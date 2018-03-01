美國參議院也通過「台灣旅行法」，只剩川普點頭簽署了

美國聯邦眾議院在美國時間1月9日）表決兩項與台灣有關的法案，除了將協助台灣參與世界衛生組織，另外也無異議通過《台灣旅行法》（HR 535），鼓勵美國與台灣之間「所有層級」官員互訪，這項法案將讓台美高層互訪成為可能。一天之內通過兩項友台法案，眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）表示，這是對台灣傳達堅定的支持訊息。

（2018.3.1.11:00 更新）

（中央社）美國聯邦參議院今天（3月1日）通過《台灣旅行法》，由於參院採行了眾院院會已通過的版本，兩院不需要再協商可直接將法案送交白宮，現在僅需交由總統川普簽署便可成為法律。路透社報導，這項促進美國與台灣建立更緊密關係的法案遭中國批評。

根據《台灣旅行法》法案，美國國會認為台灣關係法實施以來，由於美國政府對台灣高層訪美的自我設限，美台關係缺乏有效溝通。美國政府應當鼓勵美國與台灣之間的所有層級官員互訪。未來法案通過後，台灣官員將得以與包括美國國務院在內的各級官員會晤，也可以在美國進行正式活動。

總統府發言人黃重諺今天說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，誠摯感謝美國國會長期以來對台灣在各領域上的堅定支持。

黃重諺說，會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。作為國際社會的一員，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

美國眾議院9日口頭表決通過關於台灣參與世界衛生大會（WHA）法案。法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加世界衛生大會活動，但2015年總統蔡英文上任後，國際空間遭到中國打壓，2015年世衛大會邀請函姍姍來遲，去年更是未能接獲邀請。

法案要求，美國國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會，若是台灣未能獲邀出席，國務卿「必須提交報告說明」。該法案在經過眾議院通過後，將送交參議院討論。

根據美國立法流程，眾議院提交法案送至參議院之後，參議院如果同意將直接通過；若參議院再提出一個新的版本，則新版本將重新送交眾議院討論並表決，假設眾議院也通過參議院提出的新版本，意即兩院通過一致的版本，才可將法案送交總統簽署，始具法律效力。

美國將協助台灣重返世衛的決議，去（2017）年7月由美國眾院「外委會亞太小組」口頭表決通過。《自由時報》報導，亞太小組主席游何（Ted Yoho）說，疾病無國界，不幸地中國採取短視政策，排除台灣參與國際組織。眾議員康納利（Gerry Connolly）則表示，公共衛生不應成為政治足球，美國應支持台灣持續參與世衛組織。

根據這項新決議，國務卿不僅要在世衛大會前提出協助台灣取得世衛觀察員身分的年度策略報告，還要在大會結束後提出評估報告。

過去限制「過時」且是種侮辱，台美高階官員互相拜訪將解禁

除了支持台灣加入世衛，美國眾院9日也無異議通過《台灣旅行法》，主要鼓勵美台所有層級官員互訪，這項草案有望讓台、美間多年來低調且受限的高層級官員互訪解禁，而美國行政部門如何執行，將成為關鍵。

《台灣旅行法》是一個具有約束力的法案，它規定美國在政策上必須：允許美國政府所有級別官員到台灣訪問與他們的對口官員會面、允許台灣高層官員在受尊重的情況下入境美國，並得與美國官員會面，包括國務院與國防部官員在內。另外，也鼓勵駐美國台北經濟文化代表處及其他台灣在美國設立的功能性機構，在美國從事相關業務。

台灣與美國從1979年終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；而美國過去派閣員訪台，會避開敏感的國防與外交官員，多以商務、教育部門的交流為主。

《關鍵評論網》2017年1月報導，美國國會兩院曾於2016年9月提出類似法案，不過面臨總統與國會選舉，會期緊湊，未能完成立法。2017年1月，蔡英文總統過境舊金山返回台灣前，多位美國聯邦眾議員再度提出鼓勵台美官員互訪的《台灣旅行法》案，鼓勵雙方高階官員互訪，美國聯邦眾議院外交委員會也在去年10月表決通過該草案。

法案提到，美國國會認為，《台灣關係法》制定以來，美國對台灣高層官員訪美的自我設限，讓台美始終缺乏有效溝通，阻礙雙方關係發展，「美國政策理應促進美國與台灣間所有層級的官員互訪」。

這項法案由共和黨籍聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）提出，共有80多位國會議員共同連署，包含聯邦眾院外交委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員羅艾斯（Ed Royce）；參院則由聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）於去年提出，共7位參議員參與連署。

《美國之音》報導，在表決前的辯論中，夏波說，對於改善美台關係，「美國能做的最重要改變就是允許台灣總統訪問華盛頓。這些限制不僅是一種侮辱，也具有反效果，它們已經過時，是時候做出改變了。」

眾議員舍爾曼也表示，美國應該允許台灣最重要的領導層訪問華盛頓，和美國立法及行政部門人士見面。 他說，「每一年中國都威脅台灣，美國對這些挑釁行動能夠採取的最輕微舉措是什麼？就是通過《台灣旅行法》。」

在眾議院通過《台灣旅行法》之後，下一步將是等候參議院對由參議員魯比奧等七位參議員提出的相同法案進行相關立法程序。 對此，台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義表示，《台灣旅行法》在眾院無異議通過，是重大里程碑，FAPA將向參議院倡議，確保法案儘快在參院過關。

對於美國眾議院一天通過2項友台法案，昨天宣布年底將退休的眾議院外交委員會主席羅艾斯表示讚揚，並認為這是對台灣發出「堅定的支持訊息」。

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核稿編輯：楊士範