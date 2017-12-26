「新護照」誤用美國機場照片，外交部道歉：繪圖人員被網路圖騙了

（2017.12.26 20:40更新）

外交部昨（25）日開始開放民眾申請換發新版護照，卻有網友發現，內頁底圖誤用美國華盛頓杜勒斯機場的照片。外交部原先表示，該圖為桃園機場，後來道歉承認，是繪製人員參考網路圖片，被誤導了。

（中央社）外交部領事事務局昨日開始開放民眾申請換發第二代晶片護照（e-Passport），內頁每頁都有台灣景點作為底圖，但有網友發現，其中1頁的機場照片，疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的照片。

對此，外交部副發言人歐江安在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，第二代晶片護照的圖案是選用台灣各縣市具有特色的景點、地標來凸顯台灣特色。

對於民眾質疑其中有一個圖案疑似杜勒斯機場，歐江安澄清表示，「絕對不是」，那個圖案是桃園機場的樣子，「百分之百是台灣的風貌」。

另外，她強調，領務局製發護照有非常嚴謹的品檢制度，絕對不可能核發樣本護照給民眾。

領務局表示，護照內頁的圖案除了桃園機場外，還包括台中高美濕地、雲林西螺大橋、嘉義阿里山、台南關廟鳳梨、高雄旗津渡輪、屏東墾丁海岸、宜蘭龜山島等。

外交部日前表示，為使護照防偽功能再升級，25日起民眾可至領務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處，或各駐外館處申辦第二代晶片護照，護照規費不調升。

外交部指出，第二代晶片護照參採國際先進的護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」，以及全面更新護照內頁圖案等，並納入台灣各縣市特色景點地標及風土民情等主題。

《自由時報》報導，但據悉，外交部官員今天下午已私下證實，新護照圖樣「用錯了」，並表示他們正在查證流程何處出錯，後續補救措施則要「回去想想辦法」。官員並說，護照上的圖樣和印刷都由中央印製廠負責，外交部也已確認過使用圖樣「都是有版權的」。

《蘋果日報》報導，檢視美國杜勒斯機場與台灣第一航廈外觀照片，兩者確實非常相像。差異則在，第一航廈照片側邊使用的是不透明外牆；而美國杜勒斯機場側邊則是使用大片玻璃帷幕，採光更好。

左圖為台灣的桃園國際機場，右圖為美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場。

左圖Photo credit:準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia＠ Flickr CC BY 2.0

右圖Photo credit:JetBlastBWI＠ Ｗikipedia Public Domain

而第二代晶片護照內頁機場外觀，線條則看似畫出建築的側邊玻璃帷幕，確實和美國杜勒斯機場建築結構，較為相似。

《聯合報》報導，也有桃園機場的員工表示，從內頁圖案的塔台來看，塔台形狀較方扁，但桃園機場塔台不論是現有的還是正在興建的都成圓柱狀，應不是桃園機場塔台，而是杜勒斯機場。

26號晚間，外交部就放錯圖片一事公開說明，表示新護照內頁圖案是由合作廠商中央印製廠負責圖稿設計，除參採交通部觀光局的攝影作品及圖庫光碟外，亦參考該廠人員拍攝作品；另為配合整體構圖美觀並凸顯特徵，該廠設計時並非全部依照原圖，而是擷取所需圖案並經美術編輯後，以手工繪製意象圖。

而引起爭議的「臺灣桃園國際機場」圖案，中央印製廠人員設計時，使用自行拍攝的臺灣桃園國際機場第一航廈相片，為使構圖豐富，而增加象徵機場之飛機與塔臺，但繪製圖案時誤採擷取自網路並標示為桃園國際機場之圖案。

領務局已與該廠協調將於下一批印製護照時，更新該頁圖案，至於民眾如已領取第二代晶片護照，領務局將主動通知當事人進行更換。

外交部領事事務局對此誤植表示歉意，並深自檢討，日後將秉持為民服務理念，繼續為改善我國人簽證待遇，並提升我國護照安全及國際公信力繼續努力。

（中央社）外交部領事事務局表示，第一批新版晶片護照已印製20萬份，領務局未來會設計新圖案，待20萬本發完後，會發行新圖案版本，但現有版本不會收回，以避免民眾無護照使用。

領務局也說，桃機當初設計本來就有參考美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場的設計，加上中央印製廠在設計圖樣過程也有參考網路圖片，被網路圖說誤導以為是桃機照片，因此出現手繪圖樣與杜勒斯機場極相似狀況。

《台灣建築報導雜誌社》2014年報導，「舊第一航廈建造於1979年，可以看出建築本身有受到美國華盛頓杜勒斯機場的影響，亦由台灣著名的結構專家林同棪運用了當時最新的預力結構所建造。」

《聯合報》報導，第一航廈於1979年2月26日啟用，耗資103億元，為前總統蔣經國的十大建設之一，完工時被譽為東亞最現代化機場，但由於設計與杜勒斯機場相仿，抄襲說也不脛而走。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺