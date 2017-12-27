一位在聖誕夜乞討的印度女性，在街頭答應了我的無酬攝影

文：吳建衡 Ed Wu Photography

潑酸攻擊，在印度是僅次於強暴後，最嚴重的犯罪行為。

昨天聖誕夜，我在路上遇到這名女性單獨的坐在路邊乞討，起先我先坐在遠處，默默的觀察光線以及場景適不適合我拍照，並且同時看看在人潮擁擠的鬧區，她得到零錢捐助的情況多不多。

我在熙來攘往的街頭坐了大概五分鐘，期間沒有任何人停下來給她任何的零錢，其實這跟我往常在印度的經驗蠻相似，抱著小孩子乞討是最容易要到錢的，而這類型外觀不討喜的殘障者，是弱勢中的弱勢的弱勢，連乞討都被歸類在最低階層。

其實要走上前徵詢拍照的同意，事前也是會蠻忐忑的，一來是因為怕傷了他們的自尊心，擔心他們會認為我們外人只是把她當昨娛樂的對象，一來也是怕被她拒絕之後，還可能被大聲斥責引起旁人笑話，這在印度是很有可能發生的。

但其實從以前開始，我就會不斷提醒自己，我拿起相機的目的，是為了讓更多人看到世界上不同角落的故事，快樂也好、悲傷也好、殘酷也好，因為這些就是世界上真正在發生的事情，把自己的眼睛遮住，讓自己當作沒有看到，或是用一些冠冕堂皇的理由而不去談這些事情，並不會讓這個環境變得更好。

我穿著厚重的登山鞋，但我盡量放輕腳步，不讓自己看起來莽撞與粗魯。

我蹲下來，伸出手握手向她致意，然後用簡單的印度語問她：

「照片，可以嗎？我給你，錢。」

在印度這個地方，做什麼事情，談什麼條件，絕大多數脫離不了錢，只要數字對了，大多的事情都不難談成。

我當然不喜歡用金錢、數字，這樣子的事物去當作拍攝對方的斡旋方式，但在印度這樣子的地方，金錢的實質作用大於任何其他的事物，例如面子、自尊、交情，甚至是友誼，所以通常部分的印度人也習慣於直接喊出自己想要的價碼，來交換出自己有的資源，久而久之，我也習慣了這樣子的方式。

沒想到她的回答，出乎我的意料。

「照片，OK。Money，NO。」

意思是我可以拍攝她的照片，但是她不需要我的錢。

我拿出手機，拍攝一組她坐在牆邊，行人來來往往的照片，另一組則是她的臉部肖像。

Photo Credit：吳建衡 Ed Wu Photography

Photo Credit: 吳建衡 Ed Wu Photography

在這之中，她沒有任何的不悅，甚至是大方地面對我的鏡頭，在拍攝近距離肖像的時候，她還可以對著鏡頭擺Pose，比出「YA」等等的手勢。

其實這一切都超出了我的預期，我不知道這需要有多大的勇氣，又或者是受盡這社會多少的欺凌與屈辱，才可以讓她如此坦然的面對我的鏡頭。

拍完照片，我伸出手想要再次表達我對她的感謝與尊敬，而她緊緊得抓住我的手，希望我繼續留下來聽她說話。

她也不管我聽不聽得懂，就開始說著她的故事，在這之中，她不斷得比著她心臟的位子，我知道她說的是她心很痛。

我以為她的右眼已經因為潑酸攻擊完全萎縮，而沒有了功能性，可是我卻還是能看到淚水從她右眼裡微小的孔洞裡流了出來。

印度這個社會充滿許多問題，特別是在我閱讀了越多有關印度的故事以及書籍，我對印度的疑惑只有更多，沒有更少，像是二、三十年前，不同宗教之間的屠殺，或是對低種姓人民的暴力殘害，對女性的不公平，還有路上不知道從何幫助起的窮人與遊民。

當我坐在地上聽著她對我述說故事的時候（儘管我完全聽不懂），旁邊有一個街友人家的六、七歲大小女孩，在我們旁邊盡情放聲大笑。我想她是在笑對方的五官，又或著在笑我這個外國人明明什麼都聽不懂，卻坐在那邊聽她講故事講了二十分鐘。

小女孩像播放器一樣，在我們的周圍不間斷地放聲大笑，也沒有人阻止她，似乎這些人被社會嘲笑就是理所當然，就是活該。

這讓我對這個社會有了更多、更多的困惑：這個地方到底怎麼了。

所幸在印度還是有許多的NGO在幫助這些受害的婦女，以及其他需要援助的對象，或許緩慢，但是我想他們確實幫助到了許多需要援助的人。

如果想對南亞、印度潑酸攻擊有更多支持或認識，可以找：Stop Acid Attacks、 Acid Survivor Foundation，或是幾位曾經受過攻擊，但勇敢活過來的案例，像是Laxmi Agarwal。

或是在阿格拉也有一間由受潑酸者所營運的Cafe: Sheroes Hangout Cafe等等，都可以讓大家直接盡到一點心力。

補充資料：

孟加拉國是南亞國家案例數最多的國家，1999－2013年，有3,512件案例。（我拍的這名女性，就說自己是孟加拉來的）。

巴基斯坦的案例還在每年成長中。

在印度每年約有250－300件潑酸案例。（但NGO估計，含未報案，一年應超過1,000件）。

在2013年印度喧騰世界的強暴案件登上檯面之後，印度政府終於針對輕易購買到鹽酸做管制，並且加強刑期，但依然防不勝防，效果有限。

後記：

我拍攝完後，替大家提供了一千盧比，大約是台幣五百元給這位女性，一千盧比應該夠她十天不愁吃喝了。

而且很奇妙的是，我坐在她旁邊，聽她說話的時候，捐款源源不絕而來，十塊、二十塊這樣，跟我一開始觀察的不一樣，可能是因為大家看到有一個人坐著陪她講話，勾起了大家都有的惻隱之心吧。

本文經吳建衡 Ed Wu Photography授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰