台灣巧克力市場規模60億，本土廠商如何扭轉國外大廠稱霸局勢？

文：黃齡誼

可可早在西元前1500年左右就已經是中南美洲飲食的一部份，更被阿茲提克人視為「眾神的食物」。16世紀西班牙人進入中南美洲後，將可可豆大批帶回歐洲，歐洲的王公貴族就此開始接觸巧克力。經過19世紀一連串的製作技術改善，巧克力更得以進入一般民眾的生活。而台灣人又是在什麼時候接觸到巧克力的呢？《食力》帶你走入時光隧道，回顧台灣巧克力市場發展歷程，更深入瞭解目前市場概況。

巧克力傳入台灣的時間並無明確記載，但在20世紀初，日本統治下的台灣便已有關於可可的記錄，當時台灣總督府曾在台東試種可可，大武山也成為台灣本島熱帶產業的中心；直至今日，大武山仍是台灣最適合栽培可可樹的地點。二次大戰後，國民政府嚴格管制巧克力及可可原料進口，巧克力屬於高價的奢侈品，並非一般民眾可以常吃的零食。

直到1970年，台灣政府全面開放巧克力及可可進口，宏亞、安樂園、可口、哈斯、滋露等國內食品公司開始推出巧克力產品，並逐漸以物美價廉的國產品取代了高價舶來品，也使巧克力普及到台灣民眾的生活中。1980年代，國外巧克力大廠也開始爭相進入台灣市場，開啟了台灣巧克力市場的戰國時代。1986年，台灣的巧克力市場規模約為9億元，其中，國產與進口的比例約為7:3；而在國產產品中，又以七七乳加巧克力位居第一，其次為義美、甘百世、滋露等廠商。

1987年，金莎巧克力在台上市，以其高級的品牌形象搶佔台灣市場。隨著台灣經濟發展、關稅調整等環境因素及進口商策略改變，1991年進口產品已經搶下台灣巧克力市場七成的銷售量。此外，1990年代，手工巧克力也開始進駐百貨公司專櫃，到了2000年代，精品巧克力開始大行其道，巧克力逐漸成為大人們也喜愛的高級美食，不再只是小孩的零嘴。

不過，雖然受到大人小孩的喜愛，由於消費者愈來愈注重健康，近年來巧克力的市場發展也受到阻礙，僅有可可含量較高的黑巧克力表現仍然亮眼。歐睿國際市調公司（Euromonitor International）分析，未來將有愈來愈多廠商切入高級巧克力市場，提升品質與口味，並用獨特的體驗來吸引消費者。

由聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計資料可以看出，台灣自1970年代開始消費可可製品，每人每年的消費量於1980至1990年代有了十分顯著的成長，之後仍呈現持續上升的趨勢，但2010年以來略有下跌。直至今日，台灣的巧克力市場規模將近有60億元，國產量與進口量的比例約為2:8。

根據歐睿國際市調公司調查，2016年台灣巧克力市場的市佔率，以來自義大利的巧克力製造商費列羅（Ferrero）居冠，旗下包含金莎、健達等知名品牌的費列羅，市佔率高達34%；其次為市佔率20%的美國瑪氏（Mars），擁有M&M’s、士力架等品牌；而以七七乳加、新貴派等產品為台灣人所熟知的本土廠商宏亞，則以17%位居第三。Pollster波仕特線上市調2015年所做的調查也顯示，在市面上眾多巧克力品牌中，以金莎最受台灣民眾喜愛，國產品牌七七乳加則位居第二。

宏亞食品總經理張云綺認為，品牌形象的經營是國外廠商的主要優勢，也是本土廠商有待努力的地方；但能針對台灣消費者的口味推出專屬產品、讓消費者享用到更新鮮的巧克力，同時又可省去運輸成本及時間的本土廠商，也有自己的優勢。

其實進行消費者盲測的時候，拿國外巧克力跟我們比，（消費者）也會選擇我們，可是加了包裝後（消費者）就還是會選擇國外的巧克力。

由此看來，本土廠商要扭轉目前國外大廠稱霸的局勢仍非一蹴可幾。但對消費者來說，若是本土廠商能推出更多樣化的產品，滿足國人挑剔的味蕾，當然也是好事一樁、吃了再說！

延伸閱讀

參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航