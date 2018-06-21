「我不是第一位同時做多件事的女性」紐西蘭總理任內產女

（2018.6.21. 更新）

（中央社）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在奧克蘭一家醫院產下一女，成為全球僅有第2位在任內生產的國家領導人。這是現年37歲阿爾登和40歲伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）的第一個孩子，這位家庭新成員出生體重3.3公斤。

阿爾登在影像社群網站Instagram貼文表示：「我確信我們將會經歷新手父母經歷的一切情緒。在此同時，十分感謝如此多人送上好意與祝福。謝謝你們。」

她並說，寶寶健康，一切情況良好。

繼巴基斯坦已故女總理碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto）1990年在任內生產後，阿爾登成為有紀錄以來在任內生產的僅有第2位國家領導人。對此，充滿個人魅力的阿爾登輕描淡寫帶過。

她在今年1月透露自己身懷六甲時表示：「許多人在個人和私生活中同時應付許多事，我並非特例。我必須坦承，在我之前，許多女性早已同時做多件事情。」

紐西蘭總理賈辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）將成為紐西蘭第一位任內生產的總理。她1月19日在臉書宣布懷孕的消息，預產期在今年6月，紐西蘭將有6周「沒有總理的日子」，阿爾登請產假期間，將由副總理皮特斯（Winston Peters）將暫代職務。

2017年10月，37歲的阿爾登成為紐西蘭自1856年以來最年輕的總理。而在昨天，她宣布她將接手另一項全新的任務—成為一位母親。阿爾登和她的未婚伴侶、電視節目主持人克拉克．蓋福德（Clarke Gayford），預計在今年6月，迎接他們的第一個小孩。

CNBC報導，阿爾登在成為總理6天前，才發現到自己懷孕了。她表示，將會與伴侶會努力完成這個任務，也表示「紐西蘭則將幫助我們，養大我們的第一個孩子」。

阿爾登將在未來請6周的產假，而在她請產假的期間，紐西蘭副總理皮特斯將會暫代她的職務，阿爾登表示，她在產假期間，仍然會維持「全程可聯繫」的狀態，並將在生產之後，回到工作崗位，而她的伴侶則將全職照顧小孩。

阿爾登也在臉書上，放上了3個魚鉤的照片，指出家裡將多增添一位新成員。她並寫道，2018年我將成為紐西蘭總理和一位母親，而克拉克則會是「第一」釣魚人（編按：有第一先生之意，加上克拉克的嗜好是釣魚），並在家裡帶小孩。

「我不是第一個又要工作、又要照顧小孩的女人」，阿爾登在昨天的記者會表示，「我知道已有許多女性，在我之前已將這樣的工作做得很好。」阿爾登的確不是首位在總理任期生產的領導人，1990年，巴基斯坦當時的總理碧娜芝布托（Benazir Bhutto）於任內懷孕生產。

《華盛頓郵報》報導，網路上有許多人質疑，阿爾登如何能做到身兼二職？阿爾登說：「上任3個月，還沒有人發現我有非常嚴重的孕吐。」

她更聳肩表示：「女人都是這樣走來的。」

一位紐西蘭的作家認為，阿爾登宣布她的伴侶將成為孩子主要的照顧者，可能會開啟一場男性如何獲得更多陪產假的討論。「這表示作為男人，男孩子們還有其他的選擇。」

總理能請產假嗎？

阿爾登領導的工黨（Labour party）在去年大選獲勝，與「紐西蘭第一黨」（New Zealand First）共組聯合政府，並由該黨黨魁皮特斯擔任副總理。阿爾登則是紐西蘭超過百年來最年輕的總理，也是史上第三位女性總理。

阿爾登去年8月上電視脫口秀節目，被問到，如果擔任總理，「可不可以請產假去生小孩？」讓她在節目上勃然大怒 。

阿爾登說：「我決定談論這個問題，是因為我樂意回答。」接著她指著主持人說：「但你，你在2017年，要求女性在職場回答這樣的問題，是讓人完全不能接受。」

阿爾登進一步表示，現在是2017年，女性生育選擇不該影響未來工作機會。

而她一上任後，也隨即調整產假，再度加碼紐西蘭的有薪產假。紐西蘭國會在去年通過，有薪產假將從既有的18周，自2018年7月1日起增加到22周，而2020年7月1日開始，再進一步延長到26周。 而雙親在孩子出生以前，可以享有最多6周的有薪假。

而紐西蘭政府也預估，延長產假法案通過後，政府未來4年，將多支付4.22億美元（124億台幣）。

各國產假比較： 台灣：8周（給薪100%）

日本：14周（給薪60%）

新加坡：16周（給薪100%）

美國：不帶薪產假12周

瑞典：父母「共享」480天（16個月）育嬰假，前390天給薪80%，後90天為固定薪水。

瑞典是全球育嬰假最優渥的國家之一，值得注意的是，為了平衡父母親照顧孩子的責任，瑞典奶爸們的育嬰假越來越多。

瑞典政府在2016年宣布，將男性的育嬰假由原來的60天配額，增加到90天。《Quartz》報導，瑞典在1974年，成為全球第一個將「產假（maternity leave）」換成「育嬰假（parental leave）」的國家。法律規定，6個月育嬰假中，父母雙方各享有一半，但父親可以將自己的那部分「讓給」母親，以至於在這項規定實施20年後，6個月的育嬰假中90%仍是由女性休掉。

為改變這種狀況，瑞典政府在1995年引入了「爸爸配額」（daddy quota），政府給奶爸們多分配了30天產假，如果他們不休掉這30天，夫妻雙方就會白白失掉一個月的帶薪產假，2002年，「爸爸配額」由30天增加到60天，而到了2016年，「爸爸配額」則增加到90天。

BBC報導，從原來的只有女性休產假到男性休90天產假，瑞典用了40年時間。按這個速度，可能到2035年瑞典就可以實現男女各休一半產假了。而報導也引述世界經濟論壇2015年的報告，瑞典被評為世界上性別差距最小的國家之一（排名第4，前3名分別為冰島、挪威、芬蘭）。

不過，瑞典的育兒假在2015年，一共花了32億美元（940億台幣），主要財源是向企業徵收相對較高的工資稅。

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核稿編輯：楊之瑜