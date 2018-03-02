可以水洗生雞肉嗎？是否有更好的處理方式？

文：微醺梅酒

網路這樣說： 這陣子不曉得大家有沒有收到一篇網路文章，標題是「沒想到『水洗生雞肉』其實是錯的！趕快警告家人千萬別再這樣洗了！」內容指出很多人處理生雞肉第一個步驟是用水清洗，但其實這是錯的，因為生雞肉上可能有會引發食物中毒的彎曲桿菌（campylobacter bacteria），一旦用水清洗，這些細菌就有可能隨著濺起的水花散播到人類的衣服、廚具等等，增加感染的機率，所以呼籲大家不要用水清洗生雞肉。這樣的說法是有根據的嗎？那不可以用水清洗，怎樣處理才OK呢？

破解關鍵點：水洗生雞肉是否會增加食物中毒的可能性？

各位愛吃雞肉以及會下廚烹煮雞肉的朋友看仔細了，研究證實，水洗生雞肉真的會增加食物中毒的機率，網路文章沒有說錯喔！英國食品標準局（Food Standards Agency）早在2014年就宣布這件事了，不過知道「水洗生雞肉不好」的人好像不多啊，所以筆者微醺梅酒決定來為大家好好地解釋一次。

「Don’t Wash Your Chicken」這活動有聽過嗎？

美國卓克索大學營養科學系（department of Nutrition Sciences in Drexel University）副教授兼食品安全研究員的Jennifer Quinlan博士，在2013年發起「不要清洗你的雞肉」的活動，顧名思義就是希望大家烹煮生雞肉前，不要用水洗（好像說了廢話啊）。

總之，Jennifer Quinlan博士和研究生Shauna Henley致力於解決美國食品安全風險的同時，發現沒有什麼教育素材可以教導大家注意清洗生雞肉可能帶來的危機，所以決定以影片加入漫畫、照片等淺顯易懂的方式向大眾宣導，大家可以欣賞一下影片～

Jennifer Quinlan博士表示，大家普遍認為用水清洗生雞肉是必要的，已經成為一種根深蒂固的習慣，以為這個步驟可以洗去細菌或是其他不乾淨的污垢，但實際上並非如此。附著在生雞肉上面的彎曲桿菌、沙門氏菌（Salmonella）或是其他細菌，有可能因為清水沖洗，隨著小小水花噴灑至衣服、廚具、流理台面，再加上沖洗水溫不夠高，不會有殺菌的效果，所以清洗生雞肉反而是大大增加人類可能接觸的面積與機率。

根據BBC的報導，彎曲桿菌是英國食物中毒很常見的原因，多數是因為吃到受污染的禽類，每年大約有超過28萬人感染彎曲桿菌，5歲以下的兒童和年長者更是容易受到感染，甚至有可能造成生命危險；而食物中毒的症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、胃痛等等，大部份的人可以在數天內痊癒，但也可能會造成某些人長期的健康問題。

不能用水洗，那該怎麼辦呢？

其實要殺死生雞肉上的細菌很簡單，就是令它們無法生存的高溫！從冰箱拿出生雞肉後，直接放進熱水中燙一燙（攝氏73度以上尤佳），殺菌後再進行下一步的烹調。烹調過程中也要注意，確保雞肉要煮到全熟，才可以放心的大快朵頤。

另外，曾經接觸生雞肉的器具、碗盤都要細心清洗，摸過生雞肉的雙手要徹底洗乾淨，廚房也要定期清潔；存放冰箱的生雞肉則需細心包裝，放在冰箱最底層，這樣生雞肉的湯汁才不會沾到冰箱裡其他住戶，避免細菌沾染到其他食材，如此一來才不會食物中毒而藍瘦（難受）香菇（想哭）啊～

看完水洗生雞肉不OK，再來看看哪些謠言也不OK：

相關文章：【咕咕雞的都市傳說】雞肉食安五大問：想安心吃雞該注意的事項

本文經蘭姆酒吐司授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航