創業是一段不斷失敗不斷優化的過程：連續創業家謝祥凡的推薦書單

文：劉俊佑（鮪魚）

會員數超過220萬，讓你邊看YouTube邊學英文的VoiceTube ，是謝祥凡的創業起點，身為共同創辦人的他幫助公司從零到一地建立行銷體系，大幅提升會員數，2017年中謝祥凡決定跳入全新領域，再次創辦健康食品訂閱網VitaBox。

連續創業的道路上，謝祥凡發現很多問題找不到朋友問，或不知該問誰，閱讀遂成為他在劇烈震盪的創業戰場中的技能食糧，使他在戰鬥中穩定成長。

你也想開展一番事業？或你已是新創公司的CEO，他推薦的書你可不能錯過！

對謝祥凡來說，這是一本相見恨晚的著作，由資深創業家諾姆・布羅斯與《大退場》的作者鮑・柏林罕共同完成，謝祥凡認為網路時代的創業者最容易忽略的書中觀念是：「毛利率」

毛利率指的是：「（銷售收入淨額－銷售成本）/ 銷售收入淨額 ×100%」，許多財經專家認為一間公司的毛利率比一間公司的營收還重要，因為有營業額公司不一定能存活，有利潤才活得下來。

謝祥凡一開始在VoiceTube是軟體創業，90%成本都在人力上，他覺得淨利比較好計算，第二次創業的VitaBox則是保健食品的每月訂閱服務，偏向電商領域，有很多隱形成本會被忽略，也讓他開始重視「毛利率」這件事。

他舉一個例子，很多人在產品定價上會參考競爭對手，但這其中隱藏許多陷阱，像是你能夠獲得比對方還低的進貨成本嗎？你的銷售成本是否比對手高？你的人力能壓得比對方低？

新創公司的銷貨成本往往比大公司高，如果你定價跟大公司一樣，甚至只比對方低一點，你可能以為自己會賺錢，但毛利率卻往往不如想像。

「頭洗下去後你會發現，成本總是比你預期的還高，利潤總是比你預期的還少。」——《師父》

雖然有第一次創業經驗在，第二次創業時，謝祥凡依然採取精實創業的策略，無論從原料商談價格，或找藥師與營養師去生產VitaBox的產品，每件事都親力親為，節省不必要開銷。他認為重視成本結構，把未來成本考慮進產品訂價，提高毛利率，是書中內容給他最重要的啟發。

本書取名為：「師父」，因為作者認為每個人創業過程中，遇到的人都可能成為你的師父，書中有許多經營企業的故事，作者著重在教你該如何釣魚，給你魚竿而不是給你速成方案，讓你在思考過後，可融入你自己的公司中，這本書，肯定能成為你創業路上的好師父。

「黃金圈」是賽門・西奈克最為重要的觀點，在TED上的演講瀏覽次數超過三千萬次，這個概念就是出自本書，書中內容雖然主力是領導力，但也可將這個概念延伸至品牌。

「人們不買你做了什麼；人們買的是你的為什麼。」——賽門・西奈克

本書有個重點是，理念先行，讓大家認同你的理念後，購買商品的意願就會變高。

舉個例子，蘋果系列的產品創新程度已不如從前，像iphoneX的全螢幕手機推出前已有其他廠商做過，但為什麼大家還是熱愛蘋果？有個說法是，因為他的品牌核心「 Think Different」，讓蘋果迷仍擁有獨特的身份認同。

當大家一昧地強調手機、筆電的效能，蘋果總是另闢戰場，開創全新產品線，改動一些你本來認為不可能更改的功能，例如：拿掉耳機孔。蘋果每一次的創新跟改動有一個獨特的Why，透過「 Think Different」感召用戶變成粉絲，強化他們的忠誠度。

看過本書後，謝祥凡創立Vitabox時也學會運用此概念，著重在產品的Why上。

他想做出一個大家敢每天吃，健康簡單的保健食品，他想傳達：不是有病才吃保健食品，而是一種日常保養。也鑑於大家買了保健食品常常忘記吃，所以他用訂閱制的方式，每月配送提醒大家記得吃，不讓你把保健食品當擺飾浪費掉，他不斷地宣傳這些理念，讓消費者理解，進而想要購買他的產品。

談到這本書時，謝祥凡舉了他第一次參加創業競賽的例子。

當時比賽場地在APEC，初登場就是大場面讓他十分緊張，當時公司也無先例可尋，他只能上網找資料拼命練習。

一開始對鏡子練，熟練之後念給家人聽，雖然爸媽聽不懂全英文簡報，但他認為有人注目的緊張感超越獨自練習，一場三分鐘的簡報，他練了七、八十次，還一直拉同事給意見。

因為英文簡報，不是用母語簡報，連Q&A都要準備，而想練到每一句話都有自信，沒有充分練習是不可能的。而觀眾的作用在於可以隨時給予回饋，讓他馬上修正不完美的地方，他撐過大量練習後，順利拿到第一名。

後來他看書才發現，原來這一套方法稱之為「刻意練習」。

生鮮時書推出的節目【廣讀書】也談過一期《刻意練習》，這是本暢銷書，有一套全新的練習方法論，有興趣的朋友也可以看該集節目，深入了解這本書。

這本經典熱銷書，只用一張圖，就能告訴你商業模式有多重要。

當謝祥凡離開以VoiceTube準備開始創業時，他一開始也千頭萬緒，不知該做什麼好，後來他先將腦海幾十個idea寫下來，選出可能性最高的幾個，按照書上指示畫出商業模式圖，再從中選擇最適合自己的。

他認為許多人一開始是為了興趣創業，不知道idea能不能帶來收入，有這本書當指南可以省很多做白工的時間，在前期就把一切事情想清楚。

謝祥凡在每個月做財務報表時，都會拿出這個圖檢視公司有無走在正確的方向上，為什麼要做這個動作？因為創業初期總在嘗試各種模式跟方法，很容易走歪路。

當然，不是把圖畫完就好，一切idea還是要放在市場上測試，才知道是否可行，這張圖的作用指南針，讓你在快速測試快速調整的過程中，有一個可供依循的參考。

這本書強化了謝祥凡的時間管理觀念，書中將人一天的時間分成：上班、睡覺、下班後，三個部分各八小時，重點誠如書名，就是要教你如何利用下班後的八小時生活。

許多人是窮忙族，不太知道自己在忙什麼，在瞎忙，忙了第一個上班的八小時後，回到家都只想癱軟在沙發上追劇，或是玩手遊，刷臉書，想讓自己進步的人很少。

作者認為，當你扣掉上班跟睡覺，週一到週五能利用的時間其實就剩下這每天的八小時，為何不好好利用這八小時來賺取第二份薪水、發展興趣或是多陪陪家人，讓生活更豐富呢？

書中獨創一個詞：Cre8tor（創八者），用來形容善用黃金八小時的成就者，謝祥凡認為下班後的人生太容易miss掉，尤其是創業期間，常常工作到很晚，下班可能只剩黃金三、四小時，但他知道，創業者需要比一般人吸收更大量的知識，所以儘管時間不多，他還是會找機會大量閱讀。

他早上六點就會起床，一路工作到晚上八點，在通勤途中也會使用聽書APP聽書，回家後抓緊時間閱讀，正是因為他的好學，才讓他創造跨領域的創業佳績！書中提到發展興趣的重要，他也十分認同，不同領域的興趣能讓你成為一個有話題，好聊的人，在社交場合比較吃得開，他有陣子很喜歡打網球，認識一些新朋友，有些還因此產生合作。

「創業都是跌跌撞撞，摸著石頭過河，你不知道做這件事會不會成功。」——謝祥凡

創業是一門失敗學，是一段不斷失敗不斷優化的過程，無論你認為那些創業成功的人靠什麼成功，他都肯定付出的比你想像的還多。

或許不是每個人都需要成為創業者，但你可以擁有創業者的精神，學習他們對學習的渴望，對事業的付出，勇敢踏入全新領域的勇氣，不管是多認識創業者的朋友，還是閱讀創業相關的書，相信都能給你直面未來的正面能量。

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航