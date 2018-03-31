「周處除三害」的勵志精神：殺死自己錯誤的個性，重獲新生

回顧人生的每個階段，我的個性、想法都有所不同，環境的轉換可以使人落實生活改革、同流合污、燃起危機意識而觸底反彈。但若是處在同樣的環境裡，人是否能產生自覺、不斷透過省思與努力來改正自己的壞習慣、錯誤的想法呢？我覺得這是非常困難的。

然而在史書中記載著「周處除三害」的一則勵志故事，敘述年輕好惹事的周處在體會到自己的錯誤後，為民除去野獸、洗心革面的故事。

《資治通鑑》

初，周魴之子處，膂力絕人，不修細行，鄉里患之。

那周處這個勵志的人物，是出自什麼時代呢？歷史上真有其人，他出生於最富有傳奇色彩、為人津津樂道的三國時代出生的人。晉書上提到周處的時候，說他的父親是「周魴」在吳國擔任太守。其最有名的戰役是在「石亭之戰」利用詐降，陸遜帶兵夾擊下重創魏國曹休。曹操曾組織一批特種部隊「虎豹騎」，是正史實際記載的軍隊，曹休便是其中一位領軍者，戰功彪炳、經驗豐富卻在此戰大大失利。

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《晉書》

周處，字子隱，義興陽羨人也。父魴，吳鄱陽太守。

處少孤，未弱冠，膂力絕人，好馳騁田獵，不修細行，縱情肆欲，州曲患之。

周處自然知道鄰里之間對於他的為人風評很差，一次他詢問一位長者為何滿面愁容，對方說如今在這一帶有「三害作亂」，怎能不感到擔憂呢？

這三害分別為：「南山白額虎、長橋大蛟龍、周處周子隱。」

《資治通鑑》

處嘗問父老曰：「今時和歲豐而人不樂，何邪？」

父老歎曰：「三害不除，何樂之有！」

處曰：「何謂也？」

父老曰：「南山白額虎，長橋蛟，並子為三矣。」

你有面對自己缺點、罪惡的勇氣嗎？

人多多少少都知道自己的缺點是什麼，但被人指正時，時常本能性地否定這些錯誤，久而久之這些缺點甚至成為一種藉口，掛在自己的嘴上：「反正我就是個不完美的人。」周處在晉代出仕，不僅處理邊疆外亂、也在地方擔任過太守行事正直得民心。擔任散騎長侍時，其職分主要是出言規諫皇帝的過失，周處不避權貴勇於提諫言。最後被梁王陷害，如同漢代名將李廣之孫李陵被迫支援皇親李廣利討伐匈奴一般，周處在缺乏精良的裝備與兵力下，以五千兵力擊殺數萬西戎，最後仍寡不敵眾，奮戰至死，晉元帝時期稱周處為晉王，諡號為孝。

但戰功與勇武都沒有成為周處廣為被人紀念的主因，在除滅猛虎與蛟龍時，百姓以為周處也死了，因此開心的慶祝。周處驚覺自己是如此令人厭惡的存在，但面對過去種種罪惡，周處不知道要從何開始改正，於是他拜訪了吳郡的名士陸機、陸雲兄弟。當時僅見到陸雲，他將自己過去種種錯誤全部告白出來，說出自己的擔心：「我雖然很想改變，但恐怕寶貴的歲月已經被浪費掉，來不及了。」

陸雲告訴他：「古語說體會後就要改正，你現在改變還來得及，只怕你沒有決心，不要擔心自己無法成名。」

自此周處努力地學習，隔年就在吳出仕官職，吳國滅亡之後，在晉朝更努力地為百姓、為國家所用。

《晉書》

具以情告，曰：『欲自修而年已蹉跎，恐將無及。』

雲曰：『古人貴朝聞夕改，君前途尚可，且患志之不立，何憂名之不彰！』

處遂勵志好學，有文思，志存義烈，言必忠信克己。」

周處除三害的故事，是大家自小都耳熟能詳的故事，長大之後仔細琢磨故事的來由，不禁佩服周處的決心與實踐，他沒有用結束自己的生命來畫下句點，他在漫長的時間中面對自己犯下的錯誤，不斷的改正與學習，也要忍受旁人的批評與質疑。殺死了自己錯誤的個性，如同重生一般的在歷史上成為了耀眼的角色。時至今日，你不必熟讀史書，必然也聽聞過周處的事蹟，他的精神仍然被人廣為傳誦。

民主與網路普及的時代，人們可以輕鬆、客觀地提出指正、批評，但面對自己的時候，如何自我砥礪來成長，我覺得這就是擺脫文明病、科技箝制時，所需要學習的課題之一。

參考資料：白話版周處除三害

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航