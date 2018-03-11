先別急著丟廚餘，你知道法國正流行用垃圾發電嗎？

每天吃不完的便當、或是吃剩的果核，順手丟進廚餘桶裡做回收。不過你有想過，這些廚餘都到哪裡去了嗎？

環保署估計，全台灣去年一共回收了57萬公噸的廚餘，每人平均每天製造快1公斤的廚餘（0.86公斤），而這些回收的廚餘，其中6成是被拿去餵豬，另外3成送到掩埋場做堆肥，沒有進入回收系統的，則混入一般垃圾中，被送進焚化爐或掩埋場。

只是，廚餘含有高度的鹽分，送進焚化爐，會影響焚化爐的使用壽命、降低運轉效率，而因為衛生考量，拿去餵豬的廚餘數量也逐年下降。另外堆肥場四溢的臭味，往往也讓附近居民抗議—桃園市就因為堆肥場有限，2017年開始不再回收果菜類生廚餘，當作一般垃圾處理。無處可去的廚餘，成為台灣潛藏的垃圾危機，也是各地方政府頭痛的來源。

不過近年來，國際上吹起一陣「廢棄物再利用」（waste to energy）的風潮，著重生物能源的開發研究，讓原本就存在的廢棄物，多了重新應用的價值，這股風潮也吹進台灣：環保署2017年宣布，6年內，要在全台北、中、南各蓋一座「生質能工廠」來處理台灣的廚餘，估計一年可以解決全台3%的廚餘（約18萬噸）。不只如此，生質能廠更要把垃圾變「黃金」，廚餘經過厭氧發酵，一年估計可以產生3,300萬度的電力（占全台2016年發購電量的0.01%），賣電給台電，一年預估能入帳1.3億元。

這樣的好康，怎麼做到的？

廚餘到底有多夯？「生質能」工廠給垃圾第二春

廚餘是生質能的一種，生質能指涉的對象其實非常廣，從森林、廢木頭、稻稈穀殼等農業廢棄物，到動物排泄物、屍體、甚至是一般城市垃圾，都是能夠當作能源使用的原料。由於有機物來源廣泛，這也使得生質能成為全世界最有潛力的能源之一，根據國際能源總署（IEA），生質能源是在石油、煤、天然氣後，全球第四大初級能源，甚至還超過核能和其他再生能源。

傳統利用生質能的方法，是直接燃燒木材，或是動物糞便來產熱，不過近年來，生質能可以轉換成更多樣的能源使用，包括了與我們生活息息相關的電和運輸燃料。

透過厭氧發酵技術， 廢棄物在密閉的反應器中，能產生出沼氣，而沼氣中的甲烷經過純化後，熱值相當於天然氣，導入引擎發電機處理後，能夠成為日常所需的電力。

一公噸的廚餘，發酵產生的甲烷 （CH4） 可以產生100度的電力。

德國是全球生質能發展最成功的國家之一，德國2000年提出再生能源法令（EEG），強制電力公司以20年的固定電價，保障收購包括生質能在內的再生能源所發電力。另外，為減少種植能源作物（像是玉米）而和糧地「搶地」，德國政府從2004年開始對以禽畜糞肥發電的生質能電廠，給予額外的獎勵金，也逐年提高保證收購的價格。目前德國有8,000多座沼氣發電廠，生質能也成為德國最主要的再生能源供應來源，特別是在供熱及運輸上，而在電力供應上，則僅次於風能，是第二大再生能源。

今（2018）年1月1日早上6點，德國靠著再生能源就能滿足全部的用電。 根據 德國官方電力市場資訊網站（SMARD） ，光是 風力發電就滿足85%的用電需求，加上水力和生質能發電，正滿足了所有的用電需求。

不要的廚餘、落葉、豬大便，法國拿來產熱發電

鄰近德國的法國，是 歐洲第3大 生質能 發電國家（僅次於德國和義大利） 。

位於法國西部的洛克米內（Locminé），是個人口不到5000人的小鎮。西元七世紀，天主教僧侶在這裡建立了修道院，而「洛克米內」在布列塔尼的方言裡，意思就是「僧侶聚集的地方」。

Photo credit: 關鍵評論網 黃筱歡攝

初冬的小鎮，寧靜美好，農田剛完成收割，一片光禿。不過，座落在農田旁的工廠煙囪，此時正冒出滾滾白煙。

這座叫做「虎獅」（Liger）的工廠，是法國第一座結合生質能發電和木材鍋爐的工廠。2013年，法國科學家馬可（Marc Le Mercier）和夥伴決定在家鄉興建這樣一座多功能的生質能廠。

洛克米內小鎮有大片的農地和森林，主要的經濟來源是農業食品工業，製造蔬菜與肉類罐頭。而木材廠不要的木頭、農地淘汰的稻殼、屠宰場的糞便汙水，甚至是附近社區的廚餘，都可以送進「虎獅」工廠。

馬可說，工廠每天要處理50種不同的垃圾，重量高達180噸。這樣多的物料來源，雖然需要比較複雜的技術處理不同種類的有機物，不過好處是，不會擔心單一物料「缺貨」的問題，而經過共同消化處理，更可以提升沼氣中所含的甲烷濃度，增加廢棄物轉換成能源的效率。

而財團法人環境與發展基金會2016年的一份報告更指出，和豬糞、淤泥相比，廚餘的沼氣轉換率是最高的：

廚餘：沼氣轉換率0.7 L/g TVS

豬糞尿：沼氣轉換率0.5L/g TVS

水肥、下水道汙泥：沼氣轉換率0.2L/g TVS

不過，在住家附近蓋沼氣發電廠，難道不怕鄰居抗議嗎？馬可說，關鍵就在厭氧醱酵槽。

Photo credit: 關鍵評論網 黃筱歡攝 工廠裡的厭氧發酵反應器，廚餘、汙水等廢棄物就是在這裡，純化成可以用來發電的沼氣。

指著工廠外2座以自己寶貝女兒命名的厭氧發酵罐，馬可解釋，各處送來的木材、糞尿汙泥就在密閉的反應器中進行發酵，將酸腐異味鎖在裡面，將廢物轉化成珍貴的電力、沼氣、生質燃料。而反應後剩下的沼渣，經過脫硫、乾燥處理後，可以當作肥料，免費提供給附近的農民施肥，一年能為附近的農民省下2萬5千歐元的肥料費。

馬可笑著說，「農民是一定要照顧的，至於屠宰場嘛，他們要付我們錢處理汙水。」

2023年，法國目標關閉所有燃煤電廠

像「虎獅」這樣的沼氣發電廠，目前在法國有450座。為了降低對煤碳、化石燃料的消費，法國計畫要在2023年關閉境內所有的燃煤電廠，用天然氣、生質燃料作為替換。

2015年，在「巴黎氣候協定」簽訂的同年，法國政府通過了極具野心的《能源轉型法》（Energy Transition for Green Growth Act ），訂下了許多目標，包括溫室氣體減量、降低核能發電佔比，也預計在未來10年，徹底改變法國的能源結構，包括了2030年以前，將再生能源的最終能源消費，提升到32%。而根據歐洲環境局（EEA），法國2016年再生能源佔能源消費只有15.73%。

2015年在巴黎舉行的全球氣候高峰會，通過了歷史性的協議，在未來數十年內，全球195個國家與歐盟將致力於大幅減少溫室氣體排放，力保在本世紀結束之前，全球均溫上升不超過攝氏2度，致力遏止全球暖化。

為了讓再生能源達到成長3倍的終極目標，法國政府在2009到2015年間，一共投資了16億歐元作為「熱基金」（Heat Fund），用來支持生質能的開發，取代化石燃料（煤氣或碳），減少溫室氣體的排放。費用包括了支援鍋爐和加熱系統升級，預計每年新增600間生質能發電廠（是德國擴張速度的一半）。

法國智庫ADEME預估，按照這樣的規模，2030年法國將可自產600萬噸油當量的生質能（約60億度電），可做為汽電共生、瓦斯和暖氣使用。

不只發電，廚餘也能當燃料

「我們的電力，能讓這個鄉鎮完全自給自足。」馬可驕傲地說。

虎獅工廠一年可以發1千4百萬度電，除了附近的居民用電，也併入法國配電公司（ERDF）的電網，總共能供應1萬4千戶民生用電。而發電剩餘的熱也不浪費掉，工廠回收熱能作為鍋爐燃料，再透過供暖系統，送到附近近2千戶人家裡，當作暖氣來源。

不只是電力，虎獅工廠還有另一項引以為傲的成就，一年產出相當於55萬公升的「綠色燃料」（沼氣瓦斯），供天然氣車輛使用，不僅排放的溫室氣體低，也比一般的天然氣瓦斯便宜，每公升差了約台幣5元，工廠也聲稱，靠著燃料，一年為車主省下了約200萬歐元的石油帳單，原因就在於法國的碳稅。

法國自2014年推出碳稅制度以來，每排放1公噸的二氧化碳，就要酌收7歐元的碳稅（約台幣253元），逐年上升，到2017年碳稅提高到30.5歐元（台幣1,104元），而《能源轉型法》更打算在2030年，將碳稅增加到100歐元（台幣3,621元）。

Photo credit: Abby Huang 攝

雖然生質能燃燒發電，仍然會排放二氧化碳等溫室氣體，不過生質能源最大的價值在於「循環」，植物行光合作用時，會將空氣中的二氧化碳固定下來，儲存在植物體裡。透過科技將植物轉化成生質燃料，在利用燃料的過程中又將二氧化碳釋放回空氣中，透過這樣的循環，能避免釋放額外的二氧化碳到空氣中，一般認為比起燃燒千年以前就存在的石油，更能達到減碳的目標。

為了降低化石燃料的使用，柴油車逐步出場顯然已成為全球趨勢。英國、德國和印度都打算在2030年前達到這個目標，荷蘭和挪威計畫在2025年前達成，而在瑞典，許多公車和汽車也都是以廚餘製造的沼氣當作燃料，瑞典南部的斯坎納省（Skane）甚至訂下2018年前，達到全境零化石燃料的目標。

法國能源部長余洛也在2017年7月宣布，要在2040年以前全面停售汽柴油車、 停用化石能源，余洛表示「這會是一場名副其實的革命。」首先將在2023年以前，讓3%的柴油車（HGV）改使用天然氣瓦斯。

Future Market Insights預測， 2015年全球沼氣市場收入總額接近245億美元（約台幣7227億元），而2016年至2026年間，全球沼氣收入預計將再翻倍。雖然 北美和西歐目前仍佔據主導的地位，不過亞太地區（特別是印度和中國）在未來十年，將成為推動沼氣市場發展最具吸引力的地區。

報告指出，各國 政府的獎勵將成為全球發展沼氣市場最強的動力之一，而隨著對溫室氣體排放越來越嚴格，將有助於沼氣在能源終端產業的使用。而管理廢棄物的費用，將被當作是發展沼氣工程的獎勵。

不過，在2015年，法國的初級能源（TPES）仍然是以化石燃料（46.6%）和核能為大宗（46.4%），再生能源只占了9.2%。作為核電大國，法國在能源上如何優雅的轉型，我們將在下一篇文章中討論。

▶ 傳統風力發電落伍了？法國要讓風機「浮」在水中

核稿編輯：楊之瑜