不清楚誰是誰，群眾無主，卻好像格外真實。莊奕凡走著走著乾脆脫掉涼鞋、赤腳踩水，接著又脫了褲子。他一襲白衣、長髮飄逸、回眸一望的神情，笑壞了早說他神似耶穌的大家。

他自嘲：「我真的要轉行做邪教。」想起這一年，愈來愈多人加入，基於歸屬感而對外說：「我是『野青』」，他的心情有些複雜。他不確定，這是否是去標籤、去中心化最大的諷刺。

「如果有一天，我跟大家說：『你們都被騙了！這一切都是我自己的社會實驗！野青根本不存在！』不知道大家會怎麼想？」他笑說，自己目前的養分用得差不多了，期待進入下一個黑暗期。文霖則給我一句意味深長的話：「不要成為團隊，要成為群眾。」他說，成為群眾，就可以旁觀著一切，好好地玩。

究竟是玩樂？是藝術？是行動？是信仰？是實驗？有待有志一同的人一同踏上這段旅程，成為衝撞城市面貌的動能。

延伸閱讀

活動資訊

名稱：百野遶境貳－信仰的一百條路，跨年遊牧聚落

時間：2017/12/29－2018/01/01

地點：關渡宮－空場－社子島坤天亭－大稻埕永樂－華山大草原

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責任編輯：曾傑

核稿編輯：楊之瑜