賴清德提空污防制行動方案，2019「紅害」日就能減半？

文：顏惠結（國立中正大學企管系博士生）

為因應全台空污嚴重，行政院長賴清德在21日聽取環保署「空氣防染防制行動方案」後，將要求國營事業達到全世界最嚴格的超低排放、加速老舊車輛汰換、加強餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理等多管齊下，且訂立指標性政策目標，包括：2019年空污紅害日減半、2030年公務車輛全面電動化、2035年起禁售燃油機車、2040年起禁售燃油汽車全面電動化等目標，顯現行政院的積極作為。

賴清德並於行政院會後親自召開記者會說明，賴揆表示，空氣品質關乎民眾的健康，是新政府上任後極為重視的問題，「行政院」感謝各地方政府對空氣污染防制的努力，地方政府直接承受來自民眾的壓力，且實際執行各項空污防制工作，「行政院」不會讓「環保署」或地方政府獨立面對，將由跨部會共同合作與因應。

有關於國營事業達到全世界最嚴格的超低排放策略，行政院已盤點全國前30大污染源，國營事業排放量大者將優先列為減量對象。據悉，中火、大林電廠被視為首先「開刀」對象，以燃氣取代燃煤、燃油等為最終目標逐步減排，另政院也規劃將由中油、中鋼和中龍鋼鐵等國營事業帶頭。至於2030年公務車輛全面電動化，賴揆大力支持以公務車帶頭進行汰換，環保署規劃與地方政府共同行動，以加大政策力道。

政府的管理模式不變，電廠、工廠和河川的減污難上加難

從上述方案與目標，且讓我們細究其第一個目標，2019年空污紅害日較2015（997次）減半實現的可能性。首先，台電公司目前在台灣仍是獨家售電者，並無其他競爭者，只要政策決定，基本上就可以落實超低排放，但仍會有終端成本上漲的問題，如果能順勢反應在電價上，問題應該不大，但可惜的是，經濟部表示電價不會受加嚴排放而調整，果真如此，那最終只有兩種情況產生，減排做半套抑或未來電價大幅上漲，但這兩種情況都不是我們樂見的，所以加嚴排放可以做到什麼程度，且讓我們拭目以待。

至於中油、中鋼（已民營化）及中龍鋼鐵等公司雖然背負有政策使命，但仍然要面對國內同業或國際上的競爭者，如此加諸其上的污染防制要求，相對就是增加成本，針對此部分，筆者認為應該對所有排放量大的產業——如鋼鐵業或石化業——訂定一套技術可行的加嚴標準，而非僅針對國營事業等個案，以避免造成產業競爭立基點的偏差，國營事業更可以先行帶頭改善或是自行達到比標準更高的程度，以達到示範的作用。

此外，回歸固定污染源空污減量的初衷，筆者建議應該推動國內垃圾焚化廠超低排放策略，由於焚化廠皆為政府機關所興建營運或委外營運，本就是為生活環境更好而存在的設施，若將各焚化廠納入減排，不但可以起帶頭示範的效果，推動阻力也相對較小。

另行動方案所提的河川揚塵部分，每年冬季枯水期加上東北季風，造成的河川揚塵，也是空污一大源頭，現今河川管理分為地方或中央管轄，長期以來，管理僅著重於避免淤積造成颱風時淹水或盜採砂石的防範，而對於如何導入生態工法，進行邊坡維護，反倒不是主管機關的考量範圍，環保署既已看見河川揚塵的問題，該應提出解決方案，並且進一步破除中央與地方權責不清，以及改變維護管理欠缺導入自然生態工法的思維。

老舊車輛和油煙揚塵的管理，不能只有喊口號

而針對加速老舊車輛汰換的策略，不知策略擬定者，是否思考過為何會有老舊車輛的存在——是因為該老舊車輛僅短程代步？擁有者無多餘金錢換購？或車雖老舊但性能還很好？正因為有種種可能，政府應該制訂更具體的汰換標的，透過罰單或違規記點，讓此類車輛退場或改善，才不會變成散彈打鳥，徒然浪費子彈。

話說回來，目前汽車車齡超過十年，必須進行一年兩次的車輛檢查，排放空污量為其檢測項目之一，若檢查或驗車時都有確實依規定辦理，為何路上三不五時仍會出現「烏賊車」，立法者應由此思考，擬出更具體可行的方案，而不是淪為口號，喊著加速汰換而已。

至於餐飲油煙、道路、營建工程揚塵等為每日產生空污的地方，如何落實稽查，確保餐廳集塵或水洗設備正常運轉，道路及工地依規定灑水，則需要中央與地方通力合作，一方面強化不定期機動巡查，一方面讓法規標準與時俱進，同時利用空污基金購置先進檢測設備，讓投機取巧的業者無可乘之機。

2019年說久不久，轉眼即到，時間是達成目標的最大壓力。目前所提方案有許多是著眼於長程的改用電動車，另有其他如禁燒稻草等等本該執行只是落實不足的方案，如能善用科技（無人機、雷射測微粒儀）取證，落實執法，何愁沒有改善的契機。

本次所訂短期目標希望紅害日較2015年減半，如果後續沒有更強而有力的具體作為，而只以過往環保署帶頭放寬紅害的認定標準的方式粉飾太平，恐怕只會讓國民對政府失去信心而已。我們樂見中央政府各部會重視空污問題，並提出改善策略，但如果僅提出未經深思熟慮的方案或是效果有限的做法，對環境與國家發展均非好事。

放眼過去，不管是中央或地方政府，勉強行事的計劃而導致失敗的案例所在多有，誠摯希望類似的案例不要再出現，而各項目標訂定也要能具體實現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航