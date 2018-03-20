選擇的悖論（下）：成為「不幸福的成功人士」，還是「幸福的平凡人」？

►選擇的悖論（上）：為什麼過多的選擇，反而讓你失去自由？

有的人英明果斷，有的人步步為營。幾年前，我和幾位同事嘗試用一系列問題來瞭解人們的最大化傾向，最後我們設計出一份包含13個條目的問卷。被調查者要對每個條目給出自己的認同程度，認同程度越高，就越可能是最大化者。我們向數千人派發了這份問卷。得分最高的是75分，最低的是25分，平均分50分。 能夠判斷誰是最大化者之後，在另一項研究中，我們通過幾個問題瞭解參加者的最大化傾向，結論都在意料之中： 無論是決定購買之前還是之後，最大化者都會比滿足者對比更多的商品。

在每一次購買行為中，最大化者都會花更長的時間做決定。

最大化者還會花更多的時間對比自己和其他人的購物決策。

最大化者買完東西後更容易感到後悔。

最大化者常常花時間去想已購的商品是否還有其他替代選擇。

最大化者通常都對他們自己做的購物決策不太滿意。 而當這些問題延伸到購物以外的其他經歷時，結論就很驚人了： 最大化者對好事的感覺沒滿足者那麼強烈，對壞事的應對能力也沒有滿足者那麼強。

壞事發生後，最大化者要經歷較長的時間才能恢復。

最大化者比滿足者花更多的時間深思熟慮。 諾貝爾經濟學獎得主、心理學家赫伯特·西蒙（Herbert Simon）在20世紀50年首次提出犧牲（sacrificing）這一概念。他指出，當所有的成本（時間、金錢和精力）都耗費在收集選項的資訊上時，「滿足」就是最大化的策略。換句話說，考慮到追求最佳選擇困難重重，人們能做的最佳選擇就是心滿意足。 按照的邏輯，有些人可能會認為，我描述的最大化者實際上是一群並不真正瞭解什麼叫「最大化」的人——真正的最大化者十分瞭解收集和評估資訊需花費的成本（包括時間和面對的壓力）。 窮盡一切可能的選項，造成「資訊成本」無限增加，並不是一種最大化的方式。真正的最大化者應該限定搜集資訊的數量，一旦發現信息量達到臨界點，就停止搜索，作出英明的決策。 但最大化並不是一種測量效率的指標，而是一種思維方式。 如果你的目標是得到最好的，當你要為現實中的種種限制妥協時，就會很難受。最大化者永遠體會不到滿足者的滿足感。在生活中的方方面面，你總是會保留尋找更好的選擇的可能性。

簡單來說，最大化者會盲目的追求收益最大化、最好的選擇，他們不大會考慮「追求最好」所需的篩選與搜索成本（時間和精力），他們總是惦記著「最好」，因此當自己沒有做出「最好」的選擇時，他們會出現更多的負面情緒，他們更容易因為選項增多而幸福感降低。

滿足者則不會惦記「最好」，相對於最大化者，滿足者更懂得知足，生活得更幸福。滿足者的弱點也是顯而易見的，當你容易感到滿足時，所做的選擇質量也有可能因而降低，例如，你可能會在資訊極少的情況下做出不夠深思熟慮的投資決定。

你可能會覺得，「追求最好」的最大化者有點用力過度了，甚至顯得過度固執。我們無需在任何事情上追求最好，那樣並不現實、也不實際，假設某個選擇能獲得100分是最好，那麼有80分到90分就已經是很好了。

但事實是，在某些方面，「最好」還是值得我們追求的，以駕駛為例，全球的司機如果只能在99.9％的情況下不發生車禍，就算只有0.1％的司機會發生車禍，那也意味著每天會有幾百到幾千人因為車禍而送命。如果我們的信用卡服務只有99.9％的情況下不會出錯，那也意味著每天會有上百萬單交易出錯。

賈伯斯的名言「保持飢餓，保持愚蠢」，說的就是要持續的追求，不要讓自己感到滿足。如果物理學家不在實驗和數學上追求「最好」，那麼我們不可能完成火星探測的任務，我們不可能宣布成功探測到引力波（LIGO引力波探測器，其探測到的引力波之微小，不超過頭髮絲的10萬分之一）。

當然，要讓任何東西達到100分的最好，都會需要我們付出極其巨大的成本，但有時候，這些成本就是值得我們付出。再進一步說，如果世界上不存在那些「追求最好」的最大化者，如果所有人都是滿足者，那或許我們的文明不會像今天那般發達。

總之，當你是個最大化者時，你雖然會因此而做出更優、更高品質的選擇，但你也會因為「追求最好」而花上極大的成本，你會因為惦記著「最好」而感到不滿足，幸福感降低。

當你是個滿足者時，你在生活上普遍幸福感更高，但你做出的選擇質量或許不夠高，這對於想要在事業上一展抱負的人來說，在競爭激烈的情況下，這並不是一件好事。施瓦茨也在書中提到，最大化者比滿足者更可能獲得世俗的成功。

那麼，如果讓你選擇的話，你是想要成為一個「不幸福的成功人士」，還是「幸福的平凡人」呢？

幸好，我們不用真的二選一。

感覺滿足的最大化者

我們無需在生活的每方面都做一個最大化者，我們也無需在人生的每一個選擇都做滿足者，施瓦茨在書中寫道：

我不是最大化者，我在最大化量表中只得了20分。我討厭購物，如果非得去買東西，我巴不得一下子就買到；我總是買同一個牌子而且竭力忽略市場中其他新選擇；我很少關注我的投資收益；從不關心打出的長途電話是不是以最優惠的價格；我一直用舊版的電腦軟體，用得越久越好。 在工作上，雖然我向來以高標準要求自己，但從不逼迫自己做到完美。如果我覺得我寫的論文或者我講的課已經足夠好了，那我就去幹點別的。如果我多花點時間去找更划算的交易，沒准我會更有錢；如果我花更多的時間在工作上，也許我會成為更優秀的老師。不過我能接受這些「損失」。 儘管如此，和每個人一樣，我在某些方面也是最大化者。當我走進食品店，看到各種賣相精美的外帶食品，或者在社交聚會中看到那些就像為美食雜誌準備的饕餮大餐時，面對滿桌的可口美食，全部都想吞到肚子裡。 我甚至可以想像它們的味道，想要一一品嘗。然後我就發現自己很難下決定。作為美食方面的最大化者，我必須面對本書提到的許多問題。 當我不得不選擇一個時，我就會老想著那些被我放棄的美食。我又陷入了自我懷疑，常常後悔自己的決定，並不是因為結果不好，而是覺得另一個味道可能會更好。在餐廳吃飯時，我有點菜障礙，當我看到其他桌上的美食，常常覺得別人點的比我的好吃，這讓我對自己點的菜興趣大減。 你可能不是一個吹毛求疵的美食家，但是你可能會花好幾個月尋找一套合心的組合音響；你可能不太在意穿著，但你可能把全部精力都花在買一台性價比高的汽車上。總有些人千方百計讓自己的投資回報最大化，即便他們並不想花錢買任何東西。 事實上最大化和滿足的傾向都有「專屬領域」。沒有一個人在每個方面都是最大化者，但每個人都在做某方面的選擇時擁有這種特質。或者說最大化者和滿足者之間的區別，就是做選擇時考慮的選項的範圍和數量不同。 這是個好消息，因為這意味著我們大部分人都有可能做一個滿足者。通過更多地採取滿足者的策略，打消凡事都要「最好」的期望，總是被無數選擇困擾的人就可以知足常樂。

我們可以同時是一個滿足者兼最大化者，在某些方面當個滿足者，在某些方面當個最大化者。

這裡，我和施瓦茨的觀點並不一致，據我理解，施瓦茨認為我們應該在絕大多數的時候都當個滿足者，無論是工作還是日常生活，這樣的人生才會幸福。而我自己則認為，我們至少應該在工作與理念方面試著當個最大化者，而在其餘方面當個滿足者。

具體來說，在生活的多數時候，例如在消費選擇、物質的追求、擇偶和選擇朋友方面，當個最大化者當然不會幸福，商品和物質的更迭是遠遠不絕的，只有更好沒有最好，如果你想透過商品和物質的最大化來獲得幸福，那注定是個無底洞。而擇偶和選擇朋友方面，追求「最好」只會讓你孤獨一生。

在生活的這些方面，當一個滿足者無疑會更幸福，我們可以採取以下的滿足者策略：

基本上，當一個滿足者的方法很簡單，能用我們的成語「知足常樂」來簡單概括。其主要困難之處在於你是否能夠抵擋社會裡大量的物質誘惑、比較，能否從「足夠好」裡得到滿足。

坦白說，我自己並未在這方面做得很好，我自己也還在努力的「修行」中。而當我們超越物質與消費，探討事業和理念的追求時，我們應該試著當個最大化者。

但我並不認為施瓦茨所定義的「盲目的最大化者」是值得追求的，他所定義的最大化者太刻板了。

我對最大化者的定義有一些自己的想法，如下：

說回選擇的悖論：

從生活的各個方面看來，選項過多的確不是一件好事，那會造成篩選成本上升，會讓人不易感到滿足。但沒有選項也不是一件好事，關鍵在適中。

而從工作與事業這一方面看來，選項過多、資訊過多，不正是專家誕生的原因嗎？專家的價值，就在於他們能處理海量的專業資訊啊。

最後，還是希望你能思考一下，你希望自己在什麼方面當個滿足者，在什麼方面當個不妥協的最大化者呢？

要給出這一問題的答案並不容易，但這一問題，值得每個人思考。

附上施瓦茨的演講影片：

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航