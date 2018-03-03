發癢還長小水泡，惱人的香港腳有機會根治嗎？

香港腳又稱為足癬，是不分男女許多人長期困擾的問題。香港腳的成因聽起來並不複雜，其實就是足部的黴菌感染，但黴菌是種非常頑強的生物，所以要完全根治沒這麼簡單，嚴重一點的人還可能進一步導致灰指甲，也就是指甲也感染上黴菌產生甲癬。另外香港腳常見症狀是發癢與小水泡，但是足部的汗皰疹的常見症狀幾乎一模一樣，在診斷上如果沒分清楚，治療方向可就差很多啦。有不少民眾會自行購買香港腳藥膏來治療，但效果有時不錯，有時卻不一定好，又是怎麼回事呢？

Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 紅、癢，伴隨小水泡和脫屑反應的香港腳（Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

今天這篇文章，MedPartner團隊醫師將會回顧文獻，告訴大家香港腳最完整的治療與預防方式。

香港腳（足癬）是什麼？常見有哪些症狀？

香港腳要被正式介紹之前，大家一定要先認識皮膚癬菌（Dermatophytes）是什麼。皮膚癬菌泛指多種會感染人類或動物的黴菌，這類黴菌如果感染了身體就是「體癬」、感染了頭皮就稱為「頭癬」、感染了胯下就稱為「股癬」、感染了足部就被稱為「足癬」，但大家千萬不要以為乾癬也有個癬字，所以也是黴菌感染，其實乾癬跟黴菌是完全沒關係的喔！不過日常生活中，大家比較少用「足癬」這個比較學術的名稱，多數狀況我們都俗稱它為香港腳。

講到這，香港的朋友可能會有點不高興，但事實上這個病要被稱為「台灣腳」也沒什麼不行啦，因為黴菌喜歡生長在高溫、潮濕的環境下，這點台灣跟香港是差距不大的。足癬會被稱為香港腳有好幾個不同的故事版本，有人認為是當年西方傳教士發現香港人特別容易好發這個疾病、也有人說是英國軍隊駐紮在香港後士兵紛紛得了這個疾病，反正故事都是描述在香港的人特別容易得到足癬就是了。但這類傳言也找不到確切典故與出處，我們就當作故事看看就好，香港人和台灣人大家都是好朋友不要吵架啊。

香港腳通常會發生在成人以及青少年，其中年輕男性的盛行率最高，但很少發生在還沒進入青春期的孩童。最常見的原因是不慎直接接觸了導致感染的黴菌，通常是Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Epidermophyton floccosum這三種，除非你是醫學生，不然不用背，看看就好。有些人會因為赤腳走在公共的淋浴間、游泳池、三溫暖等容易積水、潮濕的地方，因此被感染。在台灣很多男生都是在當兵時被感染，一堆人的襪子晾在一起，彼此傳染來傳染去，這種經驗當過兵的男生應該都懂（拍肩）。

雖然都是黴菌感染，但每個人的香港腳可能都長得不太一樣。臨床上常見的症狀有腳趾間發紅、脫皮、發癢、疼痛的小水泡、在腳跟和足部兩側異常增厚角化、脫皮，伴隨不同程度的紅腫等不同情況。會起水泡、發癢的香港腳通常比較容易被發現與治療，但如果是單純腳皮增厚的這種形態，就常常會被忽略，不可不慎。有時候在腳趾間的香港腳還可能造成裂傷，那時候就不只是癢而已，走起路來可是痛不欲生啊。

Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 在腳趾間的香港腳感染，伴隨破掉的水泡以及脫屑反應。（Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

香港腳的臨床表現可能和其他幾種皮膚疾病很像，特別是腳部的汗皰疹。因此醫師除了用眼睛觀察以外，有時也會刮下一些皮屑或者是水泡，透過浸泡在氫氧化鉀（KOH）溶液中，以顯微鏡來觀察是否有黴菌的菌絲，確定你是不是得了香港腳。

香港腳要怎麼治療？不同類型，不同做法

很多朋友可能把香港腳治療想得很簡單，「反正不就是黴菌感染，那就使用抗黴菌的香港腳藥膏啊？」但事情絕對不是憨人所想的那麼簡單（鐵獅玉玲瓏貌），不然就不會有這麼多人香港腳反覆不會好了啦。

首先，黴菌自古以來就以生命力頑強著稱，菌絲可以在很險惡的環境持續存活，逮著機會就會再長出來。第二是香港腳的黴菌感染在足部的不同部位，其實有不同特性，有時候除了香港腳藥膏以外，還需要口服藥物，甚至是其他的輔助治療藥物才能達到好的治療效果。

香港腳的治療目標主要有：緩解症狀（特別是發癢）、降低繼發性細菌感染的機率、避免傳染到身體其他部位或感染其他人。原則上治療還是以局部的藥物使用為主，全身性的口服藥物通常用在局部治療失敗的患者身上。

通常輕微、局部的香港腳，醫師會先開立外用抗黴菌藥膏，也就是俗稱的香港腳藥膏給你，但有時患者會因為「不癢了」就停止使用藥膏。別忘了，香港腳藥膏主要是用來「治療黴菌感染的」，如果止癢了就停用，「斬草不除根，春風吹又生」，還沒被殺死的黴菌菌絲隨時都會再長出來。

如果是頑固、反覆發作、使用藥膏治療效果差的香港腳患者，醫師可能會併用口服抗黴菌藥物。但這類藥物通常必須治療2－6週，甚至是更長的時間，所以千萬不要吃了一次藥就不回診，不然醫師沒辦法追蹤治療反應，你也沒辦法只吃一次藥就好喔。

針對足部角質增厚的這類香港腳患者，因為增厚的角質會影響外用藥物的滲透與吸收，臨床上可能會搭配口服藥物的使用，來達到「內外夾攻」的效果。另外依據臨床上的經驗，這類患者如果同時並用一些有助於角質軟化的成分，例如水楊酸，對於輔助藥物治療會有不錯的效果。

Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 在足跟以及足部兩側角質異常增厚的香港腳。通常搭配使用幫助角質軟化的成分會有更好的治療效果。（Photo Credit： DermaNet New Zealand, Tinea Pedis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

用有抗黴菌效果的成分泡腳也是一種預防反覆感染的方式，如果醫師認為有必要，也可能建議患者使用。如果是有開放性傷口、裂傷的香港腳患者，醫師可能會開立抗生素藥膏，避免進一步發展成為蜂窩性組織炎。

圖片來源：作者提供

看完這段，你是不是也覺得「越簡單但難治好的病，其實越不簡單」呢？

香港腳該怎麼預防感染？如何避免復發？

香港腳要怎麼預防感染以及避免復發呢？香港腳就是黴菌感染，所以只要能讓黴菌難以有機會接觸到你，或缺乏適合的環境很難在你身上生長，就可以達到目標。原則就是：避免潮濕、避免悶熱、避免接觸。

這樣講可能比較模糊，底下我們列出常見的預防及保健方式給大家參考：

圖片來源：作者提供

香港腳常常被認為是小病，特別是如果只是脫皮、發癢、偶爾的小水泡，有些朋友可能覺得不嚴重，都還可以忍耐，因此就忽略了治療。但別忘了香港腳是一種黴菌感染，它可以感染你的腳部，就可能隨著你的手摸來摸去，間接感染你身體的其他部位。家人彼此密切接觸，也可能不慎交互傳染。嚴重一點的香港腳甚至可能因為傷口間接被細菌感染，引起蜂窩性組織炎。所以看似無害的小病，事實上還是潛藏著不少風險，不可不慎。以台灣的醫療環境，只要你願意接受正規的治療，並且完整配合醫囑使用外用或口服的藥物，並且完整遵守上面的預防方式，多數人都可以完全根治香港腳的。

如果這篇文章對你有幫助，還請在底下留下一個讚，並分享給更多需要的朋友吧。台灣是個潮濕、溫暖的島嶼，得到香港腳的人真的遠比你想像得多，但有太多人沒得到正確的治療了。就靠你把正確知識傳播出去囉！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航