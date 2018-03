高效拆解職場英文套路：「I need it yesterday」指的其實是現在？

文:Claire Wang

問老闆何時要報告,老闆只回道:「I need it yesterday!」

別以為老闆神經錯亂,字面上是昨天要,其實就是強調「現在就要」。職場英文有很多明喻、暗喻、誇飾、迂迴的「手法」、「套路」,有時是增強語氣,有時候是淡化衝擊。不要糾結字面的上的意思,前後思考一下就能揪出關鍵,來看看還有哪些看起來似懂非懂的商務表達?

一、無意義的爭執,stop!

Let's agree to disagree.

(X)我們從同意到不同意

(O)讓我們同意雙方保留各自意見

這不是什麼繞口令,而是用在彼此意見僵持不下的時候的好用句,說出這一句Let's agree to disagree.

這句話的直白一點的說法是:「You are wrong but I am tired.」(你錯了,但我也懶得爭執了)

但那麼直白,雙方可能會吵起來,還是用「Let's agree to disagree」中止無意義的爭執,趕快讓會議繼續往下開。

二、改變決定,不著痕跡

have second thoughts about

(X)對……有第二個想法

(O)對……有疑慮

have second thoughts about的意思,表面上看來是「對某件事情有第二個想法」,但所謂第二個想法,其實是「begin to doubt a decision you have already made」(對先前做的決定有了懷疑)

I've been having second thoughts about quitting my job. Maybe I should keep it for a while longer.(對辭職這事我有不一樣的考量,也許該再做一段時間)

have second thoughts about,直白地說法,就是後悔。但不想要讓人覺得自己出爾反爾,要改變先前決定的事,就用「have second thoughts」,讓人覺得自己考慮更周全,而不是說反悔就反悔。

三、誇張語氣,用壓力達成目標

I need it yesterday!

(X)我昨天需要。

(O)我現在就要。

一開始聽到這樣的表達,有人會懷疑自己的耳朵是不是聽錯了,會不會是tomorrow?會不會needed才對?其實這句話是加重語氣,意思是現在馬上要。經常出自老闆、客戶之口。有些人會說得周折一點:像:

We need this done immediately – right now – like, yesterday!

也有這種說法:

I want it done yesterday.

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航