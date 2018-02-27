「無條件收入」想法很有趣，可是這三個問題要怎麼解決？

這篇純粹是個人想法，沒有什麼內幕或是跟政治人物聊過之類的後續，歡迎也希望有其他朋友一起討論。筆者大致看過相關的無條件收入論點跟想法，覺得這是個很有趣的概念，而且理論上也不是不可行，小規模的試驗有成效，但不代表大規模實施不會出問題。主要覺得疑惑的問題有三個：

錢從哪邊來，付錢的人甘願嗎？ 造成舊的階級衝突與新興階級的崛起要怎麼處理？ 全球化的年代要如何與他人競爭？

筆者比較有研究的屬於戰略部分，非常的現實主義傾向，因為我們不天真，不會把事我的生存寄託在期待他人的善意上。所以這三個問題，在下段會比較細節點的提出問題跟想法。首先，錢從哪來？我們都知道大規模的機械化後，不具備專業技能的人會越來越多，一旦社會可以不需要這種人，也能夠自我運轉，那麼取得這些生產工具的人，會甘願出這筆錢嗎？

民主國家的權力運轉機制，是建立在投票權的基礎上，但本質還是Give & Take。統治階級慢慢把權力放給中產，原因是國家機器的運作需要這些人，中產階級無法單純的用錢一次性買通，他們需要社會地位、教育保障等其他附屬價值。

但如果生產工具只需一小部分的人，以及大量的機器就可以達成餵養甚至富裕其他階級的人，那麼就有一個很嚴重的問題，這是筆者在網路鼓吹無條件收入的人，幾乎沒有觸及的地方。那就是你要拿什麼武器去威脅，或是逼這些掌握生產工具的人就範？

道德勸說鐵定不牢靠，強行制定法律也要以執行者，當前的國家機器還可以仰賴警察跟軍隊，付錢給這些人消費，他們會消費來促進循環，還是省吃儉用拿去存？要改成實物支付嗎？更重要的是，當權力的結構轉變，領無條件收入者若對社會貢獻，僅剩下付錢購物，不事生產的結果，勢必造成付錢的人不滿。

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其次，民主國家的建立奠基在大量中產階級不信任一小撮統治階級的前提上，權力的設計是為了制衡，避免為了效率產生的菁英傲慢，最終引發社會動盪。簡單說就是，不能讓某些菁英自以為是，隨便制定自以為好的法律，然後用強制力清除障礙。這就變成所謂的獨裁跟寡頭，而不是民主制。所以，民主制度一定會讓一堆文青跟菁英腦充血，因為怎麼會有一群智障聽不懂人話？但這也是民主的優點，你不讓這些人說話，讓他們生活過不下去，久了就是革命與動亂，現有的階級也會死透，對大家都不好。

無條件收入的一大前提是生產工具效率很高，機器化的程度也很高，意思就是軍隊可以大量機械化，只需要少數人就可以操縱，一般民眾已經沒辦法拿竹竿綁菜刀就造反了。這更大的問題是，許多依靠土地為生的舊有階級，與靠基礎生產生活的人，等於整批被打掉。新興的階級鐵定看這些人不順眼，必定會引發政治上跟經濟上的洗牌，最終就是引發政治動盪。

別的不用說，看看美國就知道，掌握媒體跟文化詮釋權的好萊塢與自由派菁英，跟電子新貴和年輕金融家的結合有多致命，他們可以無視人類數千年來的生活習慣，只在電子訊號跟媒體間創造跟想像這些人的生活。不然川普風暴怎麼起來的？這些人到了現在還在起乩，就是典型的階級衝突特點。他們壓根不相信一樣是美國人，會有數以千萬上億的人，反對他們的進步思想跟各種權利想法。既然沒辦法罵這些人，只好罵川普，把所有的黑暗都灌到他頭上。

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階級衝突是很恐怖的，不僅是否決另一種人的生活，還會連帶合理化自己階級的行為，為了自己利益發明許多違反事實的理論，這連學院派的學者也會這樣。所以筆者不解的是，在台灣這個舊有階級都還沒拆掉的地方，你提倡無條件收入除了政策買票的意義外，實際上會不會只是把大部分的生產工具交給了舊有統治階級，創造另一種被奴化的下層？

歐洲可以提倡，是因為民主化夠久，民眾有一體感，在台灣不解決這種階級問題，筆者無法理解提出的人，用意何在？因為，提倡無條件收入最力的某些人，似乎都在極力詆毀中產出身的資本家，但對於黨國年代上層階級最大宗的，幾乎不置一詞。這讓筆者懷疑，無條件收入在台灣，是想製造更多的階級衝突來謀取政治利益，還是提不出解決現有衝突，就乾脆讓他吵到爆炸再說？

最後，全球化的年代有競爭的問題，台灣一直都沒搞清楚這點，因為我們對台灣產業定位認識不清。認識清不清就先不提，我們假設有兩個國家都實施無條件收入，依照現在的國際分工等狀態，可能出現自給自足的循環嗎？顯然不可能，你還是得要進出口，獲取實施無條件收入的財源。

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既然會有國際貿易進出口問題，兩個國家的產業若是競爭對手，總會有一個收入較多，另一個比較少甚至虧錢。都虧錢了，內部實施無條件收入刺激的景氣，足夠負擔嗎？我們可不能假設這是兩個國家，是兩百個國家彼此競爭的狀態，而且不同產業狀況也不同。一旦實施無條件收入，你的產業結構跟人力資源的配置會改變，而且改變可能非常巨大，這個改變會不會讓原本的計算出錯？一旦財源不足，政府怎麼拿的出預算來發？羊毛畢竟是出在羊身上，任何告訴你「政府買單」的人，其實都是說「納稅人出錢」。

以上三個問題看似分開，其實是一個合一的命題，也就是怎麼解決新的階級要有更多話語權，舊的階級失去的利益怎麼補償，還有跨國之間的競爭怎麼搞定，最後讓我們有足夠的經費做到無條件收入這件事筆者其實看完相關論點後，疑惑比解答更多。筆者是不懷疑發起者有何企圖，但拿著這個概念，扭曲到台灣的社會與政策議題上已經出現，更不要提有人拿來當作一種政治口號宣傳。不過這概念太違反台灣人的一般直覺，所以還不成氣候。希望有研就的人可以分享一些意見，謝謝。

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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