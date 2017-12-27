再審礦業法，為什麼林淑芬被批是「和環團站在一起羞辱本黨」？

立法院經濟委員會今天審查《礦業法》修正草案，今天進入深水區，但是對於既有礦業礦區是否適用展延，立法委員和經濟部立場仍有不同，林淑芬不滿地說：「經濟部（替舊礦廠）護航！」還與同黨議員邱議瑩發生口角，邱議瑩指責林淑芬是「與環團站在一起羞辱本黨委員」，憤而離席。

（中央社）立法院經濟委員會今（27）日上午繼續審查「礦業法修正草案」，並進入到條文「深水區」。針對礦權展限，是否重新核定礦業用地時，林淑芬主張舊礦權展限，仍需重新核定礦業用地；但列席的經濟部次長王美花說，按照現行的礦業法，業者在開採礦時，每年都要做好水土保持與環境維護，因此，礦權展限要再重新核定礦業用地，這樣的目的是什麼？

林淑芬表示，照王美花的講法，廠商每年都會做好水保、相信業者「會自律」，所以不用環評、也不用做礦業用地核定的審查；她也說，今天的修法按照經濟部的版本，只有新礦要申請時，用從嚴的標準去管制，舊礦權的展限全部放水。

《蘋果日報》報導，林淑芬強調，全台灣202個礦場，只有3個有礦業用地核定，包括台泥，幾乎99%的礦業用地，都沒有行使過礦業用地核定的程序。林淑芬批評，照經濟部版本，只有新礦申請「從嚴管制」，是對舊礦場放水，而舊礦現在山林開腸剖肚，就是齊柏林控訴的。

立委管碧玲也替林淑芬緩頰，表示要超越語言的尖銳，尋找「淑芬委員的尖銳背後的啟發」。林淑芬則說，經濟部答非所問，都站在礦業廠商立場，「講法都跟亞泥一模一樣！」並以拖待變，條文都保留、保留。王美花則反擊，「我講的是礦業局每年都在檢查，我們要就事論事！」

《新頭殼》報導，林淑芬說，大家都對王美花很客氣了，並說「請你們好好誠實面對，修法不是要護航救礦權業者。」這也讓同黨議員邱議瑩不滿，表示「大家都在改革，不是只有妳在改革」，並嗆林淑芬說「只有你們是改革的力量？」眼看兩人越罵越大聲，召委蘇治芬隨即休息十分鐘。

被批「羞辱本黨委員」 林淑芬：守護環境是羞辱？

林淑芬隨後也在臉書上表示，她的立場是要讓礦業永續合理經營、新舊礦可以公平競爭，守護環境的立場。「不知道邱議瑩委員說的，跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」她更說：「環團公開政治獻金就是羞辱嗎？還是站在守護環境的立場就是羞辱？」

林淑芬強調，她既非環團成員，也非環團金主，更沒有能力與權力要求環團應該怎麼操作修法。更何況，從礦業法修法倡議開始，環團不只跟她，還與民進黨立委高志鵬、蘇治芬、尤美女、周陳秀霞、黃國昌、高潞以用等跨黨派立委一起共同努力，「何來羞辱本黨同僚之說？」

環保團體地球公民基金會日前公布，水泥、石礦相關產業總共捐贈9819萬元，投資進立委選舉中，而立法院一共有44位現任立委，有拿水泥、石礦產業的政治獻金，其中包括了4名這次要審礦業法修法的經濟委員會成員，分別是孔文吉、陳明文、邱志偉、蕭美琴等四位委員。

林淑芬最後也表示，好不容易《礦業法》能夠被好好審查，王美花也首度鬆口，「展限」要取得私有土地、公有土地所有權使用權人同意、要做關礦計畫等等要件。她說請不要再模糊焦點，「用行動來證明我們民進黨會推出一個改革、進步的《礦業法》」。

管碧玲則在臉書上表示，每一次替林淑芬講話，都會被其他立委「嗆」，這也是沒辦法的事。但今天吵架之後，礦業法修法方向急轉直下，經濟部原本都不讓，變成願意朝向更嚴格的規定來讓，「受委屈，也值得。」

礦業法初步共識：礦權展限變嚴、增加4條件

《聯合報》報導，林淑芬今天在會上力爭，礦場展延應該要經過礦業用地核定，並強調礦業用地核定就是希望做環境敏感、水保計畫、土地所有權人同意等，沒什麼好害怕的。雖然引發經濟部數次爭執，還有綠委交戰，但今天近中午時，雙方終於取得共識。

王美花指出，初步擬定，在礦業法第31條（關於礦業權展限之申請駁回），會增加4項礦權展限的申請條件：

如果涉及私有地，一定要取得土地所有權人同意 如果涉及公用地，也要取得同意 礦場申請展延時，也須依循礦業法第43條之1內規範的相關事項，如水保、土地使用等 礦場展延也要提出關廠計畫書

不過王美花也指出，法規也會擬出一些例外，也就是不可歸責業者的這部分，「這部分我們還要再想一想」。而且還有能源礦的問題，因為能源礦有很多私有地，怎麼處理也要思考。

另外，時力立委徐永明也質疑，經濟部公布的舊礦場中，50家中有25家近5年都沒採礦，有一半都無用地實績，為何還能展限？徐永明表示，若限制嚴格一點，這些礦區復原機會就會比較大。

王美花事後接受媒體訪問時也進一步表示，26日整理出全台202個水泥、金屬礦場狀況，發現其中確實有礦場連礦業用地都尚未取得，王美花承諾，半年內會重新檢視全台202個礦場實際狀況，及檢視審核標準，是否規定不周延。

《環境資訊中心》報導，27日下午立院經濟委員會繼續戰礦業法，不過，本週一連兩天的審查，法條還沒討論完一半，且有大量法條是處於「保留」的狀態，幾乎只有條次調整的部分獲得通過。不過，立法院這個會期已經進入尾聲，是否會在臨時會繼續處理礦業法修正案，仍有待後續黨團協商，目前並無法確定。

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核稿編輯：楊士範