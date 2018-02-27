2008金融海嘯十周年回顧（五）：災後重建，碎滿一地的經濟大夢

文：吳宗仁

上一篇文章，我們談到政府搶救的成效，礙於有限篇幅和實際成效的歸納困難，我們只談了三挺政策。另一方面，我們也提到消費券，這是大家較為熟知的政策，但它並不如預期那樣有效，我們談了原因以及可能的改善措施。

本文已經是系列文第五篇，第一個要來談談提升市場信心的不恰當方式。第二則是美國的災後改革，他們的改革動作受全球矚目，也是歐洲以及我們台灣的效仿對象，因此是一個關鍵部分，我們也會談及台灣方面相關議題。

到底要走哪邊？

前面文章，我們已經談論過政策的成效，本段落則是要探討較為不可取，或說難以理解的搶救手法。

市場崩跌是基於信心不足，為建立信心，我們會看到政府人士或威望領袖公開信心喊話。但是，放出奇怪風聲的，就很特別了。台灣智庫董事長陳博志教授在一篇論文中，做了如下探討。

2008年6月23號中國時報A1版報導，政府高層說外資對台股有信心，對於中長期投資者而言，已是好的進場價格，但其實前幾天的6月20號，經濟日報A3版才報導出，外資大賣了900億台股。

後來，同年6月29號與7月10號的工商時報報導，官員說雖然外資賣超，但錢尚未匯出。但7月4號工商時報又報出，當時台灣已有三個月是「淨匯出」。而論文更指出，政府官員說2008年上半年是淨匯入，但實際上是前幾個月淨匯入，後幾個月淨匯出（畢竟中間卡一個金融海嘯），陳博志教授認為這是虛晃一招，甚至許多舉措是想讓人以為股市還會再漲。

此類情況在2008年還發生不少，政府說詞之反覆不定，確實讓人起疑。是否為說謊固然涉及價值判斷，換個方向，也許情勢所迫，若任憑壞風聲傳遞，市場還可能持續一敗塗地。然而市場信心建立在錯誤訊息上，確實也不可取。

美國金融體系與災後改革

1933年，美國公布葛拉斯─史提格法案（Glass-Steagall Act），作為羅斯福總統新政後的銀行規範依據。此法案將銀行業區隔成商業銀行與投資銀行，不能跨界經營對方的業務。

1999年發布金融服務現代法（Financial Services Modernization Act），葛拉斯─史提格法案正式走入歷史灰燼，此舉被斥責為圖利銀行和引發海嘯的戰犯。顯然人們忘了此法案的用意與1929年大蕭條的教訓。

陶德─法蘭克法案（Dodd-Frank Act）

人們痛定思痛，巨型投資銀行運用高槓桿及資產負債表以外的資產進行交易，造就了高報酬以及高破產風險的營運模式。限制投資和自營交易成為改革重點，因此陶德─法蘭克法案在2010年正式誕生。

其所規範重點如下：

參加存款保險的大型商業銀行，不能使用自有資金從事投機交易

商業銀行不得進行投資銀行的操作，反之亦然

限制以低於3％自有資本投資私募基金與對沖基金

達一定規模的對沖基金及私募股權基金，須向證管會註冊

美國體制與改革

美國的監理機制為「多重監理」，至少兩個監理機關進行金融部門（銀行、證券公司及保險公司）的監理。在此次海嘯後的金融改革，美國體制仍屬多重監理。

美國體制改革最終在於改善資訊不透明、保護股東及消費者、強化金融監管，並且減少道德風險的誘因。大約分為六大面向：

增設「消費者金融保護局」，以監控貸款、信用卡和金融商品，並制止掠奪性放款 資產500億美元以上的銀行由聯準會監理，500億以下由「財政部錢幣管理局」及「聯邦存款保險公司」負責監管 在財政部中增設聯邦保險辦公室，向國會提出保險現代化報告，同時，也重新規範金融業務。 對新型態的金融商品列入管理，絕大多數衍生性金融商品需透過「美國商品期貨交易委員會」（CFTC）的櫃檯市場交易 允許投資人對信評機構進行訴訟，要求金融機構銷售複雜金融商品時持有該商品5％，以分擔風險；並設置半官方機構，處理信評機構的利益衝突 強化股東投票權及代理權，要求合理規範管理階層的薪酬

島內的呼聲

台灣在此次海嘯中沒有發生銀行危機（泡沫破裂導致銀行出現大量不良資產，出現支付危機），但也是受創極深。而災後也有改革呼聲，不乏強化金融安全網、利率與匯率調控、關注美國量化寬鬆的熱錢和相關法規修訂等。

而關於財政方面，有人提議參考美國政府紓困計畫，該主張提出政府不該無償紓困企業，因為錢是納稅人的，政府應收取企業的股權，第二是以高利率融資拯救瀕臨死亡的企業。

依市場經濟的角度，筆者認同此觀點。無償或低報償的紓困是變相的補貼，一來有干涉市場，並破壞公平之嫌；二來企業競爭誘因可能被削弱；第三是財政赤字沒有辦法得到相應舒緩。

金融監理方面，台灣制度為近十年來趨向於「一元監理」，統一監理權責的大棒交給了「金融監督委員會」。此方面有人表達支持，主張深化一元監理，不建議步上美國多重監理的腳步。同時應強調業者的人員素質及內部管理，以利納入國際金融體系。

接軌國際

此次海嘯台灣沒有發生銀行危機，一方面得力於搶救策略之助；二來也有討論認為是台灣體制不夠開放以及革新之故。金融體系之創新與全球趨勢接軌，是台灣有共識的走向。

關於創新度與接軌程度，各界人士也憂心忡忡。台灣長期「政治先行」（以政治或意識形態先行）的環境，讓許多新創項目無法推動（想想Uber和虛擬貨幣），然而更為開放與創新，卻又容易陷入難以掌控的危機，事情總是一體兩面。

更加開放與融合是世界趨勢，害怕受傷而不敢邁開腳步，是大可惜。我們或許該思考「市場先行」，先透過市場的認可與篩選，再進一步實行政治與法規規範，或許是比較理想的步驟。有開放一定有風險，一定程度的規範是為創造更安全的發展環境，當然，好的規範也與政府體系是否跟上市場開放及全球化密切關聯。

結語

10年已經過去，當時恐慌的情緒、每一個英明與荒唐的決策，都成我們閒話家常的話題。我們也得以透過後見之明，釐清事情的原貌和我們理想的走向。我們是否比當年更進步了呢？

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航