西涼錦馬超（下）：被三個默默付出的女人擊敗的王牌

►西涼錦馬超（上）：比連續劇還要曲折的亂世三部曲

說起馬超的英勇事蹟，許多人想到的代表作就是潼關之戰：

馬超率領西涼精兵大破曹軍，西涼軍喊道：「穿紅袍的是曹操！」曹操嚇得脫下長袍，大軍又喊道：「有鬍子的是曹操！」曹操連忙用佩劍割去鬚髯，扯旗角包住頭頸而逃，《三國演義》描畫馬超一身銀甲白袍、神威凜凜，打得曹操抱頭鼠竄──然而，「曹阿瞞割鬚棄袍」這段故事只是小說情節，並不存在史冊之中。

事實上，潼關大戰最後由曹操獲得全面勝利，曹操雖在冒險北渡黃河時遭到馬超追擊，命懸一線，但光憑這點就說馬超擁有過人的軍事能力，未免言之過早。馬超真正展現其爆風般的攻擊力，其實是他第二次起兵時── 話說關中聯軍兵敗四散，成宜、李堪身亡，楊秋投降曹軍，眼看大局抵定，此時傳來河間叛亂的消息，曹操生怕後方有失，決定率領大軍回鄴城。

「丞相！萬萬不可！」涼州刺史座下一人閃身而出。「馬超英勇善戰，不下韓信、英布，馬家在西涼頗有威名，又有羌胡擁護，現在若斬草不除根，恐怕之後整個隴上地區都會有危險啊！」 開口說話之人名叫楊阜，天水人，為涼州刺史韋康的軍事參謀，楊阜這番話說得有理，曹操忍不住低頭沉思起來。

「妙才！此間就交給你了。」曹操做出了決定。 「操！我就知道……」夏侯淵將心中的粗話吞回肚裡，點頭領命。「是！」 「別擔心，我再找個大將輔助你。」曹操環視諸將後說道。「儁乂！」 「操……」張郃忍住心聲，領了軍令，隨夏侯淵駐軍留守，往後西線戰事這份苦差事就落在這對搭擋頭上。

曹操雖聽了楊阜之言，卻還是輕忽馬超的破壞力，曹軍返回鄴城，河間叛亂很快地被平定，但馬超捲土重來的速度超乎想像，銀甲白袍所到之處猶如一陣旋風，隴上郡縣紛紛響應，涼州刺史韋康困守冀城，這場冀城大戰關係到整個涼州的存亡，驚心動魄之處絲毫不亞於潼關之戰。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 楊阜

「唉！當日我便提醒過丞相了！」楊阜嘆了口氣，望著城外，不知道援軍何時才來。 「這是我的罪過，累得軍民百姓承受如此苦難，我想不如開城……」韋康一向仁厚，苦戰數月，忍不住說出喪氣話。 「不！不能投降！」參軍趙昂與妻子王異主張力戰到底。「現在情況緊急，但援軍一定會到來的。」刺史別駕閻溫挺身而出。「韋大人，我願冒險去向夏侯將軍討救兵，你們等著我的消息吧！」 然而，韋康和楊阜等到的卻是壞消息。

在馬超軍隊包圍之下，閻溫走水路潛伏出城，卻還是被發現形跡，在縣城邊界內被捉了回來；馬超威脅閻溫向韋康喊話，勸他們開城投降，閻溫假意答應了。 「閻大人，上面這些都是你的老朋友了，為了大家好，你叫他們投降吧！」馬超帶閻溫來到城下，韋康等人面面相覷，一時寂靜無聲。

「好吧……」閻溫輕輕一笑，抬起頭，鼓足中氣對城內喊道：「夏侯將軍的援軍就要到了！再撐三天！再撐三天！我們一定會贏的！」 「你這傢伙……」馬超臉色劇變，閻溫擺明將這條性命豁出去了，城內官兵大受感動，以為救兵將至，哭喊萬歲、萬歲。 韋康與眾將士受到這番鼓舞，咬牙堅守下去，馬超無計可施，又要脅閻溫不成，於是下手殺了他，繼續催促將士攻城，這場戰役對攻守雙方來說簡直就像是一場無止盡的地獄。

明日復明日、三日復三日，夏侯淵的援軍好比斷了線的風箏、變了心的女朋友、說書人說好的新書，始終沒有出現，其實夏侯淵確有發兵來救，但尚未抵達，韋康評估已經到了絕境，決定投降。 「韋大人！我楊阜一家父兄子弟在此，就算犧牲性命也要死守冀城，敵軍就快撐不下去了，千萬不能投降啊！」 楊阜淚流滿面、號哭勸阻，韋康仍決定出降，於是馬超佔有冀城，自稱征西將軍、領并州牧，這些都不打緊，但馬超犯了一個最大的錯誤──他違背約定，下令殺了刺史韋康。

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當時曹操班師回鄴，馬騰一家已遭到滅族，然而，無論馬超是有意向曹操宣戰報仇、或是在艱苦的城戰中殺紅了眼，都不應該拿刺史開刀，韋康在當地深受軍民支持，馬超這個無謀之舉，或許也說明了為什麼三國遊戲將他的智力設定得這麼低。

馬超殺害韋康一事，「州人悽然、莫不感憤」，他得到了冀城，卻得不到冀城的心，韋康舊部楊阜、趙昂、姜叙、梁寬、趙衢等人密謀除去馬超；他們計劃於鄰近的鹵城起兵，騙馬超出城征討，然後再封鎖冀城，徹底斷絕馬超的後路。

這個劇本得以成功，背後有三個默默付出的女人── 第一位是楊阜的妻子，其實她什麼也沒做，但她正好在此時過世，楊阜借故請喪假回鄉，他與姜敘原是親戚關係，楊阜找到了歷城的姜敘老家，開始籌劃討伐馬超之計。 聰明的聽眾可能想問道，楊阜之妻死得也太巧了吧！現場難道沒有杏仁味嗎？馬超沒有懷疑過楊阜就是兇手嗎？就算沒有證據，至少應該扣留楊阜不讓他出城吧！

這些懷疑都有道理，但毛利叔叔……但馬超叔叔完全沒有起疑。第二位重要的女子，是姜敘的母親、楊阜的姑姑。楊阜至姜敘家中，姜敘的母親大力支持這個計畫，聯絡眾人對抗馬超，可說是整齣劇本的幕後導演。 第三位奇女子名叫王異，她是趙昂之妻，根據《列女傳》對王異的記載，她很可能是三國中智力、武力排行第一的女將。

早年趙昂出差擔任羌道令，留王異顧家，遇上了郡內叛亂，王異的兩個兒子被叛軍殺害，她與六歲的女兒趙英相依為命，過著吃不飽、穿不暖、又得躲避歹徒侵犯的日子，王異雖有輕生的念頭，但望著身邊女兒純真的臉龐，她的心中頓時充滿勇氣。 「我聽聞西施穿上髒衣服之後，別人也會掩鼻退避，何況我又不是西施呢。」王異咬了咬牙，將麻衣丟進糞水之中，一年四季都穿著這件「黃金聖衣」，她幾乎不吃東西，將食物留給孩子，故意把自己餓得不成人形，避免匪人打她的主意，王異就這樣在戰亂中茍活了下來。

王異與丈夫會合時，一度服毒自盡，因為她認為她已完成身為母親的責任，幸得當時及時解救，喚回了她的性命；其後馬超攻打冀城，王異親上前線，與丈夫趙昂並肩死守，在資源匱乏時，她將身上的財物、配飾賞給士兵，提振士氣，王異這般忠烈與血性，軍中男子都自嘆弗如。

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以上諸位演員到齊，「戲說隴上」正式開演：姜敘依照計畫先在鹵城造反，身在冀城的趙衢等人則假意勸說馬超出兵，各位聰明的觀眾不妨猜猜，馬超究竟會不會中計呢？ 沒錯，馬超不負眾望又中計了──不過，這次倒不能怪他，馬超還沒有蠢到完全相信這些韋康舊部，此計得以成功與王異有關，原來馬超的妻子楊氏敬佩王異的節操，兩人相識以後結為閨蜜，所以馬超與妻子漸漸放下了對趙昂等人的戒心，殊不知王異這輩子見過多少大風大浪，演一場戲又算得了什麼？

馬超發兵征討鹵城，大軍既出，趙衢、梁寬立刻封鎖城門，殺害馬超一家餘口，楊氏死前才知道遭到「閨蜜」算計，但為時已晚，這場復仇的慘劇一發不可收拾── 馬超攻打鹵城，楊阜與姜敘早有準備、奮力死守，馬超攻之不下，又聽到冀城叛變、妻兒喪命的消息，這下馬超怒火攻心，轉攻歷城，擄得姜敘之母。

「你如果識相的話……」馬超一句話還沒說完，語音已被打落。 「你背父殺主，我真不明白，像你這樣不忠不孝的逆賊怎麼還有臉活著！如果我是你早就自殺了！」 姜敘之母指著馬超鼻子罵道，馬超大怒，斬了姜母，又以趙昂與王異的兒子做人質，想要威脅王異就範，誰知道他遇到的女人個個都是狠角色。

「人生在世，最重要的就是忠義！」王異個頭雖小，語聲卻激昂亢奮。「我們為了涼州、為了韋大人，自己的性命死不足惜，兒子又如何！」 趙昂聽從妻子之言，與馬超抗戰到底，在眾人齊心合力之下，戰事最後由楊阜、姜敘、趙昂等人取得勝利，但馬超也殺了趙昂之子、殺了姜敘之母、殺了楊阜一家兄弟七人，楊阜在混戰時身中五道傷口，這場大戰的激烈與殘酷可想而知。

故事說到這裡，如果你覺得有些累了，那麼你可以閉上眼睛想想，當時馬超的心境是多麼滄涼、多麼疲累。 世人常將馬超與呂布相提並論，兩人同為西涼邊境出身的猛將，都被視為狼子野心、有勇無謀之輩，但馬超並不像呂布那樣賣主求利，我想馬超身上有更多無奈與哀傷，在那個時局之下，他的選擇往往是因為別無選擇。

馬超兵敗，往南投奔漢中張魯，張魯和馬超的關係良好，在先前的戰事中亦曾派兵援助馬超，但此時張魯身邊出現了反對的聲音。 「師父，我想我們和馬超還是保持距離比較好。」 「這話怎麼說？我正有意將女兒許給他呢。」張魯溫言以對、不帶驕氣，身為五斗米道的首領，他平常替信眾治病頗有奇效，弟子門人都很信服他。「萬萬不可，馬超連自己的親人都不愛惜了，又怎會愛護您的女兒！」「你說得有道理……唉！那麼還是和他畫清界線吧。」「感恩師父、讚嘆師父！」所有弟子發自內心讚道。

當時馬超這塊招牌已經黑到發亮，他當然也有自覺，眼看張魯不足以計事，但想要脫離張魯，才發現天大地大，竟沒有他的容身之處。 馬超偌大家族死的死、散的散，既沒有親人，也沒有盟友。某次過年，正好有個遠房的小舅子上門拜年，本來馬超獨自靜靜度過，倒不以為意，一看到故人反而悲從中來，搥胸咳血說道：「我們馬家闔門百口，現在竟然只有我們兩個人互道新年快樂，這新年叫人怎麼過啊！」

遙想當年，馬超騎在馬背上，滿腔雄心壯志，他實在不懂，為什麼爹爹肯屈居於名為漢相、實為漢賊的曹操手下── 如今，馬超三十八歲，他卻感覺自己比實際年歲更加蒼老，他好像有點明白父親的心境，他累了，真的累了。

如果說馬超生命中沒有遇到什麼好事，那麼，或許上天給了他最後一次救贖的機會。 漢中張魯與益州劉璋素來敵對，為了抵抗張魯，劉璋召劉備共同禦敵，兩人卻鬧翻了，馬超雖然不知道前因後果，但他明白，這可能是他一生最重要的一次抉擇──馬超寫了封密函給劉備。 當時劉備軍隊包圍成都、久攻不下，蜀中富饒，城內精兵與軍糧還能夠支撐一年以上，劉備正自頭痛不已，然後他收到了這個天上掉下來的禮物。「我得益州矣。」劉備將信紙一攤，做出了勝利宣言。

劉備計謀已定，迅速回信，並派軍隊前往資助馬超，將馬超手中的殘兵偽裝成一隻大軍，使馬超屯軍於城北，然後選定一個日子，馬超率著這隻「偽西涼精兵」，一路揮舞著大旗，浩浩蕩蕩朝成都出發。 「為什麼……為什麼馬超會在這裡！」劉璋不敢相信自己的眼睛。「好驚人的氣勢！不愧是連曹操都畏懼三分的西涼鐵騎啊！」「劉備如此奸詐，現在又有殘暴的馬超助陣，這怎麼打啊！」 《三國志》記載：超將兵徑到城下，城中震怖，璋即稽首。馬超這隻軍隊至成都不到十天，劉璋便開城投降，當然其中有許多其他因素，但馬超確實就是壓垮成都的最後一根稻草。

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或許觀眾會感到疑惑，這兩大巨頭初次同台演戲，為什麼能夠如此順利？劉備借兵給馬超，難道不怕馬超是假意投降嗎？馬超歸順劉備，他怎麼知道劉備會善待他呢？ 這些問題，我想可以分成兩點回答：

第一，劉備深知馬超的心理狀態。受《三國演義》影響，許多人以為劉備是個溫厚的文人，但劉備實際上是個行伍出身的將帥，他擅長觀察武將遠勝於謀士，劉備早期屢經敗戰、顛沛流離，他當然知道馬超此時窮途末路的心境，只要提供一個安身之處，馬超必能為他所用。

第二，馬超的價值。馬超經歷兩次慘痛的敗戰，失去了軍隊、失去了親族盟友，他自身也不是長於戰術謀略的將軍，那麼馬超到底還剩下什麼？答案很簡單，馬超的價值，就在於他的名字。馬超在隴上地區、在諸侯之間乃至東漢朝廷，堪稱重量級的人物，這個名號本身就是最大的武器，儘管馬超過去行逕與劉備主張的仁義之道相違背，但是兩人的最終目的都是討伐曹操，劉備需要馬超的影響力、馬超需要一個歸宿，兩人各取所需，自是合作愉快。

說起來有點現實，劉備與馬超的相遇並不像與關羽、張飛、趙雲、孔明那樣浪漫，不過投降與否，本來就是再現實不過的事情。對馬超來說，他這一生犯下了許多錯誤，終於在最後這個時刻，遇見了對的人── 「劉備為何沒有重用馬超」是個常見的爭論議題，但我卻以為，許多人對馬超抱持著英雄般的想像，期待這個超級王牌的加入，卻忘了一件事，馬超早已是個傷痕累累的王牌。他就像是昔日球場上叱吒風雲的明星選手，精神上的影響力遠遠大於其真正實力，劉備將他放在板凳上，必要的時候擺出來讓對手看看，如此而已。

歷史上，劉備在成都之戰第一次打出這張王牌，成功讓劉璋開城投降；漢中之戰時，馬超隨張飛北伐，但無功而返；後來劉備稱漢中王，上表獻帝，群臣中第一個出現的名字不是關羽、張飛，而是「平西將軍都亭侯臣馬超」，除此之外，史冊中再難尋得馬超的蹤影，更沒有其他單獨領兵的記錄。與其說劉備不敢重用馬超，不如說馬超不同於一般下屬，劉備將其擺在特別的位子上，這張王牌可以用來向曹操所在的朝廷喊話、威嚇隴西邊境的氐羌首領，戰鬥反而不是主要選項了。

根據《典略》記載，馬超入蜀時行軍倉促，沒能帶上他後來娶的妻子和小孩，張魯投降曹操後，曹操將馬超之妻賜給了張魯的部屬閻圃，張魯則親手殺了馬超留下的兒子，讓馬超生命中的悲劇再添一筆。 蜀漢陣營對待馬超始終相當禮遇，劉備稱帝那年，遷馬超為驃騎將軍（漢朝的武官之首），這是玄德對於馬超的敬重。

可惜的是，隔年，馬超的生命也走到了盡頭。 馬超臨終之前，上書劉備曰：「臣門宗二百餘口，為孟德所誅略盡，惟有從弟岱，當為微宗血食之繼，深託陛下，餘無復言。」 馬超晚年的心境如何，是後悔？是知足？是不甘心或是情願歸於平凡？我們已無從得知，只知道他心中在意的最後一件事，就是將家族中的馬岱託付給劉備，除此之外，別無所求。 馬超死時年僅四十七歲，或許早逝並不算是壞事，他終於可以好好休息了。

至於在三國茶館中，我們說起馬超，多半不會想到他晚年的情景，提到馬超兩個字，我們總會想到當年那銀甲白袍的少年將軍── 那個勇敢挑戰曹操、天不怕地不怕的馬超，仍然活在人們的心中。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航