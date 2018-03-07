進擊的民主：經濟學如何看待民主化？

文：麻糬

民主如何發生？縱觀台灣歷史，民主的思潮萌芽於日治時期，在民國初期遭受嚴重打擊，在七零年代才終究有所收成。橫觀世界，各個國家民主化的過程，各有各的一番血淚辛酸，但其中是否有什麼雷同之處呢？相較於歷史學家注重單一事件的前後脈絡，經濟學家對於挖掘各個案例的共通性更有興趣。而經濟學家們又是如何看待民主化呢？

你我都聽說過的機會成本

高中公民課本就提過的「機會成本」，牽涉的其實是經濟學的核心議題：選擇。對於民主化，經濟學家也是以選擇作為切入的角度來分析的。在討論民主化前，先就以下就以這個簡單例子，讓大家回憶一下什麼是機會成本。

１. 小朱平常最喜歡吃日本料理。今天，他來到連鎖餐廳，想點一碗丼飯。餐廳裡一共提供四種選擇： (a) 蔬菜丼飯

(b) 鮪魚丼飯

(c) 豬肉丼飯

(d) 白海豚丼飯 問：關於這四種丼飯，小朱的偏好順序是：a>b>c>d。 假設小朱一餐的食量只能吃一碗丼飯，而今天小朱一如往常，選了他最喜歡的a蔬菜丼飯的話，那他的機會成本是？

答：

在丼飯的例子裡，所謂的機會，便是小朱的胃口。吃了蔬菜丼飯後，由於吃飽了，便失去吃其他丼飯的機會。所以說，倘若小朱今天不吃蔬菜丼飯，他便有胃口能夠在其餘三個選項中挑一碗來吃。此時，小朱會選擇他最喜歡的鮪魚丼飯。因此小朱選擇蔬菜丼飯的機會成本便是鮪魚丼飯。

那為何機會成本不是豬肉丼飯或是白海豚丼飯呢？因為小朱今天就算不吃蔬菜丼飯，他還是會選擇鮪魚丼飯而非豬肉丼飯（小朱喜歡鮪魚丼飯勝於豬肉丼飯和白海豚丼飯）。所以，今天小朱選擇蔬菜丼飯的機會成本，是鮪魚丼飯。

機會成本這概念雖然簡單，但千萬不要以為簡單的東西就沒用；相反地，簡單的觀念通常才是最強大的。機會成本，正是理解近期拉丁美洲與非洲諸多國家民主改革的核心概念。

民主改革的機會成本是什麼？

人民上街頭拋頭顱灑熱血，是推翻獨裁政權或者是推動改革的重要動力。然而，走上街頭，意味者民眾必須暫時拋下手邊的工作。因為上街頭而放棄的工作收入，正是民主運動的機會成本。尤其抗爭活動需要長期奮戰，若要全程參與，所造成的經濟損失非常可觀。另外試想，一位上班族承受得起長期翹班抗爭嗎？

推動民主的原動力──經濟蕭條

關於民主化，故事是這樣的。獨裁政權的國家，高度的財富分配不均。而當景氣特別差的時候（如農業國家遭受嚴重乾旱），民眾走投無路，就會選擇走上街頭進行抗爭。而獨裁者為了平息民怨，必須讓步，開放民主[1]。而「走投無路」是整個故事的關鍵。走投無路，以機會成本來說，就是指抗爭的機會成本很低（因為除了抗爭，其他選擇都不吸引人）。簡單來說，在經濟蕭條的期間，要不是找不到工作，就是工作也賺不了什麼錢──那不如去抗爭吧。

上述的故事，不只是故事，也得到資料的證實。在Brückner and Ciccone(2011)的研究中，發現農業經濟為主的撒哈拉以南非洲國家，每遇到一次乾旱，當年發生大型抗爭的機率就會提升[2]。從收入來看，則是收入每降低一個百分比，民主化的可能性就提高百分之一。在乾旱過後，政治參與變得容易，對執政者的監督也會更加嚴格。

從這一點來看，經濟蕭條也可以說是一種「偽裝的祝福」吧？換個例子思考，若今天年輕人的收入不是22K，而是220K，年輕人還會走上街頭嗎？

另一方面，機會成本這概念也說明了為何在台灣，上街頭的總是大學生──因為學生翹課的機會成本遠比上班族低多了。翹課一個月不怎麼樣，跟同學借借筆記就能應付考試；而翹班一個禮拜大概就要等著被老闆開除了。由此可見，有一群「遊手好閒」的人，其實是這個社會的重要資產。而當大家都因為經濟壓力喘不過來時，又有誰關心民主的改革呢？

結語

經濟蕭條推動民主，聽起來雖然諷刺，但這正是經濟學家發現的道理，且由資料所印證的現實。當生活還過得去的時候，人們仍是選擇一條「阻力最小的路」，而不會去和當權的腐敗政府對抗，並選擇繼續過著原本習慣的生活。

當然，只探討景氣和民主化之間的關聯，這樣的觀點是非常不完整的，忽略掉每個國家特有的脈絡。就像是幾年前的太陽花學運，若不是先有洪仲丘事件點燃了民眾的意識，響應仍會如此熱烈嗎？經濟學家鮮少做這樣的討論。但也正是透過模型的簡化，經濟學家得已挖掘出那些底下的因果關係。

註解

[1] 欲知詳情，請見 Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2001. "A Theory of Political Transitions." American Economic Review, 91(4): 938-963.

[2] 乾旱的定義為，今年的下雨量低於歷年來的二十分位。也是就說，過去有百分之八十的年份，下雨量比今年高。

參考文獻

Brückner, Markus, and Ciccone, Antonio. 2011. "Rain and the Democratic Window of Opportunity." Econometrica, 79(3): 923–947.

延伸閱讀

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