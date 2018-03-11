拉法葉百貨頂樓竟然有開心農場？浪漫法國的新低碳生活

民眾在屋頂上種菜，利用公寓大樓頂層的空間，自己吃的菜自己種可能不稀奇，但如果是把菜園開在百貨公司頂樓呢？

毗鄰巴黎歌劇院，位於巴黎奧斯曼大道40號的拉法葉百貨，是法國超過一百年的連鎖百貨公司，也是不少觀光客來巴黎必逛的景點之一。而百貨公司的頂樓，除了可以俯瞰整個巴黎市街景，還有一座1000多平方公尺的城市花園，每年提供巴黎人1.8公噸的新鮮蔬果與植物。

「巴黎太多污染、太多噪音，人們不知道吃下肚的是什麼。城市難道就不能為市民提供食物嗎？」

法國生物學家胡伯特（Yohan Hubert）拋出了這樣的疑惑，他和15名生物學家、工程師、園藝師、城市規劃師與建築師，在2014年創辦了新創公司「草莓下」（Sous Les Fraises），挑戰法國的農食供給。他說想要改變的，是蔬果棚架下的世界，而做為起點的，卻是高檔百貨公司的屋頂。

「百貨公司是和世界傳遞訊息最好的地方。」胡伯特告訴我。

20年前，都市農業的想法讓每個人都感到好笑，在寸土寸金的巴黎，住的地方都買不起了，該如何找到大片的種植空間？胡伯特突發奇想，有沒有可能利用屋頂閒置的空間，打造空中菜園？

花了15年的時間，他研發出一種用羊毛和麻做的，像是毛毯的專利生物膜，把它安裝在1500公尺高的垂直支架上。這個生物膜有許多個口袋，每個口袋種著薄荷、迷迭香、羅勒、蕃茄、草莓等食用性植物，利用植物相互作用，加上羊毛和麻產生的維生物和真菌，胡伯特強調，他的菜園不使用殺蟲劑或除草劑，甚至連土壤也不用，靠著有機堆肥和偶爾的修剪，就能維持。

Photo Credit: Sous Les Fraises

更棒的是，這樣的設計允許城市回收、再利用廢水。巴黎常下雨，金屬框架的管線連接著屋頂上24小時運轉的活性過濾器，雨水和空調廢水經過管線流入過濾器，經特殊處理後，浸濕裝著植物的生物膜，用來餵養這些植物。

Photo Credit: Sous Les Fraises

不過，都市生長的植物，真的可以吃嗎？

答案是肯定的。拉法葉百貨頂樓共栽培了21,000株植物，種類高達380種。這家新創公司也用屋頂上的植物開發了一系列的產品，像是覆盆子牛軋糖、迷迭香糖果、甚至還有用啤酒花釀的酒，才剛在去年上市，而目前巴黎大約有50多家餐廳向他們訂購食材。

不只是巴黎，胡伯特的垂直菜園，更遍布在里昂的拉法葉百貨、巴黎東北近郊歐貝維列的購物中心頂樓，而其中面積最大的菜園，在2016年才在巴黎瑪黑區百貨（BHV）盛大開幕。

胡伯特說，建立都市菜園的目的，就是為了減少糧食從郊外運送到城市的過程中，製造的碳排與廢氣。因此他堅持由員工親自「走」一趟、或是騎自行車，將蔬菜送到客戶手中，另外，瑪黑區百貨的空中菜園，據稱一年能吸收80公噸的二氧化碳。

胡伯特的野心，是在未來的30年，將巴黎打造成完全自給自足糧食的城市。

「十年之內，巴黎20％的屋頂將被植物覆蓋。而二十年後，這個比例將上升到60%或是70%。」胡伯特說，法國社會長期以來對抗變革的阻力正在消失，「我們走在正確的道路上。」

2017年3月，法國通過了一項法律，強制要求商業區的建物屋頂，必須部分種植植物綠化，或是裝設太陽能板。 在2020年以前，預計將33萬平方公尺未使用的都市空間，作為都市農業使用。

Photo Credit: Sous Les Fraises

法國為何要發展都市農業？

2017年3月，法國通過了一項法律，強制要求商業區的建物屋頂，必須部分種植植物綠化，或是裝設太陽能板，預計在2020年以前，將33萬平方公尺未使用的都市空間，作為都市農業使用。

從2007年開始，全球都市人口已超過非都市人口，城市的排碳佔了全球總排碳75%以上。而為了減少溫室氣體的排放，法國訂出化石能源消費到2030年，要比2012年減少30%。以不同部門的消費量來看，要加強改善的其實不是來自工業部門，反而是更貼近民眾日常生活的住商部門和運輸部門（分別占能源消費的44%和33%），是要降低能源的主要對象。

法國冬天寒冷，如果沒有特別以節能為考量選擇建材並設計，將會大幅提高使用暖氣的頻率。法國在1975年訂出《熱法規》（Thermal Regulation）限制建築的能源消耗，新建築最大的初級能源消費量逐年調降。不過，全法國有280萬棟在1975年前所建、屋齡超過40年的老房子。

為了改造這些吃掉許多能源的老屋，法國政府每年透過零利率貸款或稅賦減免的方式，補助50萬棟老房進行整修，改裝更新的暖氣和熱水系統。除了讓能源使用更有效率，也提升再生能源的供熱與發電比例，最終目標是2020年，新建築可以達到零耗能或正能源（建築透過再生能源產生的能源，比消耗的能源多）的建築標準。

而這個位在法國西北部厄爾省（Eure）的諾亞生態區，就是其中一個例子。

2017年甫完工的法國生態社區「諾亞生態村」（Eco village des Noés）｜Photo credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝

正如其名，諾亞生態區鄰近塞納河，過去飽受塞納河氾濫而淹水之苦，不過在法國知名建築事務所（Philippe Madec）巧手打造下，這裡已成為100棟住房的社會住宅區、能讓300位居民入住。

為了節省耗能，建築師使用可以回收再利用的隔熱建材，設計出20公分厚的牆壁，以避開冬天的寒風。社區內的房子也全部面向南方，讓日光能照進客廳，不只提供良好的採光，更能保暖，每棟房的暖氣耗能，得以降到每小時65瓩，是一般建築物暖氣耗能的一半。另外，挪亞生態社區更用附近的森林木材當作供暖系統的天然燃料，不使用燃煤或石油，減少溫室氣體的排放。這樣的設計，讓挪亞生態村在2017年，獲得了永續建築大獎。

作為當地第一個示範生態社區，諾亞生態區不只是在建築上節能而已，也在交通上充分發揮減碳的功能。在這裡，汽車不能開進社區，只能靠步行或是騎腳踏車進入。這裡的居民，多半是藥廠和愛馬仕皮包工廠的員工，社區外每天有巴士固定接送他們上下班，孩子們就由社區養的兩隻驢子，拉車接送上下學。

法國以核能發電，燃煤發電造成的空汙有限，主要的汙染源與溫室氣體排放，來自於運輸。法國政府也在2017年宣布，要在2040年以前全面停售汽柴油車、改用電動車。

「共享」— 法國的最新潮流

巴黎人愛開車，巴黎在2016年冬天才剛經歷過十年來最嚴重的空氣汙染，天空一片灰濛濛，艾菲爾鐵塔也遭到霧霾遮罩，這也讓巴黎市長也決定，從2025年一律購買零碳排的交通工具。法國也提倡「共享」概念，透過電子平台提供共乘服務，希望在2030年前達到路上跑的每部車，平均載客1.8到2人。

而在巴黎最忙碌的商務中心拉德芳斯（La Défense），目前也正提倡「最後一哩路」的無人車共乘服務。

2017年12月才剛上路的Navya無人小巴｜Photo credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝

沒有駕駛，也沒有方向盤與後視鏡，法國無人電動車Navya完全靠感應器定點、偵測行人與障礙物，能在拉德芳斯以每小時25公里的速度緩慢行駛。

過去拉德芳斯因缺乏便利的公共設施和與周邊居住聯繫，一直被詬病為「沒有人情味」的地方。不過從2017年年底，當地展開了一項全新的服務：從早上8點到晚上8點，無人小巴來回拉德芳斯地鐵站與各企業，不只接送上下班的巴黎人，也順道載來當地觀光的遊客一程。 業者透露，無人駕駛小巴先和市中心合作，為民眾從地鐵站與目的地之間的「最後一哩路」代步，未來也將發展成無人駕駛計程車，讓人人不用都開車出門，而能線上訂位，減少車流量。

過去人人都想有車、自己開車，不過從買車到共乘，顯現出出法國人對於生活，有了不同於以往的全新想像。或許是全球氣候變遷，讓他們意識到必須對生活方式做出改變，或者是說，他們不得不？

核稿編輯：楊之瑜