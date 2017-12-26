「本官非恐龍，亦不像賴院長」連續工作22天中風，他判雇主賠835萬

桃園市一名何姓男子曾一個月加班128小時，隔月中風，無法繼續工作，向老闆求償1,861多萬元。雖然公司提出「自願超時加班同意書」，但法官毛松廷在裁判書上表明，自己不是恐龍法官，不相信「同意書」的真實性，判資方應賠償835萬多元。

《ETtoday》報導，何姓男子指稱，他在擔任技術人員時被要求長期大量延長工時，從2014年9月26日到2015年2月5日為止，每天的延長工時都超過《勞基法》規定的46小時上限，其中光是2015年1月加班時數就高達128小時，還連續上班22天。

最後，何姓男子在隔月5日晚間工作時突然中風，緊急送醫確診為「左側大片腦出血性中風」，縱使手術過後病情好轉，但身體右側仍偏癱、肢體無力，甚至無法行走，不僅無法繼續工作，還需要有人全天照護。

《聯合報》報導，經過桃園市政府判定職業災害後，何男根據事發年齡、每月薪資，計算至法定退休65歲尚有645萬多元，並要求500萬元精神撫慰金，加上看護、交通費，向公司求償1,861多萬元。

《今日新聞》報導，對此，公司則反駁，何男在2009年到職時已有高血壓、高血糖、肝指數過高的病史，而何男父親是因病臥床20多年的植物人，不能排除他中風與及病史有關。加上何男請假記錄正常，還曾出國旅遊，就職期間也未因身體不適提出調整工作內容的要求，且何男已領取職業傷病給付，認為何男求償金額過高。

《三立新聞網》報導，此外，公司還提出何男是基於薪資，在充分同意下「自請加班」，任內也未曾反應身體不適狀況，認為何男請求賠償金額過高，還出示「自願超時加班同意書」，強調並無強迫加班的情形。在公司提出的自願超時加班同意書上，共有28位勞工簽名。

但面對雇主提出的「自願超時加班同意書」，案件的裁判書上寫明，法官表示，「本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由（加班作功德？）。」

因此法官認為，同意書顯然是事先印好的，加上有多達28位員工簽名，以130人規模的公司而言，難以相信有28名員工自願超時加班協助生產，認定是公司要求員工簽署。最後法官判被告雇主應給付何姓男子8,35萬9,254元。

這特殊的裁判書內容也引起討論。民進黨立委鄭運鵬在自己的Facebook粉絲專頁貼文暗諷該法官是「好主觀」而非好法官，並在與網友的對話中表示，他對案子怎麼判決沒有意見，但「法律本身就有價值判斷在裡面，法官就是論證、判決、量刑，要盡量壓抑自己的主觀，不然，同一個案件，在不同的法官就有不同的結果，對當事人的不確定性太高」，他甚至表示，「常常被媒體稱為恐龍法官的判決，在法律上和證據上才是正確的」。

而時代力量立委黃國昌則給予讚賞，貼文表示：「很久沒有看到這麼犀利的判決。給毛松廷法官鼓掌！」民進黨立委林淑芬也貼文讚揚：「會有對等的勞資協議？#恐龍法官才相信。#總算司法體系也是不斷進步當中。」

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核稿編輯：羊正鈺