衛福部有條件納男同志和曾吸毒者「捐血」，60天後無異議就通過

（2018.3.13. 19：00更新）

衛生福利部食品藥物管理署3月12日預告「捐血者健康標準」， 是該規定自95年公告實施以來首次修訂。

食藥署藥品組科長張連成告訴記者，這次修正內容主要是跟進世界衛生組織（WHO）規定，並參考各國名詞用語、檢驗技術等方面進行文字調整，並修正暫緩捐血及永不得捐血者的條件。

張連成指出，男男性行為方面，因近年愛滋病毒檢驗技術提升，檢驗空窗期已從21天縮短到11天，因此國際間早已放寬對於男男性行為者的捐血條件，包括英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國均規定，只要12個月內無男性間性行為即可捐血。



為求謹慎，食藥署決定先行解除永遠不可捐血禁令，初步放寬為「5年內有男男間性行為暫緩捐血」，未來觀察1、2年後再研擬進一步放寬至12個月。此修正草案已於昨（12）日起展開60天預告期，蒐集各界意見，若無重大異議最快將於6月公告實施。

張連成表示，過去之所以規定曾吸毒者不能捐血，主要是擔心共用針頭會有較高風險感染愛滋，但血液基金會認為世衛組織及日本都已放寬曾吸毒者的捐血規定，經討論才決定修改為「暫緩捐血6個月」。

血液基金會公關處長黎蕾受訪時也指出，近年陸續接獲捐血人反應，強調已經戒毒多年卻無法捐血，基金會查閱國際間規定才發現世衛組織、日本確實早已放寬規定，因此才會提議修正。

台灣捐血者健康標準中規定「男同志終生不得捐血」，過去曾在網路上引起支持與反對兩派的激烈討論，不過衛福部今（22）日表示，將依「國血國用諮詢委員會」專家建議，擬解除男同志捐血的禁令，放寬為「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」，最快將於5月公告實施。



根據現行「捐血者健康標準」規定，有男性間性行為者，與愛滋病患者、靜脈藥物成癮者等，並列為「永不得捐血」對象。

2016年9月，有網友在國發會公共政策網路參與平台提案，指出「男性間性行為者永不得捐血」條文涉歧視，應依醫學證據加以修訂禁令，讓更多人得以捐血。不過，當時也有人同樣提案連署，認為不應開放男同志捐血，憂心出現疏失。因贊成與反對連署均超過5000人，衛福部遂召開「國血國用諮議會」討論修正案。

衛福部食藥署藥品組副組長祁若鳳今（22）日受訪表示，近年接獲疾病管制署提案修正男同志捐血禁令，將由現行完全不可捐血，放寬至「5年內有男男間性行為暫緩捐血」，等觀察1、2年後，再放寬到「1年間有男男性行為者暫緩捐血」。修正草案正在進行審查程序，預計農曆年後、約2月底就會預告，60天內如果沒有重大異議，最快5月就能公告上路。



祁若鳳說，國血國用諮詢委員會去年9月間開會討論此事，會中委員認為現行愛滋檢驗技術提升，檢驗空窗期也從21天縮短到11天，應參考國外作法解禁，但必須有一段觀察期，確認健康方面沒有疑慮，才能捐血。她指出，目前國際間如美國、歐盟、澳洲等大部分國家都已解除男同志不得捐血的禁令，改採年限管理，只要在一定期間內沒有男男性行為就可捐血。



疾管署副署長莊人祥也表示，目前包括美、英、法等國，都已實施12個月內有男男間性行為者暫緩捐血（日本、南非規定6個月以上無男男性行為即可捐血），而疾管署實施「血品核酸」擴大檢驗後，並未發生過有人因輸血感染愛滋。

莊人祥表示，將來新制實施後，男男性行為者捐血除填問卷外，還會有「血品核酸」檢驗，雙重把關以確保輸血安全，若安全性無虞，將來會考慮比照美、英、法等國，暫緩捐血的期間可望從5年再放寬至12個月。

《自由時報》報導，另外祁若鳳也提及，考量到茲卡病毒防疫，這次修訂內容，也將建議1個月內曾前往茲卡疫區者、茲卡感染者1個月內、6個月內曾與茲卡感染者發生性行為，以及血液中仍帶有茲卡病毒者等，應暫緩捐血。

解禁違反專業原理 護家盟：男同志不捐血，會少一塊肉嗎？

衛福部上午發布聲明，反同團體護家盟下午也立刻發佈新聞稿，表示對於衛福部開放同志捐血，感到「不解與憤怒」。

護家盟質疑，目前愛滋病的感染途徑，以男男性行為為大宗，為何國家要違反國際用血的專業倫理，去開放高危險族群捐血？並稱，「（男同志）不捐血，會少一塊肉嗎？我們國家少了幾袋同志的捐血，血庫就會荒蕪了嗎？」

護家盟表示，愛滋病有空窗期，如果造成受血者的感染，請問一個錯誤的政策，國家要賠償嗎？並稱在未來公告一個月內，將會進行抗議。

開放男同志捐血，真的會提升受血者感染危險嗎？

《關鍵評論網》2016年刊登的文章指出，禁止男同志捐血的初衷，原是為了防範愛滋病廣傳，不過隨著科技演進，血液中的病毒已經可以直接被偵測出來，核糖核酸篩檢（RNA tests）的進步，也將「感染愛滋病毒後，到可以被檢查出來」之間的空窗期縮短到感染後10天內。

而包括美國、澳洲、紐西蘭在內等國家，無論捐贈者的性向或性交史，「所有」捐獻的血液都會通過完善的愛滋病毒（HIV）篩檢。紐西蘭血液服務中心還特別強調，是以性交的類型為評斷基準，絕非針對「性向」。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午接受《中央社》採訪時也表示，愛滋檢驗技術大幅提升，捐血中心自2013年全面實施核酸擴大試驗（NAT）後，空窗期已縮短到有11天，只有檢驗陰性的血才會送到醫療機構，迄今沒有個案因輸血感染愛滋。



莊人祥表示，台灣訂出5年的年限是參考加拿大作法，加拿大過去也是從男男性行為者永不得捐血、逐步放寬到5年、1年間沒有男男性行為就可捐。待政策上路後，會監測血品陽性率變化再做後續評估。



防疫醫師黃士澤則表示，政策規劃是「5年沒有男男性行為者」才解禁，已避掉11天空窗期（11天之前發生性行為，且又有捐血行為）的問題，而血品安全的把關還是得靠檢驗技術，目前沒有一項檢驗技術可做到百分百，但使用NAT檢驗至今，沒有人因輸血染愛滋，民眾不用過於擔心。

根據台灣血液基金會統計，2017年捐血量共約257萬袋，1到10月捐血人次為145.5萬。疾管署的資料顯示，2017年1至10月捐血愛滋病毒陽性率為0.0023%。

血液基金會業務處長林冠州表示，從陽性率看，理論上捐血者染愛滋病毒者非常少，民眾不需要緊張，這些被篩出陽性的捐血者也會被註記永不得捐血，不會影響血品安全。

台灣同志諮詢熱線協會主任杜思誠則認為，衛福部放寬年限是往好的方向發展，但5年真的太久，「蠻不符合人性」。

杜思誠以香港為例指出，香港去年直接放寬為「1年內沒有性行為」就可以捐血，但台灣仍為5年。他說依照現行愛滋檢驗技術，檢驗空窗期只要11天，不管是5年還是1年不能有性行為才能捐血，仍跟目前檢驗技術有蠻大的差距，希望能加快腳步放寬年限。

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核稿編輯：楊之瑜