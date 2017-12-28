【2017回顧】藍綠混戰下的前瞻基礎建設

整理：陳文姿

動用特別預算八年8,800億，包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設五大建設的「前瞻基礎建設」無疑是今年上半年政治角力的重點。

歷經數度抗議與杯葛，潑水、撒紙錢手段盡出，最後「前瞻基礎建設」以四年4200億，計畫從五大建設，再增少子化、食安、人才培育，共計八大項通過三讀，卻留下一個「後續預算及期程」可以繼續編列特別預算的伏筆。

從3月行政院提出前瞻基礎建設，到8月底通過第一期特別預算，五個多月的前瞻條例爭議至此暫時告一段落。無論是條例或是預算，都在混亂中進行，未經充分的討論，最後以黨團協商加上表決大戰強勢通過。

前瞻基礎建設條例：預算時程對半砍？藍綠各表

3月底行政院首度完整公開五大建設方案與《前瞻基礎建設特別條例》，各界隨即議論紛紛。條例進入審查前立院辦理六場公聽會，場場成為縣市首長爭取預算的戰場，外界的批評砲火特別指向水環境與軌道建設。

4月進入逐條審查階段，國民黨祭出強力杯葛。26日，在國民黨翻桌、潑水、大聲抗議之際，民進黨在混亂中宣讀條文並宣布通過初審，二黨的表現同樣令人民失望。在各方不滿之下，立院於5月以程序爭議決定重新審查，但舊事重演，依舊是混亂中通過初審，全案送黨團協商。

7月立法院加開臨時會，經三天密集討論，於5日完成三讀。從8年8900億總預算（前瞻基礎建設特別條例草案內容），調整為4年4200億，計畫也從原本的軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等五大建設，再增少子化、食安、人才培育，共計八大項。

不過，前瞻預算真的砍半了嗎？仔細看條文：「後續預算及期程，經立法院通過後，以不超過前期規模及期程為之，並以特別預算方式編列」。國民黨很高興的認為阻擋成功，時程與預算已降到4年4200億，但民進黨團總召柯建銘卻解釋，這等於前瞻基礎建設計畫還是8年8400億。形同一個前瞻，藍綠各表的奇異景象。

前瞻基礎建設預算：第一期小砍1.7%

7月5日《前瞻基礎建設特別條例》通過後，行政院隨即於11日宣布第一期（2017／9至2018／12）的前瞻基礎建設計畫預算共計1089億元。

19日立法院臨時會進行前瞻基礎建設特別預算審查，立法院於水球、雞蛋、麵粉齊飛中完成初審，重演全數提案保留送黨團協商的結論。

8月底，立法院召開第三次臨時會。31日三讀通過前瞻基礎建設計畫第1期特別預算。原編列預算1089億元，減列18億5392萬元，約占1.7%；另凍結10%，約108億9247萬元。

延伸閱讀

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航