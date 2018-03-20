選擇的悖論（上）：為什麼過多的選擇，反而讓你失去自由？

直覺告訴我們，當我們擁有了更多的選項時，我們就擁有了更多的可能性，擁有了更大的自由。

但事實也可以是反過來的：當選項增加時，我們需要花費的篩選成本也會增加——我們需要從生活中抽出更多的時間與精力，對各種不同的選項進行過濾，對各種不同的選項進行權衡，否則，我們無法做出「正確」的選擇。

因此，我們需要花費越來越多的時間來權衡、篩選選擇，我們變成了選項的奴隸。

結果是，我們因為選項的增加而失去了自由。而這，就是選擇的悖論。

這個星期解讀的是心理學家巴里．施瓦茨 （Barry Schwartz）的著作《選擇的悖論》（台版《只想買條牛仔褲》，已絕版）。施瓦茨在這本書主要想闡述一個道理，當我們的生活有大量的選擇時，當生活擁有越來越多的選項時，這聽起來是一件好事，但事實上卻可能是一件壞事。

比如說，你可能會因為有太多的選擇，而感到不滿足、不幸福。

選擇過多的壞處

書中提到了兩個有趣的研究：

週末，店主一般都會提供幾種新產品供客人試吃。研究者擺出一排價格昂貴的優質果醬，且提供試吃的樣品，促銷人員會給每位試吃的顧客一張優惠券，如果他們購買一瓶果醬，就可以憑券立減1美元。 實驗分為兩組，一組有6款果醬，另一組有24款。任何一款果醬都是可以隨便購買的。儘管24款果醬吸引來的顧客比6款果醬更多，但在兩種情況下，人們平均嘗試的品種數量卻相差無幾。 不過在購買果醬的數量上，兩組的情況就高下立見了。在提供6款果醬的組中，購買果醬的人數是30%，而在提供24款果醬的組中，只有3%的人最後掏腰包買了一瓶回家。 另一項研究是在實驗室中進行的。一批大學生被告知參加的是一項市場調查，請他們評價幾款巧克力的口味。他們可以選擇拿現金或者等價的巧克力作為報酬。這些學生被分為兩組，一組學生評價的巧克力有6款，另一組評價的有30款。 結果發現，前者比後者更滿意自己的決定，而且前者選擇拿巧克力作為報酬的人是後者的4倍。 研究者對這些結果給出了幾種可能的解釋。面臨太多選擇的消費者可能會因為做決定的過程更艱難而感到沮喪，所以不少消費者寧願放棄選擇權，乾脆不買。也有一些人會買，不過勞心勞力作出決定的痛苦已經超過了買到「心頭好」的好心情。 而且，選擇太多反而讓那個真正被選中的「幸運兒」魅力大減，因為事後我們老是在想那些沒被選上的是不是更好，這會讓我們購物的快樂大打折扣。

我自己的理解是這樣的，當你可以進行比較的選項較少時，選項裡的差異是一目了然的，因此你要從6款巧克力裡選擇出「心頭好」並不困難，你可以果斷的做出決定，但要從30款巧克力裡仔細分辨出它們的差別，那是比較困難的事情。

我們換個更直觀的例子來說明，在紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫這7種顏色裡，你最喜歡那種顏色呢？

這問題不難回答，但如果我增加若干種選項，你就會發現這簡單的問題變得困難起來了，請從下圖挑選出你最喜歡的顏色：

圖片來源：http://htmlcolorcodes.com[/caption]

假設你是喜歡藍色的，那麼，你是喜歡藍色裡的哪一種藍色呢？淺藍嗎？那麼，是哪一種淺藍呢？

你會發現，你很難像上一道問題（7種顏色）那樣果斷的選出你喜歡的顏色了，在上一道問題裡，差異是顯而易見的，但在這一道問題裡，你要從20種不同的藍色裡做出選擇，而第一種藍和第二種藍的差別並不是顯著的、巨大的。

你會感到自己難以做出選擇，而且就算你選擇了，你也很難確定自己的選擇是不是真的是最喜歡、最好的。而事實上，和我們日常中的其它選擇相比，選顏色已經算是比較容易的問題了。施瓦茨在書中舉了另一個例子：

假設你正在考慮要不要用年終獎金買一台數碼相機，以便能夠輕鬆處理拍到的照片，要傳給親朋好友也十分方便。但它真的值這個價嗎？你想了一下，然後作出了決定。 現在想像一下，要不要用獎金買一部山地自行車。你喜歡騎車鍛煉身體，尤其是在小鎮外面的山上騎行。它值這個價嗎？你想了一下，然後又作出了決定。 如果兩者只能取其一，要買一輛山地車還是數碼相機？每個選擇都意味著一得（另一個選項沒有的優點）一失（這個選項的缺點）。 我們知道，人們有損失厭惡（loss aversion）的傾向。損失100美元的痛苦程度遠大于得到100美元的喜悅程度。 這就意味著，在山地車和數碼相機的對比中，無論失去什麼都會產生這種痛苦感。如果選擇相機，那麼你可能會在使用相機拍照時，渴望自己能夠騎著山地車出一身汗；如果選擇山地車，那麼你可能會在騎著山地車時，渴望自己能拍下眼前所見的美景。 由於失去比得到的影響更大，在和山地車對比後，數碼相機的吸引力降低了，反之亦然。這意味著，每當我們被迫做一些需要權衡得失的決定時，對選擇的滿意度遠沒有單獨考慮某個選擇時那麼高。 如果選項增加，被拒選項的優點就會強化，導致最終選定的選項帶來的滿意度降低。 這是一個非常重要的現象，它可以解釋為什麼增加選項會降低主觀幸福感。被拒選項在我們腦海中盤旋，最終選擇帶來的滿足感就會被稀釋。 當然，無論是選顏色還是選擇購買什麼商品，那都只是些小事，但同樣的現象也出現在生活中的其它「大事」之中： 工作打拼多年，你終於存到了一筆錢，這時你想，應該把錢用作定期存款，還是用來進行其他投資呢？如果要投資的話，是投資在基金、股票、風投、外匯、期貨，還是加密貨幣呢？ 你權衡了這些選項之後，最終在股票和加密貨幣這兩項選擇上猶豫不決，你花了一些時間思考，最終決定要投資股票，但單單是上市公司就有上千個，你是要選擇投資哪一家公司呢？ 你不知道，所以你決定收集更多的資訊後再做決定。你看了各大上市公司的年度財報，留意各類新聞，這花費了你好幾個月的時間，最終你制定了一套投資組合，並在一年後獲得了30%的回報率，這是非常值得驕傲的成績。 你應該因此而感到開心，但你並沒有，因為你在觀看新聞時發現，如果你當時投資的是加密貨幣而不是股市，你獲得的回報是今天的十倍——足夠讓你購買你夢寐以求的豪車了。 儘管你知道加密貨幣的事與你無關，但你就是情不自禁的感到懊惱。僅僅是知道另一個選擇的存在，就足以讓你原本應得的滿足感大大的降低。

當然，不是所有人都會因為選擇過多而導致幸福感降低，有些人可以不把其他選項放在心上，他們總是能滿足於自己做過的選擇，哪怕他們知道有更好的選項存在，這些人被施瓦茨稱為「滿足者」。

但如果上面所描述的情況符合你的過往的感受，那麼你很可能是施瓦茨所說的「最大化者」。

滿足者與最大化者

施瓦茨在書中寫道：

要作出明智的選擇，第一步就是確定一個清晰的目標。關於目標，你必須確定一件事：是非得選擇最好的那個，還是說足夠好就行了？如果你只能接受最好的，那麼你就是個最大化者（maximiser）。 假設你去買毛衣，逛了好幾家百貨公司和專賣店。一個小時之後，你終於發現了心儀的一款，顏色鮮豔，剪裁合身，羊毛的手感柔軟舒服。正當你準備掏腰包的時候，猛然想起街尾有一家店經常打折。於是你又把毛衣放回去，混在一堆尺碼不同、款式不同的毛衣中，以確保沒有人在你離開的時候先下手。然後你又到那家折扣店繼續挑選。 最大化者要確保他們的每一個決定都是最佳選擇。可是，又有誰知道哪個選擇才是絕對的最佳答案呢？ 唯一可能的方法就是窮盡所有的選項。因此，在流覽過所有選項之前，最大化者無法作出選擇。要是不把所有商品都作一番比較，他們就無法確定自己買的是不是最划算的。 最大化者的決策方式意味著一項艱難的而隨著選項的增加，這項任務會變得越來越恐怖。和最大化者對應的是滿足者（satificer），他們滿足於足夠好的東西，而不去想還有更好的在後面。滿足者也有自己的標準，他們會苦苦尋覓符合自己標準的東西，一旦找到就立刻收手。 如果他們走進一家商店，找到了一件尺碼、品質和價錢都合適的毛衣，就會立即買下來，故事到此為止。滿足者不會去想，轉過這個街角是不是還會有更好的毛衣或者價錢更低。 當然，沒有任何一個人是絕對的最大化者。如果真要把所有商店的所有毛衣都看一遍，光買毛衣就要花一輩子的時間。不過最大化者總是朝著這個目標努力，他們會花很多時間和精力去搜索、看標籤、閱讀消費者雜誌並試用新產品。 更糟糕的是，即使已經作出選擇，最大化者還要不斷抱怨自己沒時間貨比三家。最後，他們常常不滿意自己作出的選擇。當現實逼迫最大化者妥協，也就是結束搜索、作出選擇時，恐懼感就會接踵而至。 比起最大化者，滿足者好像更甘於平凡，不過事實往往並非如此。其實滿足者也可以和最大化者一樣斤斤計較。他們唯一的差別是，滿足者最終會為很不錯的選擇感到滿意，而最大化者追求的是絕對的最佳選擇。我相信最大化者追求的目標正是導致他們不滿的根源，尤其是在一個方方面面的選擇都多如牛毛的社會。

►選擇的悖論（下）：成為「不幸福的成功人士」，還是「幸福的平凡人」？

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航