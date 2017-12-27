【插畫】台灣人只想得獎不想賺錢？試試「自動金牌販賣機」

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近年常在新聞媒體見到台灣學子在國外發明展中獲獎消息，根據中時報導，台灣人不僅愛參加國外發明展覽，也愛讓學生參加，主因之一是升學可以加分，學校也能因此爭光。台灣家長每年花在讓孩子出國比賽的錢，預估總額破5,000萬元。畢竟只要有得獎，就能成為升學的加分工具，但事實上這些大大小小的發明，一千件專利中只有三件實施率。

今週刊文章也分享，「日內瓦發明展我國得獎率96%，連續4年奪冠」，文中提問「台灣這幾年一直在各種發明展狂拿獎牌，到底意義為何」？如果大部分專利都沒有商業價值，更何況是更原始的發明？如果查中華民國專利資料庫，會發現許多專利都沒有商業化的價值，也沒有蘋果、宏達電、三星等這些精采互告的用途。



台灣人愛得獎，愛看國人得獎的心理，或許只要透過「自動金牌販賣機」就能實現，既省下大把到國外的旅費與高昂的參加費，一個獎牌不夠，你可以買兩個，想證明自己作品很棒，就是這麼簡單。

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：楊之瑜