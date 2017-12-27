柯文哲自豪的世大運「活動式」游泳池，為何桃園市現在婉拒接受？

在台北世大運引起話題的2座「活動式」游泳池，原來預計比賽後要送給桃園市政府，讓當地2所高中游泳課使用。不過桃園市長鄭文燦今（27）日上午在市政會議中裁示，將婉拒中央撥用的這項禮物。

世大運期間，台北市政府斥資新台幣1.78億元，打造2座「活動式」游泳池，當時「拼」泳池的過程拍成縮時影片，在網路上引起不少迴響。台北市長柯文哲當時表示，有鑑於過去不少場館淪為蚊子館的慘痛經驗，這次世大運引進「活動式游泳池」的全新技術，只花60天就將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館，不僅大幅節省經費，比賽結束後還能拆卸移至其他地點重複使用，規格也都符合國際泳協（FINA）與國際大學運動總會（FISU）標準。

《民報》報導，2017年台北世大運期間，在林口國立體育大學綜合體育館設立的組裝式游泳池，由150片鍍鋅鋼板搭配PVC防水布加上鋼索固定而成，只要注入水，就能讓原本的體育館瞬間變成國際標準泳池。當時相關單位計劃，賽事後移轉給桃園作為培訓選手使用。

不過隨著世大運的落幕，游泳池的去處卻成了問題。

鄭文燦：這份禮物沒有不好，只是「不適合」

（中央社）桃園市長鄭文燦表示，組裝式游泳池規格特殊，不管是組裝施工、營運管理的專業技術及維修，都需仰賴原廠商及代理商，形同壟斷。另外，後續維修保養及零件更換成本也偏高，擔心造成學校營運管理維護不易及成本擴增。

鄭文燦指出，台北市政府工務局大地工程處未徵詢桃園市政府意見，9月時來函市府，要求將契約內原本由台北市政府負責的二次組裝、後續保固工作權責「移轉」給桃園市，如此做法形同驗收，也未依原契約及協議辦理，恐怕無法確保施工品質，風險過高。

鄭文燦說，這份禮物沒有不好，只是收之前還是要想清楚適不適合；他最後裁示桃園市政府體育局，婉拒中央撥用組裝式游泳池。

至於原本計劃接受組裝式泳池的平鎮高中及大園國際高中仍有游泳教學需求，因此將保留原本編列的1.1億元預算，協助學校興建室內溫水游泳池及附屬設施，不足的經費則由桃園市政府教育局追加。

台北市：桃園市若不接受，就是違約

（中央社）桃園市長鄭文燦以無法確保施工品質為由，婉拒世大運組裝式游泳池。台北市政府發言人劉奕霆回應，尊重桃園市決定，目前產權已移交給教育部體育署，後續由體育署協調。



世大運造價新台幣1.78億元的2座組裝式游泳池原訂送給桃園市政府，也編列預算準備興建周邊設施，但鄭文燦今天在市政會議中，以無法確保施工品質、成本過高、擔憂維護不易為由，婉拒中央撥用的這項禮物。



劉奕霆說，台北市有編預算協助桃園組裝游泳池，而針對游泳池留在桃園市府一事，當時台北市政府、桃園市府、體育署3方簽約，桃園市府若不接受，確實「違約」。

台北市政府工務局長彭振聲接受中央社訪問時表示，組裝式游泳池在世大運結束後便拆卸裝櫃，當時桃園市、體育署與台北市副秘書長薛春明曾簽訂三方合約，訂定1.78億元造價的游泳池中，其中3000萬元用於拆卸、並在桃園重組。

彭振聲指出，問題在於後來桃園認為此游泳池的組裝涉及技術高門檻，恐沒有專業能力組裝、後續修繕，加上原本要落腳的學校並沒有頂棚，校方也沒有經費興建，因此未執行。至於是否有單位願意接手游泳池、以及違約問題，交由體育署處理。

真的違規？桃園市反指台北市自行和廠商解約

不過根據《民報》報導，桃園市政府新聞處表示，體育署在今年9月13日邀集各單位召開協調會議，當時決議將泳池設置地點為平鎮高中及大園高中，並決議在簽定三方協議後，後續的執行便移交由桃園市體育局辦理。

但是，在三方協議書尚未簽定前，北市工務局9月26日便已和廠商解約，僅以公文要求桃園市政府接手重組驗收，11月8日簽定三方協議，決議拆缷、組裝由桃園市工務局進行驗收及保固查驗，除非是台北市工務局未履約部分，才得依照程序解除協議。

桃園市府研究後發現，該游泳池重組工程連同材料費，包含在2017世大運合約中，費用高達6,764萬元，而且僅有單一廠商進行保固、維修及零件代理，成本較高；同時組裝式游泳池電費比一般游泳池高很多，設置點的學校經費預算必須擴增。在評估無法掌控風險情況下，桃園市政府決定放棄移轉接收。

《今日新聞》報導也指出，桃園市教育局表示，此游泳池是唯一西班牙進口，規格特殊，代理商恐有壟斷性，導致後續維修保養及零件更換成本明顯偏高，無法有效管控。另外，未來20年的營運管理及維護成本不易估算，組裝式游泳池電費比一般游泳池高很多。

《聯合報》報導，桃園工務局長黃治峯說，三方協議前提是「游泳池落腳桃園」，桃園工務局要負責二次組裝游泳池及興設附屬設備，但桃園體育局已確定婉拒，他將跟北市協議此三方協議書「作廢」。

而游泳池目前已拆裝至貨櫃，暫置在桃園體育大學停車場。

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核稿編輯：洋是