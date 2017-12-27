礦業法重啟修法：展限是否重審礦業用地，不同看法仍僵持

本報2017年12月25日台北訊，賴品瑀報導

25日立院經濟委員會重啟礦業法修法，在目前難再有新礦誕生的情勢下，礦業問題主要集中在既有202座舊礦區，這些老礦的展限審查要如何保障環境與當地居民安全，立委林淑芬批，目前草案近百條法條，居然只有六條與展限相關，其中四條只是程序規定，關於環評、原民知情同意各一條才是較實質的規定，而這兩條也只是「做一半」、「假的」。

礦業法在立院上會期臨時會，在無政院版的狀況下在經濟委員會討論前17條，但其中保留了七條。政院版草案在月初7日出爐後，由於規避了環評與原民知情同意，引發民間的失望，25日經濟委員會重啟討論，卻在會前傳出民進黨打算一天內就出委員會的消息。

擔憂爭議法條將在無充分討論就直接保留進入政黨協商，環團也趕在委員會前舉行記者會，強調目前的政院版大開後門，需要立院嚴審。更揚言民間尤其是對抗亞泥的太魯閣居民，不排除這幾天再有動作。不過，在逐條協商的過程中，召委邱志偉澄清，有爭議的法條可以先保留，將會在本週三、四再進行第二輪討論，並非外傳的一天就要審完。

但是否這個星期一定要出委員會進入政黨協商，目前仍不確定。今日討論到44條，其中絕大多都保留了，「深水區」的幾個爭議法案，其實都還沒有實際處理到，且目前立院與經濟部之間仍有許多意見分歧，不少委員對於預定要在臨時會就完成三讀，感到憂心。

環團重申：政院版不如預告版

長期倡議礦業改革的環團地球公民基金會、蠻野心足協會等團體，在會前重申政院版遠不如7、8月時礦務局釋出的預告版。蠻野心足律師蔡雅瀅指出，雖然看似順應民意取消了霸王條款，第47條刪除先行使用土地、第31條刪除展限駁回求償，但第47條改成「國家緊急為難或其他影響重大公益」可為例外，在定義不明確的狀況下恐怕遭濫用。

地球公民研究員黃靖庭也重申，政院版架空環評與原民知情同意。雖然政院版定調未曾環評的既有礦業用地將分級重作環評，但環評過程不用停工、且無完成期限，環評結論也只是參考，最終還是由經濟部准駁，未來恐怕形成破窗效應，使更多的開發案都不再受環評把關。

而原民知情同意的部分，卻連溯及既往都沒有，等於包括亞泥新城山等50個目前遭凍結展限審查的大小礦區，都在下一次的送審才需要進行原民知情同意。法扶基金會律師謝孟羽更提醒，按照政院版的原民知情同意，是「有開始跑程序就好」、「一次不夠可以問兩次、問到同意為止」，業者大可在沒有取得原民同意的狀況就開始採礦。謝孟羽批，目前政院版仍是將原民知情同意與礦業法的相關許可脫鉤處理，沒有明訂兩者之間的法律效果與罰則，因此不管原民同意與否，只要經濟部核准了礦業權與礦業用地，業者就可以展開採礦。

林淑芬批評：過度往業者傾斜

除了政院版，共有11個立委提案版本，其中林淑芬版是與環團合作的民間版。在逐條討論的過程中，礦權展限要定義為重新取得權利或是舊權利延續之爭，仍與7月時一樣，經濟部與立委仍無共識。

「新申請很嚴、展限很容易。」徐永明大致如此分析現有草案，並認為就算是要視作舊權利的延續，該有的把關還是可以加強力度。林淑芬強調，目前的法規就是展限審查不需要審核礦業用地，而經濟部先後提出外國在展限的時候並沒有管的那麼嚴、與這樣恐怕影響業者的理由，卻遭林淑芬砲轟，指出目前台灣的舊礦場就是過去設立時太草率、不若國外嚴謹——例如亞泥就從來沒取得土地所有人同意——且目前草案已提出業者可以提前3年展開申請與審查，甚至政院版還定調審查過程中即便礦權到期都不需停工，如此情況下還在擔憂業者權益，實在是過度往業者偏斜，卻始終沒有考慮過環境與當地居民。

知情同意權與關礦計畫如何提？ 仍待下次討論

至於原民知情同意權，要再設定礦業權、取得礦業用地、展限，這三個時間點的何時落實，同樣也暫無共識。是要在設定礦業權時就先取得？或是確認礦藏所在、確認礦業用地範圍後再做？兩個想法都有支持。

目前兩百多個既有礦權，約有近百個呈現五年內開採量為零，等於已經沒有在開採，遭凍結展限審查的50礦中，也有29個沒有開礦實積。這些老礦該如何退場、相應的關礦計畫、保證金等法規，卻是預告版本有提及環境保證金、政院版則沒有的窘況，關礦計畫目前也只有新設礦權需要提出。是否能藉著展限時也能重新審查礦業用地，並在這個環節要求審查關礦計畫？仍是下次要討論的部分。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航