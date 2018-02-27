媽我變成「社畜」了：身不由己的日本職場

文：瓶顆

某天早下班，我興致勃勃地跑去吉野家吃新推出的餐點。一坐下，旁邊的女子以台灣腔中文說了句「終於有女生進來了」，我又驚又喜又覺得好笑地向她攀談。

在她與她的旅伴知道我目前在日本工作的事實後，那位旅伴不經意地說：「在日本上班喔，那不就是社畜？」

「咦？」

如此尖銳又直接的吐槽，真不愧是台灣人。

所謂的社畜是？

社畜（shachiku）這個詞是結合日本的「会社」（kaisha）與「家畜」（kasaku）而來的，用來比喻捨棄自尊、為公司做牛做馬的底層上班族。

在日本待得不長不短的我，以為它是近幾年才產生的詞彙，沒想到一查，它早在1992年出版的書籍中登場。作者將上班族冠上「社畜」這樣的名稱，應是源自於日本社會轉職不自由的風氣，讓作者覺得上班族如被公司豢養的動物一般（註1）。

在「社畜」一詞誕生之後，日本的狀況有過一些改變，但隨著新的問題（或是說原有的問題）浮出檯面，社畜這個詞並沒有消失，反而愈來愈滲透進日本社會，不僅自稱社畜的人大有人在，連漫畫也流行起社畜的主題。

日本漫畫界的社畜旋風

「我租了一本有趣的日本漫畫！」從日本回台灣出差，到朋友住處拜訪時，她興沖沖地跟我分享她最近的新發現。

「社畜人？」我帶點疑惑地唸出漫畫封面上斗大的標題。大略翻了幾頁之後，發現它完美呈現我在日本工作生活感到不習慣的種種，很多對話更是頻繁出現在目前的日常生活中。

圖片來源：漫畫書封

後來回日本才很驚訝地得知，描寫上班族的漫畫在這幾年轉型轉很大。原本以透過工作實現自我、出人頭地的主流主題，在近幾年內幾乎消失殆盡，取而代之的是以「社畜」為主角的故事。

會有這樣的風潮，說到底也是日本大環境的關係。日本雖然也在努力嘗試改善工作生態，但過勞死、職場霸凌、甚至是因為工作而自殺的新聞層出不窮，因此比起吹捧工作的正面價值，「社畜」這樣貼近現實的內容更能獲得讀者共鳴（註1）。

我們公司在去年也嘗試過幾個改革，但無奈的是，它們都沒有向下扎根，最後不是失敗就是空有制度。

公司各種無效的改善制度

例如我們公司為了提高員工工作效率、降低工時，推行過「（一個月選一週）週休三日」的制度，但是你放假別人上班呢，業務指示還是如雪片般飛來，最後有放等於沒放，只是換了個地方處理業務，所以最後這個制度就被廢止了。

另外，日本不少公司有「ノー残業デー」（不加班之日）這樣的制度，顧名思義就是公司會規定某幾天不准加班，必須準時下班回家。這個乍聽之下好像很不錯，但它其實為公司省了不少加班費，而員工還是得在家把未完成的工作做完。

Photo credit：瓶顆 翻譯：外帶工作回家的公事包可是很重的。（攝於新橋站） | Photo Credit：瓶顆

日本上班族都是社畜？

在日本，「社畜」一詞並沒有一個舉世通用的標準，比較廣義的用法約等同於上班族之意，但帶有一點戲謔的成分；比較狹義的則因人而異。若一定要定義的話，我個人把那些「工作不為自己，一味為公司犧牲奉獻的人」與「對公司感到不滿，想辭職卻又不敢離開公司的人」定義為社畜。

基本上台灣公司會虧待員工的，日本也都有，但是在「公司至上」、「善於忍耐」的日本，由於價值觀與社會風氣的差異，讓日本上班族更受公司束縛，因此我認為，雖然不到日本上班族人人都是社畜的境界，但是比起台灣有更大機會走向我所定義的社畜之路。

Photo credit：瓶顆 日本的夜景之所以美麗，愛加班的日本上班族功不可沒。（攝於Caretta汐留46F） | Photo credit： 瓶顆

身為一個在日本闖蕩的台灣人，被概括為社畜在所難免，但若不想走到自詡為社畜的那一天，我覺得最重要的是要「忠於自我」。為了自己工作、為了自己努力，學會外面世界也通用的能力，而非單單適用於現在公司的技能，才能成為不被公司牽制束縛、來去自如的開心工作人。

註釋

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航