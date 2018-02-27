2008金融海嘯十周年回顧（四）：三挺政策及消費券，有沒有效？

文：吳宗仁

上篇文章，我們提到台灣政府自08年到09年來的應對措施，也提到凱因斯學說的思維，他影響了政府和央行的腳色。簡略談了財政政策和貨幣政策，如何有效影響市場。

前面提到的政策和觀念，礙於篇幅，遺憾不能有更深入的介紹和思辨，但期許打下基礎，助於理解專有名詞與概念，以及後續檯面上經濟議題。

而本篇文章要來三挺政策的成效及消費券，前者安穩了台灣經濟，避免骨牌效應；後者則告訴我們，某些情況下，搶救措施不像理論上那麼有效。

三挺政策成效

三挺政策（詳細內容請參考前一篇文章）大概是成效較容易觀測的政策。三挺政策之一的存款保障執行後，自2008年12月以降，存款都不曾減少（2009年1月除外），台灣顯然沒發生擠兌，對金融機構的信心也堪稱足夠，逾期還款的比例也不高，存款的不安全和恐慌擠兌在此情況下，較不容易發生。

同時，由於三挺政策提供不錯的誘因（例如優惠借貸利率）使銀行提升放款，也讓企業準時還款並減少裁員，企業向金融機構申請紓困的協商成功率高達9成。在2009年下半年景氣回升，官股銀行（台銀、合作金庫等）、中小企銀和整體金融放款還不斷提升。這在信用萎縮的經濟體中，是不容易的事情。

至少守住中小企業這道防線很關鍵，中小企業佔台灣企業95％以上，提供7成以上就業，他們在短期能有營運空間，並撐到景氣復甦時期，是首要的任務。

金融海嘯事件中，有些人認為應該讓市場淘汰體質不佳的企業。但淘汰更多企業會使更多人失業，消費減少，市場信心更不足，恢復也更慢。筆者認為，這也會傷害到最終存活下來的佼佼者。而且，我們承擔得起市場遙遙無期的自我調整嗎？

一些訊息

我們無法夠多且深入的談論更多政策成效，一來礙於篇幅；二來不少政策時間跨度極大，執行時間不只限於2008年和2009年，無法進行同期比較；第三，政策間交互影響，並不容易判斷哪些成效是由誰貢獻。

但對於總體情況，我們仍能有基本認識。行政院主計處針對當時主要財政政策（前一章所提到的，再加入消費券和開放陸客來台兩策略）進行成果預估，在2009年2月和7月兩個不同時間進行。得到結果分別為貢獻2.77％和2.97％的成長；並預估全年經濟分別為負成長的2.97％和4.25％。

最終，2009年實際經濟是負成長1.57％。也說明，一來如若沒有搶救措施，台灣的狀況會是更糟的，政府干預在短期間收效；二來不同時間做的預期，受當時情況影響會有所不同（搶救措施為何能奏效，我們在前篇文及很簡單介紹了理論背景）。

消費券

我們在上一篇文章提到台灣政府的拯救措施，但唯獨當時一件政策我們沒有提到：消費券。

而那年的消費券，你們還記得拿去買了什麼嗎？筆者當時配了一副全新的眼鏡。我們將消費券留到這個章節來介紹，想就此政策帶入全新的話題：某些刺激經濟成長的政策，成效也是有限的。

2008年12月5號，立法院通過856.5億元的「消費券特別預算」，自2009年1月18號開始發放，需於該年9月30號前使用完畢。凡2009年3月底前出生、具有戶籍的國民，都能領取價值新台幣3,600元的消費券。

經建會及隔年（2009）的一份財政部委託研究報告提到，消費券的856億元加上「乘數效果」（關鍵字出現了，請回顧前篇文的凱因斯學說），預計帶來0.6％以上的經濟成長率（分別為0.64％與0.66％）。

買得開心，但……其實不那麼有效

回到消費券，是否達到預期的成效呢？答案是沒有。其實後來再度進行評估，所能帶來經濟成長率，只剩0.28％到0.43％。

但這仍然只是評估，回到事實面還更低，也就是下修後的預估值還是太高了。這某方面也說明，凱因斯學派經濟理論，還是有所限制的。為什麼？

追根究柢，還是「乘數」沒有發揮作用。一個關鍵原因（當然還有其他很多因素）：消費替代率太高。此替代率大約在六成到七成。白話就是，消費券有六、七成是拿去買「原本」就要消費的財貨。

當這成為普遍現象，政策自然就沒有效果，因為大家要「多買更多」，買原本要買的外，更要買不常一直買、平常沒打算買的。不然結局就會變成大家藉消費券來增加個人儲蓄，這對短期景氣沒幫助。所以本段的開頭所問──大家當時買了什麼──並非空穴來風的問題。

實際案例分享：筆者本人共用兩張消費券配了一副眼鏡。筆者的朋友A集結全家消費券之力，買了台一萬多元的冷氣，而朋友B則是拿去繳學費。朋友B就是那位「購買原本計畫買的財貨」的人，消費券不發放，還是得交學費（除非他決定放棄學業）；而朋友A和筆者本人則不屬於此類。

另外據一些研究指出，台灣邊際消費傾向（前篇文註解所提到）大約是0.36，也就是每多獲得100元，只有36元拿去消費，剩餘作為儲蓄，也使政府朗朗上口的乘數效果，變得相當有限。

有修正方案？

消費券修正方案的關鍵在：別讓大家買「平常計畫買」的東西。我們思考，如果限制消費券所能消費的財貨，是否更能發揮功效？也就是，規定大家買不會常買的東西，例如冷氣和冰箱之類的耐久財貨（能使用3年以上，通常反映民間消費力道）。

但筆者得到遺憾的答案：圖利特定廠商，官商勾結。唉，理想總是太過美好。

不過，也許另一個方式不錯：縮短消費的期限。從1月18日領取消費券到9月30號截止消費，歷時八個多月時間，其實不算短。縮短期限或許能迫使大家短時間大量消費平常不買的東西。我們可以這樣想：你應該不會一次買3,600的菜（吃到死或放到壞掉）。不過呢，我們沒有另一個平行時空去驗證這個思考遊戲，也還很需要資料和實務支持。

結論

本文提到三挺政策成效，一定程度穩定了產業和金融業，也提到消費券的不效率，說明了政府調控的有限性──是的，沒有完美的理論──我們也想像了兩個消費券的改善情境。回應標題，台灣的搶救有沒有效？我們得到一個無趣的回應，有的有效，有的沒效，在防止骨牌連環倒下的方面有積極的效果。

下一篇我們將提到不好的搶救方式，未必沒效，而是「不可取」；也會提及金融改革，改革就像是在災後重建並且補強家園，非常重要。

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航