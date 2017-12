用新公投法來廢掉cosplay國民黨黨徽的國徽

12月15日,立法院內政委員會初審通過了《公民投票法》修正草案,取消了公投法過去的「鳥籠」規範,大幅下修全國性公投「提案」、「連署」及「通過」等三階段的門檻,同時廢除了公投審議委員會,也將投票年齡下限由20歲降至18歲,另外增加電子連署等規範。

社會很快地湧出許多想法與建議,希望未來能夠透過新的公投法達成直接民權。時代力量黨團很快的提出四項與主權有關、兩項與勞權有關的題目讓有興趣的民眾票選,希望可以併2018年地方大選之機會舉辦公投。

讀完時代力量所提出與主權有關的四項公投提案,筆者認為可以直譯為:

修憲:是否要給執政黨壓力制定新憲法? 正名(困難版):是否應突破奧運模式,以台灣替換中華台北成為我國在國際場域的自我稱呼? 變更領土;我國領土範圍是否需明確界定為我國目前實際統治領域? 正名(簡單版):是否同意國人旅行文件內容去中國化?

由於我國各種與主權有關的決策,無論是修憲、正名還是變更領土,實質上不僅是內政,同時也是外交問題,更是亞太地區不同陣營間的角力與權力拉扯下的結果。如果要做,我國政府分析的不僅是國內民意的動向,也要考量到周邊國家的可能作為。

時代力量所提出的四項公投提案,筆者覺得最有可能達成的,應該是第四項:「你是否同意,我國護照封面與內頁移除英文Republic of China等字」一案。由於我國憲法沒有硬性規定我國英文名稱必須要翻譯為Republic of China,因為此一變更不涉及憲法位階的問題,符合公投法之規範。更進一步來說,我國《護照條例》中也沒有規範必須要在護照的封面與內頁提到Republic of China之字眼,因此此項提案應該可以說是只要行政權決定即可實踐。

修正自我稱呼對於自我實踐甚為必要,我國民眾持護照赴他國旅行已有不少案例就是因為護照上的英文名稱被他國誤認為來自中國而產生不便,民間甚至有發起「台灣國護照貼紙」之運動。然而,使用公投法來達成一項行政權就能夠決定的事項,不免有點比例失衡。

自我認同除了名稱外,還可以透過符號。筆者建議,應該透過新修正的公投法,廢止中華民國國徽的使用。

我國國旗的規定是依據憲法第六條,「中華民國國旗定為紅地,左上角青天白日。」由於憲法修正仍須依據修憲程序為之,因此即便我國民間已有民眾自發設計新國旗,然而我國仍無法如紐西蘭在2016年般,為是否使用新國旗舉行全國公投。

但是國徽的依據不是憲法,而是《中華民國國徽國旗法》。

該法第2條規定:

中華民國之國徽,定為青天白日。其式如左: 一、圓形、青白色。 二、白日居中,並有十二道白尖角光芒。 三、白日與十二道白尖角光芒間,留一青色圓圈。

同法第3條則規定了國徽的畫法:

前條各款之位置及尺度,比例如左: 一、青底圓形之圓心為白日體之圓心。 二、白日體半徑與青底圓形半徑,為一與三之比。 三、白日體圓心至白尖角光芒頂,其長度與白日體半徑,為二與一之比。 四、白日與十二道白尖角光芒間之青圈,其寬度等於白日體直徑十五分之一。 五、每道白尖角光芒之頂角為三十度,十二角為三百六十度。 六、白尖角光芒之上下左右排列,應正對北南西東方向,其餘均勻排列。

第17條則附圖說明了國徽的畫法。

我國國徽與中國國民黨黨徽的外觀實在過於相近,不僅國民無法區別,最近媒體報導外交部的對外公文章戳類同黨徽而被批評,這些章戳沿用已久,可能從過去黨國一體時代就開始使用,也一直沒有人發現其中的不同。

放眼世界,一個國家的國徽可以跟特定政黨黨徽如此相近,實屬少見,就連中國共產黨的黨徽,都跟中華人民共和國國徽都有著完全不同的設計,至少做到形式上「黨國區分」。

不僅如此,只要國徽仍然以法律作為依據,中國國民黨就可以無限次的在此一議題上刁難行政機關。今年4月份的時候,媒體報導「雙橡園」上國徽造型白色太陽部分被拿掉,改重上綠草,中間還插了一支綠色台灣立牌。國民黨團批評這樣的是搞意識型態,外交部長李大維於是指示將國徽外的草去除,較為凸顯國徽中太陽的形狀,並且把綠色台灣立牌移至旁邊。

今年10月份的時候,「雙橡園」花圃國徽形狀再度修改,改回了白色的太陽,但是在太陽中間架了一個白色基座,上面立了原本被至於旁邊的綠色台灣立牌,此外,在國徽前面則放了一艘達悟族的拼板舟。平心而論,「雙橡園」花圃的青天白日,比例也不符合國旗國徽法第三條的規定,其中太陽的比例事實上介於黨徽與國徽之間,不過這一來一往,其實也顯示出青天白日用來代表我國主體性的不足,以及與中國國民黨的易混性。

由於我國的外交處境,國旗在國際場域上並沒有那麼常被使用,取而代之的反而是青天白日的國徽。看看你護照的封面,想想我們在奧運用的旗幟。然而由於國旗國徽法第二條規定了顏色與構圖,第三條則明確規定了比例,因此如果以國徽國旗法中的國徽要件來審查的話,你我護照上燙金綠底的那個太陽標示因為顏色不符,所以不是國徽。而我國奧運旗幟上的那個,則因為比例不對,也不是國徽。搞了半天,一個出國參加奧運的我國選手,手上拿著的護照,身上帶的旗幟,沒有一個是國家的正確象徵。

廢除掉國徽,實際上是將自我認同議題以轉型正義做包裝,由於不涉及修憲,可以降低其他國家的干擾,即便有外力介入,轉型正義亦是正當不過的理由。

如果能夠利用公投法廢除掉現行國徽規定,這樣一來,護照封面應該要更改設計、我國奧運旗幟也要將國徽取下、各駐外館處招牌或是印鑑用到國徽者也應該去除,甚至國內的警察、消防、軍隊等等標置中有青天白日的部份,都應該要加以更動。

公投法即便門檻已經降低,但通過一公投案仍須要有接近470萬人投下同意票,並且同意票要多過不同意票才能通過,廢除國徽規定可以同時處理轉型正義以及重塑自我認同,比起更改護照封面及內頁中Republic of China字樣的打擊層面更廣且更深。

當然,中國國民黨也可以自己修改黨徽來落實黨國分離,不過這提議13年前陳前總統就向國民黨呼籲過,國民黨也拒絕了。或許透過新的公投法,我們可以運用自己的力量在明年完成這個任務,擺脫過去,重新設計一個屬於台灣的符號。

