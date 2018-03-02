不要在第一份工作待太久：他們只會記得你的菜樣、廉價地對待你

為什麼要換工作？有人說是增廣見聞、領取高薪；也有人說，是為了讓自己接受更多方面的挑戰與歷練。

隱者覺得，還有一個很重要的理由：人們的記憶總是會停留在你幼小的時候。他們經常看不見你的成長和變化，於是輕視你的價值、廉價地對待你。

在許多父母眼中，無論孩子已經長大到幾歲，始終都是自己的孩子。因為在過去漫長的歲月中，不斷付出愛、照顧著他們，總是想著「他們是需要我照顧的孩子」，在腦中深深刻劃了這樣的認知。這樣的認知成為習慣，即使時間流逝，還是會不斷地愛著他們、保護他們。

可能等到某天，父母突然發現了什麼、領悟了什麼，那時候才會驚覺：「原來我的孩子已經長大了、和以前不一樣了！說不定，現在要由他們來守護我們了！」

如此一般，人的記憶總是會停留在初始的認知與判斷，難以磨滅。除非有新的認知覆蓋舊的記憶，否則，隨著在腦中刻劃什麼，就會一直那樣對待。然而，雖然前面用比較正面的角度描述「認知」這件事，但現實總是異常殘酷的。這種認知通常發揮的是負面效果，一負面就負面很久的那種。

套用到職場，很常見的狀況就是：他們永遠覺得你很菜。

剛進公司時，身為一個新人，很多都不懂、很多都不會、很多都要人教。所以在他們眼中，你就是菜、全身充滿菜味。不過這也沒什麼，很正常，畢竟是事實嘛，摸摸鼻子努力跟上就好。

但最可怕的是：即使已經過了好幾個月，工作上手、效率也提升了，甚至在公司待了兩三年升上小主管，他們對你的認知，還是很有可能停留在你一開始還很菜的時候。

於是乎，在很多公司，內部勤勤懇懇盡忠誠的人永遠比不上外面請來的人。他們對你的認知並不會隨著時間和表現而真正刷新，看不見你成長之後展現出來的價值，當然也不會寶貴地對待你。

你在他們心中，永遠都是那樣。

在很遠的地方觀望一個人，名聲的光環會讓人們腦補很多美好的想像。在很靠近的地方看一個人，缺點會被放大、因而覺得這個人也不過如此。但明明是一樣的人。

早在兩千年前，耶穌就語重心長地對身邊的人說：「大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的。」（可6:4）

明明是同一個人、一樣的言語和行為，在其他地方受人尊敬愛戴，卻被自己家鄉的人輕視和厭惡。是當事人的問題？還是其他人的問題？

再多待幾年就可以由黑翻紅嗎？多做解釋就可以改變人們的認知嗎？更努力表現就可以扭轉他們的看法嗎？每間公司的狀況都不一樣，但我相信大家心中或多或少會有答案。只要看過去他們怎麼對待你就知道了。不要一直想對這樣的人證明自己。

士為知己者死，女為悅己者容。不是只有公司選擇我們，我們也在選擇公司。有位我很尊敬的老師曾說：人會去到有愛的地方。我想，人終究會去到，寶貴地對待自己的地方。

後記：這篇文章的用字遣詞比較強烈，充滿很多「總是、全部、只會、永遠......」這樣的詞彙，隱者是為了凸顯語氣才這樣使用的，而不是全盤否定所有地方。還是有好公司、好主管，大家一定要努力找到他們，也努力讓自己成為一個可以選擇的人吧！

本文經陳韋丞授權刊登，原文刊載於此

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