高效拆解職場英文套路：「I need it yesterday」指的其實是現在？

文：Claire Wang

問老闆何時要報告，老闆只回道：「I need it yesterday!」

別以為老闆神經錯亂，字面上是昨天要，其實就是強調「現在就要」。職場英文有很多明喻、暗喻、誇飾、迂迴的「手法」、「套路」，有時是增強語氣，有時候是淡化衝擊。不要糾結字面的上的意思，前後思考一下就能揪出關鍵，來看看還有哪些看起來似懂非懂的商務表達？

一、無意義的爭執，stop!

Let's agree to disagree.

（X）我們從同意到不同意

（O）讓我們同意雙方保留各自意見

這不是什麼繞口令，而是用在彼此意見僵持不下的時候的好用句，說出這一句Let's agree to disagree.

這句話的直白一點的說法是：「You are wrong but I am tired.」（你錯了，但我也懶得爭執了）

但那麼直白，雙方可能會吵起來，還是用「Let's agree to disagree」中止無意義的爭執，趕快讓會議繼續往下開。

二、改變決定，不著痕跡

have second thoughts about

（X）對……有第二個想法

（O）對……有疑慮

have second thoughts about的意思，表面上看來是「對某件事情有第二個想法」，但所謂第二個想法，其實是「begin to doubt a decision you have already made」（對先前做的決定有了懷疑）

I've been having second thoughts about quitting my job. Maybe I should keep it for a while longer.（對辭職這事我有不一樣的考量，也許該再做一段時間）

have second thoughts about，直白地說法，就是後悔。但不想要讓人覺得自己出爾反爾，要改變先前決定的事，就用「have second thoughts」，讓人覺得自己考慮更周全，而不是說反悔就反悔。

三、誇張語氣，用壓力達成目標

I need it yesterday!

（X）我昨天需要。

（O）我現在就要。

一開始聽到這樣的表達，有人會懷疑自己的耳朵是不是聽錯了，會不會是tomorrow？會不會needed才對？其實這句話是加重語氣，意思是現在馬上要。經常出自老闆、客戶之口。有些人會說得周折一點：像：

We need this done immediately – right now – like, yesterday!

也有這種說法：

I want it done yesterday.

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航