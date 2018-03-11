傳統風力發電落伍了？法國要讓風機「浮」在水中

法國，核電帝國。

法國是全球最依賴核能的國家，法國一年的總發電量，核能就占了超過七成。國營法國電力公司（EDF）靠著19座核電廠、58具核子反應爐，生產四分之三的法國電力，是僅次於美國，全球核電規模第二大的國家。

靠著穩定的核電，法國不僅享有相對低廉的電價 —家戶用電每度電約為台幣6.06元（0.169歐元），比起鄰近的德國電價，便宜了快一半（德國電價每度電約為台幣11元／0.305歐元），也是28個歐盟國家中，電價第7低的。法國更靠著賣電，賺進龐大的外匯，年收超過30億歐元（約台幣1083億元）。

「核電，可以說是法國的傳統。」法國紀錄片導演西席爾‧迪昂（Cyril Dion）告訴我。

法國政府在經歷1973年石油危機之後，更加深能源獨立的決心，大量投資興建核電廠。不過，法國核電廠多建於1970年至1980年間，反應爐平均壽命已超過30年，改造反應爐的技術與成本不確定高，再加上2011年日本福島核災過後，全球對於核能的不信任感加增，法國國內反核的聲音也隨之高漲。

2015年，法國政府下定決心，全面翻轉長久以來以核為主的能源結構。

法國國會在社會辯論後通過「能源轉型法案」，決定在2025年以前，將核電使用占比從七成降到五成。2017年，法國環境部長余洛（Nicolas Hulot）更宣布，為了降低法國對核電的依賴，最多會有三分之一的核子反應爐，在2025年以前關閉。

空氣品質指標網站上，法國上空標記著顯示為乾淨的綠色空氣，一片綠油油。這是法國選擇核能、低燃煤的情況下，而有的乾淨空氣。

做為全球減碳的領頭羊 — 誓言要將全球溫度上升幅度控制在攝氏2度C以內的「巴黎氣候協定」，就是在巴黎簽訂 — 不在減碳上落後其他國家，法國「能源轉型法」也訂下了2030年以前，溫室氣體排放將比1990年減量40%。而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更在今（2018）年年初時接受媒體訪問時，宣布要在2021年以前，關閉法國境所有的燃煤發電廠。

「核電廠是零碳裝置，我們必須找到替代它的零碳能源。」法國智庫（ADEME）國際事務部主任尼可拉斯．達佛（Nicolas Dyevre）說。

長久以來靠著核電，法國的電力部門是全球溫室氣體排放最低的國家之一。不過如今既要減核、又要戒煤，法國該如何在能源議題上，創造雙贏？

不要核電的法國，向風借力

位於法國西邊的洛里昂（Lorient），是個以觀光聞名的小鎮。因為鄰近大西洋，當地盛產海鮮，而美麗的海灘風景，每年更吸引數十萬的遊客，搭船到附近的小島，是得天獨厚的觀光景點。然而再過不久，這裡將多了另一項全新的產業。

洛里昂彼岸的兩座小島 — 格魯瓦島和貝勒島（de Groix & Belle-ile）之間的海域，是法國政府指定的示範風場，預定在2022年，海面上將會豎起4座風力發電機，總裝置容量24MW，預估可供應3萬戶用電。

而這些風機，表面看起來跟一般的風機沒什麼兩樣，但這4座巨大的海上風龍，其實是「漂浮」在水中，而秘密就藏在水面下。

目前海上的離岸風機，絕大多數都是使用固定的基座，也就是在海床上打椿，以支持巨大的風機。不過這樣的技術，卻讓風機無法進到更深的海域，只能受限在海深不超過50公尺的近海區。然而海風最強勁的優良風場，往往是在深海區。為了能到更遠的海面上興蓋海上風機，新型的「浮動式」風機正在興起。

浮動式風機的好處，在於它不在海床打椿固定，而是將風架放置在浮動式平台上，並透過纜繩，讓平台連結固定在海床上的三個錨上。風機底座不固定在海床上，除了免受颱風帶來的波浪洋流影響海床流沙、造成基底不穩，地震來臨時，海錨向下更深入海床，比起固定式風機，安定度更高。而纜繩的延長，可以讓風機被帶到更深的水域去，甚至可達600公尺，是傳統風機的十倍。

除了能到更深的海域運轉，浮動式風機因為可以彈性移動，能避開漁民捕魚範圍，加上風機能先在造船廠完工，完成後再託運到海上平台進行組裝，不像傳統風機在製作過程中，打樁發出的巨大聲響，往往會造成水下動物的聽力損傷 — 法國目前有6個離岸風場，都還因為風機的問題，在和當地漁民和環保團體打官司。

全球發展風力發電不遺餘力，截止2016年底，世界上已有超過34萬架風機，乘著各地的風，不靠燃料發電，這也讓風力的發電成本迅速下滑。根據全球風能協會，歐洲陸域風電平均每度電的發電成本（LCOE），在2013年最低為0.085美金（2.47台幣），離岸風電稍微貴一點點，每度電為0.17美金（4.9台幣）。不過，隨著技術的進步，離岸風電的發電成本，可望在2025年以前，下降35%。

比起其他歐洲國家，像是風力發電已占全國總發電量40%的丹麥，法國發展離岸風電其實慢了一拍，到2017年底，離岸風電的發電數字，仍然掛零，全是以陸域風機為主。

不過，陸上風機的數量逐漸達到飽和，海上的優良風場，像是歐洲西風帶（北海、愛爾蘭海、波羅的海一帶）幾乎也佈滿風機，各國除了積極尋找海上處女地，近年來「離岸風電」的技術，也格外受到重視。

法國風力發電商歐風能源（EOLFI），就是看好這樣的海上新商機，專門研發浮動式風機，每支風機的風力轉換率可以達到50%，除了格魯瓦島和貝勒島的示範封場，該公司也在地中海設置規模更大的風場，估計一年生產10億度電，足夠應付400萬戶一年的電力。

而這項技術，也在去年引進到台灣。歐風能源董事長戴蘇佩許（Alain Delsupexhe）說，台灣西部海域，是全球20大的優良風場，風力每秒可達10公尺，比起鄰近的菲律賓、日本、韓國，更適合發展離岸風電。加上福島核災之後，台灣社會對核能的討論偏向警戒，這都讓歐風能源願意冒險，在法國本地都還沒看到結果的情況下，就投入40億歐元（1400億台幣）在桃園外海打造「台海桃園W1N」風場。

「我支持風力發電」，洛里昂的司機克勞德告訴我們。「核電廠處理核廢料的過程有問題，核電廠又會破壞海邊的景觀，我不喜歡，也不贊成。再生能源需要發展，我很支持風力發電。」

法國目前有超過1500個風場，可供應法國3.9%的發電量，不過，法國預計在2023年以前，將風力發電的裝置容量從現在的12GW，提升到26GW。

法國為什麼走得這樣急？

不要核電的法國，向風借力

2015年，法國決定要在未來十年內，也就是到2025年，達到核電減半（75% → 50%）、2030年，再生能源提高超過兩倍（17% → 40%）的目標。不過，法國電力的主要來源，目前仍是以核能為主。（根據法國國營電網公司（RTE）的數據，2016年法國核能發電占比是72.3%。

法國目前最主要的再生能源發電是水力發電（12%），不過水力發展已趨向飽和，再生能源新寵兒，將會落在排名第二的風力發電（3.9%）。

2002年，法國風機裝置容量還只有148MW，不過在 過去十年間， 法國風力發電以每年近1GW的量穩健地成長。到了2016年，法國風電的容量已達到12.6GW，在歐盟28國中，是容量第4大國（前3名依序是德國、西班牙、英國）。法國因為地形遼闊，興建陸上風機得天獨厚，目前的風力發電來源，全來自於陸域發電，而第一波海上風電，計劃於2018年上線。

歐洲風能協會（Wind Europe）在去（2017）年也預測，法國的浮動式風電領先歐盟，而浮動式風電的發展，將增進固定式風機的技術，法國可望在2030年以前，超越西班牙和英國，成為歐洲風力發電產能最強的第二大國。

不過， 風力發電有一個重要的限制，就是風力發電的不穩定性。風力發電是一種靠天吃飯的發電方式， 沒有風吹的日子，必須有夠用的備用容量彌補空缺的電力，若照預期發展風力發電，成為國內發電的主要來源，法國電力系統將需要更多的彈性。

而這樣的彈性，也讓另一門生意，開始受到重視。

靠著電力調度，法國要「蓋出」好幾座「隱形電廠」

隨著電力供需日趨緊張，加上風力、太陽能這樣的再生能源有其不穩定性，法國政府了解到，缺電不能只靠一直蓋電廠。

2009年才成立的電力調度公司「Energy Pool」，是間小型的新創公司，而她正是在法國政府的扶持下，目前已與全球1000多家公司簽約，協助降低用電量，維持電網平衡。

「需量反應這門生意在法國，之所以能夠蓬勃發展，是因為背後有強大的政治幫助。」公司的發言人達菲（Laura Darvey）不只一次提到，法國政策的趨向對於公司發展的正面影響。她指出，法國國營電網公司（RTE）每年都會舉行招標，藉此讓這些電力調度公司能夠參與電力市場，並在需要平衡電網的時候，發揮影響力。

需量反應（Demand & Respond）特別是針對像是鋼鐵、水泥工廠這樣的用電大戶，在電力「供不應求」時，透過經濟誘因，讓這些用戶配合減少用電，比如在用電的高峰期卸載，不和一般用戶在同一時段搶電，讓電網的電量維持剛剛好的額度，並且使供給與需求得以維持平衡。 而當用戶「發電過剩」時，則透過電網，將多餘的電轉售給其他用戶，在像是「Energy Pool」這樣的平台整合下，各用戶的電力調度，形成一座隱形的發電廠。

2017年，「Energy Pool」最多可抑制90萬瓩（台中火力電廠一個機組的裝置容量則是55萬瓩）。如此一來，除了能減輕電力公司的供電成本、延緩投資興建新電廠，也能幫用戶減輕電費負擔，「Energy Pool」說依照用戶簽約的契約容量不同，大約一年能為客戶減少5% - 20%不等的電費，而「Energy Pool」也多次接洽台電，要為台灣用電戶量身打造一套節電的模式。

「需量反應，不只是為了電力短缺才出現的。」「Energy Pool」亞太地區商業開發經理吉勇（Fernet Guillaume）告訴我，法國沒有嚴重的電力缺乏問題，但關閉核電廠的時程指日可待，再生能源若提升到一定的比例，在日照不足、風力短缺的情況下，電力調度將會是整合能源的重要工具。

廢核之路，指日可待？

雖然積極發展再生能源，法國國營電網公司RTE在2017-2035年電力展望指出，若法國按計畫關閉4座核子反應爐，同時並關閉所有的燃煤電廠，法國將面臨電力短缺的問題。

反核立場一向鮮明的法國環保署長余洛，在2017年7月也首度鬆口，承認這樣的計畫不實際，決定將原定減核去煤的時間，往後再延到2030、甚至是2035年。

法國總統馬克宏日前接受法國第二電視台訪問時也說：「我一點都不崇尚核能，但我覺得魚與熊掌不可兼得。我在法國、歐洲及國際上的優先要務是二氧化碳排放及（全球）暖化。核能對減碳沒有壞處，甚至是排碳最少的發電方式。」

法國能源轉型的窘境，聽在台灣人的耳裡，是不是很熟悉呢？為了達到非核家園的目標，2025年的能源藍圖，台灣將少去13.5%的核能發電，燃煤發電也將從8成降低到3成。兩個國家，兩個目標，都被人認為是不可能的任務，或許目標還很遠，但搶在台灣前頭的法國，可以提供我們不少的啟發。

以下兩篇文章，我們將討論除了電力，法國如何在其他能源上，達到更永續的使用。

▶ 先別急著丟廚餘，你知道法國正流行用垃圾發電嗎？

▶ 拉法葉百貨頂樓竟然有開心農場？浪漫法國的新低碳經濟

核稿編輯：楊之瑜