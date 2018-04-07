從《古蘭經》來看，上帝、阿拉、耶和華完全就是同一位

先在此聲明，我們一律用《古蘭經》而不是《可蘭經》，原因在於：

講《可蘭經》會被大學教授電 《古蘭經》在阿拉伯語叫 قُرآن （Quran），用中文唸就是「古」音而不是「可」，除非你是用其他語言。

另外，《古蘭經》一點都不神秘，並不是帶什麼魔法的力量，只是我們大眾並不了解。雖然你有可能會說神秘的黑箱、神秘的政客、神秘的賄賂。

就跟基督教有《聖經》，猶太教有《舊約全書》一樣，大家都知道伊斯蘭的經典是《古蘭經》，所以在穆斯林眼中，不管是基督徒或是猶太教徒，都是所謂「經書的子民」。但是大家一定不知道，《古蘭經》事實上是承襲以往一神教（基督教、猶太教）的傳統，你仍然可以在《古蘭經》中看見舊約記載的故事。

比如說，「約瑟傳說：夢境之王」（Joseph：King of Dreams ）（2000年的動畫片，還是由班・艾佛列克配音）就是《舊約全書》裡面的故事，而你也可以在《古蘭經》中第12章（約瑟夫章 سورة يوسف） 找到他的故事。

因此有個重要觀念必須了解，《古蘭經》中所記載的教義以及內容，並非無中生有，而是承襲以前一神信仰（基督教、猶太教）的內容並且稍作改革、去蕪存菁。所以我們與其講「先知穆罕默德（صلى الله عليه وسلم）創立了伊斯蘭教」（教科書有時候的確會這麼寫，給人一中無中生有的感覺），倒不如說他「改革了一神信仰」，才是一個更正確的說法。

以下整理出兩個大眾對《古蘭經》最大的疑惑，來為大家解迷津。

《古蘭經》源自《聖經》，那為什麼教義仍會不太一樣？

在回答這個問題之前，我們必須先了解，信仰之於以前的人來說，是一個與生活密不可分的因子，信仰跟生活是不可能分開的，舉凡社會上的儀式、慶典、衣食，一定都跟信仰有關係。反觀現代，除非一個人對於未知事物有所期許，想要向神討好關係（比如考生求好運、事業求鴻圖、感情求順利），一般人不可能把自己的生活起居與信仰以任何方式結合。

因此，如同第一段所說，《古蘭經》是對當時一神信仰的改革，同時，《古蘭經》也是對當時社會制度的改革。因此《古蘭經》的教義才會與《聖經》有所出入。

信仰總是以人為本的。信仰的出現並不是來限制人類，而是來幫助人類。以一神信仰來講，經典裡的先知都是神所指派來幫助人類的。因此先知穆罕默德（صلى الله عليه وسلم）會改革當時伊斯蘭信仰，的確是因為當時社會出現了異狀，因此必須改革當時的一神信仰的教義。

不過究竟社會是出現什麼問題因此需要改革，這將會是另一個大命題，在這邊將不做討論。我們只在這邊看一下《古蘭經》與《聖經》的差異。

舉例來說，大家都知道《聖經》裡記載的「亞當夏娃事件」，神懲罰了亞當和夏娃，並使他們及其後代子孫都帶有祖先背負的原罪，反之《古蘭經》並沒有提到後代子孫都應該背負祖先的過錯。而且在《古蘭經》當中，神是饒恕亞當以及夏娃的。

《古蘭經》第20章121節和122節提到：

他倆就吃了那棵樹的果實，他倆的陰部就對他倆顯露了，他倆就以園裡的樹葉遮蔽 身體。阿丹違背了他們的主，因而迷誤了。

（فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ） 嗣後，他的主挑選了他，饒恕了他，引導了他。

（ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ）

《古蘭經》並不認為誰天生下來就帶某種罪，但每個人都必須為自己的所作所為負責。個人做事個人擔，我們擁有自由意志，卻也必須為我們自己的自由意志負責。

《古蘭經》第53章38節和39節提到：

一個負罪者，不負別人的罪。

（أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ） 各人只得享受自己的勞績。

（وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ）

Photo Credit: rana ossama @ Flickr CC BY SA 2.0

為什麼神的名字要改做「阿拉」？

事實上，阿拉並不是《古蘭經》神裡面的名字，而是直譯阿拉伯文الله （Allah） 。「Allah」翻成英文，就是「The God」的意思。

再看不懂，打個比方，這就像某天不懂英文的你在路上遇到外國的基督教徒，他為了方便你理解他們的神，以便與你所了解的道教信仰的神做區隔，他說他們的神叫做「樂軋得」，但事實上如果你了解英文，你能馬上了解到，「啊！原來他講的是The God啊！」你也就因此進入阿語系學生的心坎裡，了解原來阿拉並不是有個神叫做阿拉。

延續上面「一神信仰承襲」議題，既然《古蘭經》是承襲一神信仰的，也就是說，《古蘭經》裡面的神（阿拉），其實也就是《聖經》裡的神（耶和華）。因此如果某天某人說出「他什麼都信，上帝、阿拉、耶和華他都信」，事實上他講的神完全就是同一位。

順帶一提，真的追根究柢的話，一神信仰的神並沒有「任何名字」，因為祂是無以名狀的，如果給了名字，等同於是限定了神的存在，把祂框在一個框架裡，至多就是提到「那位神」。不過即使神不會有任何名字，祂還是有許多尊名。

例如在《古蘭經》中，神的尊名有「獨一受拜的」、「至慈的」、「特慈的」等等共99種名稱。

在此特別申明，我們並不對任何宗教做出拙劣之分，因為殊途同歸，每個人有自己選擇的方式，而且如果還在爭這種幾百年來，熟好熟壞的問題，不免有點無聊以及幼稚。謹在此以大眾所謂的「歷史脈絡」來探討這些原因。

本文經學阿語授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航