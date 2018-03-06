七坐八爬十站一歲走路？ 其實寶寶學步沒有特定順序

文：吳孟瑤（健康傳媒）

俗話說「七坐八爬十站一歲走路」，因此許多家長認為寶寶應該在一歲前學會走路；但也有家長認為「太早學走路會影響發育，讓寶寶將來腿型不好看」，或是「要先學爬再學站，多爬才會變聰明」等，到底為人父母該如何做，才對寶寶的發育最好呢？

營養均衡發育好 孩子提早走路不奇怪

兒科醫師巫漢盟指出，以前的小孩營養條件沒有現在好，因此才會有「七坐八爬十站一歲走路」這樣的俗諺產生。反觀現代，孩子多半獲得較多且均衡的營養，使得肢體動作發展的年紀逐漸提早，很多小孩在1歲前，便開始慢慢學習走路，這都是正常現象。對於傳統太早學走路會影響發育、導致腿型不佳等看法，家長無須過度擔憂。

一般來說，寶寶通常在四個月後會開始翻身，約6個月大後會開始想爬，七到十個月後，便會陸續出現站與走的動作，至於要能不用攙扶、放開手走，大多數的寶寶能在一歲四個月之前達成。巫漢盟表示，由於現在小孩的發育較好，家長其實不用擔心孩子過早學走路，反而更該擔心過了適當年齡孩子仍不會走路，這可能代表孩子有發展遲緩，或腦部、肌肉張力出問題，建議可去小兒科或兒童復健科就診、釐清原因。

學爬學站無特定順序 建立安全環境更重要

有些家長認為「要先學爬再學站，多爬才會變聰明」，對此巫漢盟解釋，爬其實是孩子學習走路前，過度時期的動作，重點還是在於孩子之後是否能走得好。事實上，爬與站的順序，或是爬的時間是否夠長，並不影響寶寶正常的生長發育，頂多會爬的寶寶，未來肢體動作可能較為協調，家長無須過度執著。巫漢盟也提醒，家長反而更需注意寶寶學習爬或走時，環境的安全性，像是尖銳的桌角、櫃上易掉落的雜物等，都容易使寶寶碰撞受傷，應格外小心留意。

寶寶兩歲前O型腿屬正常 學步車反增腿部負擔

「未先學爬，就直接學走路，長大走路會變內、外八或O型腿嗎？」對此巫漢盟說明，寶寶在成長發育時，通常會出現「鐘擺現象」，指的是孩子剛出生時，由於母親的子宮較小，寶寶在孕中時多蜷曲身體，因此從出生後到兩歲前，寶寶多會呈現O型腿；等長到二至四歲，由於此時孩子多半剛學會站或走，因此腿會略呈X型；待長到四至六歲，孩子走路開始較穩時，腿才會再慢慢轉直。另外，如果孩子走路時內八的情況過於明顯、嚴重，有可能與孩子習慣W型的坐姿有關，建議父母可盡量讓孩子改用盤腿坐姿，便能矯正內八問題。

巫漢盟強調，寶寶不論學習爬或走，家長最好都讓其自然發展，不要強迫寶寶硬學，否則可能適得其反、使寶寶受傷。此外，許多家長為了幫助孩子學習走路，會讓孩子使用學步車或螃蟹車，對此醫師表示並不建議，由於此時孩子的身高尚不足，使用學步車時多半會踮著腳尖走路，這樣不只會加重腿的負擔，使O型腿更嚴重，還可能讓寶寶往後都習慣用腳尖走路，影響成長發育。

如果真的想利用輔具來幫助寶寶學習走路，巫漢盟建議，不妨改用可以邊推邊走的助行車，或是直接營造一個安全、可以攙扶的環境，讓寶寶自己去練習。此外，也可給寶寶多補充蛋白質、鈣及維生素D等營養，幫助其肌肉和骨骼發育，發育良好學習走路自然就不再是問題。

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責任編輯：朱家儀

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