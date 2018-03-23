是食人惡魔，還是挽救大唐的武神？張巡死守睢陽的故事

人類社會，有些事無論什麼時代都會是光輝燦爛的好事；有些事無論什麼時代都會是骯髒醜陋的惡事，但更多的既是好事，又是惡事。「睢陽之戰」，是中國歷史上最有名的一場守城戰，《新・舊唐書》以及《資治通鑑》裡有極細密的記載，台灣人對睢陽之戰的了解來自於文天祥所寫的《正氣歌》（國文課本有教），裏頭一句「為張睢陽齒」，課上到這，國文老師必然會提起這段故事。

如果你忙，懶得看，肉雞也就先說結論。那年，安史之亂爆發，來自北方的燕軍兵臨睢陽城下，睢陽城為當下唐朝的最重要前哨據點，按照歷代學者的看法，睢陽破，大唐亡。於是張巡帶著三千兵馬來了，於是城內堅守了十月，於是糧草耗盡殺馬吃紙，於是茶紙耗盡易子而食。

先是軍民同飢，再是百姓相食，最後軍士以百姓為牲口，一切努力，睢陽城仍破，張巡不屈而死，而城中三萬百姓死得只剩四百人。身為一名武將，張巡捨生取義絕對值得流芳百世，他也因此入祀武廟，成為武神之一。問題是，他的芳名靠得是三萬百姓的慘死，以道德的觀點而言，他到底是武神？還是武魔？不管怎樣，先來看看，他的故事。

一、時代背景－安史之亂

唐玄宗中期，華北一帶爆發安史之亂，關於安史之亂為什麼會起？有沒有預防可能？安祿山本人的心態？這得再做一篇，但此處咱先擱下不談。總之，戰亂發生了。安祿山的軍隊自北京一帶發兵，戰局用「秋風掃落葉」來形容也毫不誇飾，轉瞬間華北地區便從大唐手下易主，到底有多快？

西元755年12月6日，安祿山自北京一帶發兵。西元755年12月12日，此消息傳入唐玄宗耳裡，短短六天，整個河北省已被安祿山掌握。西元755年12月29日，洛陽（河南省），也被佔領。西元756年6月中，唐朝首都長安（陝西省）也淪陷。如果上面的敘述對你而言太困難，你可以想像安祿山就像在玩輸入了whos your daddy的魔獸爭霸，又或者是輸入how do you turn this on的世紀帝國一般。他閉著眼睛把軍隊框起來平A過去便一路輾壓！若按照當時的態勢，眾人估計，最晚西元757至758年之間，大唐帝國便滅亡了。

Photo Credit: SY @ CC BY-SA 4.0 安史之亂

但唐朝沒有因此滅亡，事實上，唐朝活到了西元907年，從安史之亂爆發後還過了約150年，比中華民國的國祚還久！為什麼如猛虎入羊群的燕軍，沒有完成一統中原的夢想呢？史學家提出多種解釋，但對肉雞而言，關鍵只取決於一人—「武神，張巡」。

二、張巡到底是誰？

大家生命中都曾遇到這麼一個人，當大伙在玩電腦的時候，他在讀書；當大伙在吃大餐的時候，他在健身；當大伙在談戀愛的時候，他在準備實習；他看不起你，你卻不討厭他，因為每當你看到他，就自慚形穢。這群人，連「畫風」都與你我不同，如果用最簡單的一個詞來表示，就是「英雄」。而張巡呢？他是英雄中的英雄。

唐朝讀書人，個個以讀書考科舉為人生目標，張巡不只課內書讀得好，連課外兵法也讀得嚇嚇叫。30歲左右中了進士。那時，有個一步登天的機會找上了他，只要攀附權傾天下的楊國忠（楊貴妃的哥哥）便能飛上枝頭當鳳凰，但張巡腿腳不利索，要跪大唐天子倒可以，跪「靠妹奸臣」可不行。他瀟灑的拒絕，拒絕代價不小，貶黜到一個叫真源縣的小地方。那時的真源縣，跟電影《讓子彈飛》裡的鵝城一樣被惡霸控制，張縣長一上任，對著百姓大喊那句不朽的台詞：「我到這裡只做三件事！公平，公平，還是他媽的公平！」

Photo Credit: 《讓子彈飛》迪昇數位影視發行

真源縣前幾任縣長來到這都是跪著惡霸掙錢，獨獨這個青天白日張巡大老爺，老老實實的跟資方對著幹，沒多久就把真源縣整治的舒舒服服。如果安史之亂不爆發，估計張巡就會在這小縣度過一生，留下一兩座名不見經傳的小祠供後人弔唁。但歷史沒有給張巡安享晚年的機會，安史之亂爆發了，華北片刻間盡入安祿山之手。在張巡附近的雍丘縣縣令一看到安祿山的軍隊，直接開城投降。張巡再度面臨人生的艱難抉擇：投降，安穩餘生；不投降，捨生成仁。「有一種人，叫做烈士；有一份情，叫做忠心。」他登高一呼，組織軍民，起兵匡復大唐！

三、張中丞，死守睢陽城！

張巡帶著一幫軍民發兵後，在「雍丘守城戰」名震天下！按史書記載，你要說張巡「展現神蹟」也不過分，怎麼解？來看看他的戰果：

戰果一：雍丘城弓箭不足，張巡下令，使用草人借箭。成功！

戰果二：沒人想到張巡敢出城迎戰，張巡下令，夜襲燕軍。成功！

戰果三：城內木頭不足，欺騙敵將：「你們徹遠一點，我就棄城讓你爽賺功勳值OK不？」，敵將果真抱持著公務員心態，後撤三十里，當晚張巡就帶著守軍與農工，將燕軍的帳篷、柵欄拆一拆運回家。倉庫裡木柴再度充足。成功！

戰果四：城內馬匹不足，又騙敵將：「誒誒！你給我三十匹馬，我就投降好不？」傻逼燕將再度相信張巡。隔天，張巡騎著敵人送的馬，帶兵衝殺，又把圍城的燕軍砍得人仰馬翻。簡直是成功中的成功！

同時有著呂布的肌肉與諸葛亮腦袋的張巡，有勇有謀的締造中國軍事史上罕見的奇蹟。「三千士兵擊退五萬大軍。」但雍丘是一座可守可不守的小城，燕軍的主力放在華北唯一希望—「睢陽城」，張巡知道，睢陽城破，大唐破。在太守的求援下，他無奈的帶士兵離開雍丘往睢陽出發。（雍丘城之後怎麼了？沒人知道，但按照邏輯來看，死守的孤城一淪陷，應該會放任軍隊燒殺擄掠數天。）

Photo Credit: 晩笑堂竹莊畫傳 @ public domain 張巡像

睢陽城的太守一看到張巡，便知自己的才能遠不如他，自請為張巡部下。但這場戰役，雙方差距一樣嚴苛⋯⋯攻方：輜重補給順暢無阻的12萬大軍；守方：受困被圍糧食短缺的1萬殘兵與3萬百姓。但神將張巡無所畏懼，屢屢出奇制勝。

伏捉燕將、火燒雲梯、開城破敵，最精彩的就是張巡為了擊退燕軍總大將，他叫士兵用篙草為箭，往敵陣射擊。這招精妙之處何在？原來張巡雖然知道擒賊得先擒王，但那年代又沒有google跟FB，張巡根本不知道敵軍總大將長怎樣，而這招，便是刺探敵將所在的妙招。當燕軍看到軟綿綿的蒿草射來，以為睢陽城終於連弓箭都用完了，開心的往總帥處稟報。這麽一來，處於睢陽城牆上的張巡便知道敵帥方向，他派人拿出城內僅存的鐵矢銳箭不斷猛發，燕軍果然陷入大亂。

儘管在張巡神勇的指揮下，燕軍陣亡數萬將士，但敵眾我寡的局面仍未改變，更慘的是，糧食耗盡了！無論用任何苛刻的供給方式，城中的軍民們都會處於嚴重的飢餓狀態。連戰馬、茶葉、白紙、樹皮、草根，任何能吃的都吃完了⋯⋯一開始，張巡保證了軍士的伙食，使百姓陷入飢荒。再後來，張巡縮減了軍士的伙食，百姓們開始易子而食。緊接著，張巡放任軍士掠殺百姓。他連自己的愛妾都推出來給軍士享用。西元757年的睢陽城，位於人間，卻是地獄。

城外燕軍以逸待勞，數月後，睢陽城不攻自破。原先處於裡頭的一萬軍士與三萬百姓，如今只剩下四百人。燕將本來想招降張巡，但無論任何口沫，張巡都抵死不從。人，是敬重英雄的，這群燕軍，前些日子，也是唐軍。為免張巡一人搞得軍心生變，只好忍痛將其斬首。

我不喜歡將歷史結果歸於一人，但唐朝之所以能在安史之亂後延續150年，就因為睢陽城拖住燕軍數十月，這幾個月，一方死傷慘重另一方則休養生息，等到睢陽城破，燕軍也已如強弩之末。安史之亂自此，大唐帝國總算站穩腳跟，反守為攻。而這一切歸功何人？當屬張巡。

Photo Credit: 米絲肉雞

四、正義，邪惡？

對肉雞來說，張巡的故事五味雜陳。如果歷史上沒有張巡，會發生什麼事？首先睢陽城根本不會經歷數月死守，在十二萬對一萬的前提下，城內守軍沒多久就會開城投降。而城中百姓除了繳稅對象換人以外，生活不會有劇烈改變。但當時的百姓沒有選擇，因為張巡想守，於是守到被烹食，何況還是一場不可能勝利的戰爭，縱使是最後活下來的四百遺民，想必也在身心留下無可恢復的痛苦。

但張巡卻因此成功了，萬具枯骨，使他一將功成，他留取丹心照汗青，這麼英勇的將士當然受到皇帝們的喜愛，所以入住武祠成為武神。為將者終其一生期盼的夢想，他完成了。但張巡是為了入住武祠，流芳百世而死守睢陽城的嗎？不是，他在明知會背負罵名的情況為了大唐死守了。「食人」，不需要透過任何哲學討論，就被視為人類所能犯下的最殘酷罪行。

張巡曾握有拒絕這麼做的權力，但他為了更崇高的理想，他還是食人了。不知道對你而言，食人魔武神張巡到底是正義，還是邪惡？「中國篇」：食人惡魔，武神，張巡－完。

本文由米絲肉雞授權轉載，原文發表於此

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