《激辯風雲》：一個不公正的法律，根本不能稱為法律

文：法操司想傳媒

《激辯風雲》（The Great Debaters）是一部真人真事改編，2007年由丹佐・華盛頓（Denzel Washington）擔任主角兼導演的一部電影，描述美國1930年代，一位任教於德克薩斯州威利學院的詩人馬文・托爾森（Melvin B. Tolson）的故事，他帶領4位學生組成辯論隊，並在那個仍實施種族隔離政策的年代，為黑人民權邁出重要的一步。

威利學院組辯論隊，為種族不平等發聲

在種族隔離政策的年代，白人與黑人就讀不同的學校，當時的威利學院是一所由黑人組成的大學，而由托爾森帶領的學生辯論隊，在與其他大學的比賽一路過關斬將，並收到由白人學校奧克拉荷馬大學的比賽邀請。然而，雙方的比賽不但只能在校外舉行，該次的辯題「是否該讓黑人進到州立大學」當威利學院唯一的女辯士薩曼莎・布可上台時，現場的白人因不認同她支持黑人該受平等對待的言論而陸續離席，顯示當時種族歧視如此普遍的氛圍。

之後，在托爾森持續寫信給哈佛大學並爭取交流的機會，終於獲得和全國冠軍哈佛大學在全美直播下進行友誼賽，並對「消極抵抗是否為維護公正的道德武器」展開激辯。這場辯論其實直指一個重要的議題：當種族隔離政策這樣不公平的法律施加在黑人身上時，黑人選擇消極抵抗是否正當？這場精彩的攻防在此不多談，留待讀者細細品嚐。

面對不公義的法律，來自人民抵抗的聲音

觀看本片時，會不時感受黑人受到壓迫的處境，例如主角之一的詹姆斯・法默（James Farmer），他的爸爸就曾遭受白人農民的刁難；在辯論隊前往比賽的路上，甚至親眼目睹白人動用私刑並活活將一位黑人燒死，觸目驚心的一刻更讓人難以想像，同樣身為人類卻僅是因為膚色的不同，就要受到不被人一般的對待。

Photo Credit: Library of Congress Public domain in the United States 1919年，一位名為Will Brown的黑人遭殺害後被以私刑焚燒。

當時的托爾森私下組成工會，不僅是為中下階層的人民爭取權利，更是為黑人的權利奮鬥，即便當時承受許多人不諒解的眼光，甚至因此被捕都仍都屹立不搖。而事實上，這支辯論隊的學生也承接托爾森的火炬，詹姆斯・法默後來成立種族平等協會，並成為黑人民權運動的領導人，將這股在30年代點燃的黑人民權意識，承接到50年代黑人民權運動的興起。

1954年，美國聯邦最高法院判定學校的種族隔離政策違法。隔年，阿拉巴馬州發生黑人選擇以全面罷乘以抵抗種族隔離政策。1963年，《我有一個夢》在林肯紀念堂廣場發表，馬丁・路德・金恩成為全球著名的民權運動領袖，並將種族平等的理念推向高峰。1964年，美國通過《民權法案》，明文禁止不得採取種族隔離，終於結束長期在學校、公共場域和工作空間的種族隔離政策。

「一個不公正的法律，根本不能稱為法律」這句話出自羅馬哲學家聖奧古斯丁，也是詹姆斯・法默在辯論賽上引用的名言，在那個法律無法保護黑人，法律本身就是壓迫、侵害黑人權利的年代，選擇消極抵抗是人民出於良知與正義所能反抗的手段，也是詹姆斯・法默在看到黑人被以火燒對待後，發自內心的聲音。

日前媒體報導一美國婦女在星巴克因聽到隔壁桌留學生用韓文對話，而直指韓文聽起來「噁心」並要求他們只能說英文，我們固然不該以單一事件來評斷所有人，但也顯示即便是現代仍存在歧視的言語和行為，不僅反思並警惕我們應時時抱持尊重他人的心，更應了解，沒有任何人該因為種族的不同而遭受不平等的待遇。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航