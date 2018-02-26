我們以為「學習＝教室＋課本＋老師」，卻忘記最強大的動機是熱情

我們都曾以為「學習＝教室＋課本＋老師」，但生活沒有規則更不能套公式，當你有興趣及熱情，任何環境下都能學習，甚至自學就能發現自己就是最好的老師。

你的興趣是甚麼？電動？拼圖？健身房？看書？音樂？無論是這些或是其他項目，是否每次一開始就幾乎停不下來，廢寢忘食不睡覺也不餓不累，似乎完全進入另一個境界。

換個問題，你最沒有興趣的是甚麼？寫功課？不管是甚麼，是否經常才剛開始就想逃離或睡覺，明明前一分鐘還元氣飽滿，一下子就精神不濟，也是到了另一個境界，完全放空的境界。

過去我的英文很差，到了紐西蘭打工度假，聽不懂也不會講，根本就跟聾啞人士差不多，有陣子沒工作，因為很想學做餅乾，買了當地暢銷二十年的點心食譜，簡單的幾匙糖這種單字還能應付，半知半解的看著英文食譜，現在回想也難怪當時我做點心請同事吃，大家沒有很喜悅的表情。

後來在商店打工的時候，店裡經常有過期書報雜誌，於是我把八卦雜誌拿起來看當英文課本看，整天都是某個好萊塢巨星跟誰結婚、離婚、劈腿、變胖、減肥這類的內容，後半本一樣是餅乾蛋糕食譜，所以跟上老闆茶餘飯後聊八卦的進度，再送上一盤手工餅乾配咖啡。學會英文的同時也成了八卦交流站兼烘焙王（此時廚藝已經大幅躍進），假若你茶匙、湯匙，傻傻分不清楚，歡迎問我，我是高手。

剛開始在澳洲遊艇船上工作的時候，雖然不怕水會游泳，卻從未沒有在茫茫大海中游泳，方圓百里就一艘船，就是我所在的那艘，甚至是從船上那麼高的地方玩跳水，整船的歐洲背包客，一個比一個還敢玩，而且熱情的常常推我下水，你說我不怕嗎？根本是皮皮挫，但是看他們玩得很高興，似乎挺有趣的，愛玩又想玩的心情，支撐我一次又一次的跳水，一個星期後，看到海就想跳下水，游泳厲害得像條魚（美人魚）。

我不是一個喜歡也不是一個很會念書的人，求學期間成績經常是低空飄過，不是飛過，因為只在低空上輕輕慢慢地飄過，特別是我不拿手的科目，有時候根本就是寫上名字ABCD猜一猜然後等交卷，就算是遇到重要考試，期末考……甚至聯考時也沒有甚麼印象有認真唸書，有模有樣地去圖書館K書，其實只是裝模作樣藉K書之名行玩樂之實，成績排名經常是不上不下的中間區間，一路這樣到大學。

在新加坡考潛水教練時，全英文加上一大堆連艱深的潛水及醫學單字，不只考倒我也一起考倒字典，讓我必須花雙倍的時間才能趕上其他同學的進度，課堂時拼命跟上專注力120%，課堂以外的時間，很多人回去休息，我繼續在教室內讀書，遇到假日，卯起全力一天讀書17小時，連續三周的三餐都是在課桌上解決，課程總監看著我說，我沒有見過比你更認真的學生，打開教室門你已經在裡面看書，關上教室門你還是在裡面念書。確實，如果以前聯考有這麼認真，應該台清交也都輕而易舉。

Photo Credit: 顏孝真

努力了許久到了最重要的考試，連續三天每一天壓力非常大，當時為了考潛水教練，砸下所有時間金錢，飛到新加坡，沒日沒夜地讀書，經常睡不到五小時，萬一沒考過，所以的努力瞬間湮滅，只許成功不許失敗的信念，幸好有付出就有收穫，順利的高分通過。

初接觸玩水下攝影的時候，張張照片慘不忍睹，時常看著自己剛拍好的照片都認不出裡面是甚麼，身邊各個專業攝影師，因為功能設定拍照技巧不同，想幫我也是愛莫能助，但天天泡在詩巴丹（位於馬來西亞國際知名的潛水勝地）的海水，拍照技術再爛也想試試看，開始網路找資料自學，一張又一張，一次又一次，天天拿起相機拍不停練習，累積無數張失敗照片後，目前總算能拍出上檯面的作品，還能出書教水下攝影。

過去聽過有人因為喜歡西洋流行歌曲，想聽懂歌詞意思而學英文，長大後語言能力比英文系的還強。有人是日本追星族，天天看著偶像的日劇跟報導，無形中學會了流利的日文。人在做自己喜歡的事情時眼睛會發光，成效也比做其他事情時好上千百倍。

條條大路通羅馬，死板板的填鴨式教學，即使硬記下來也是考完試就全部還給老師，學不會可能是方法不對或者動力不足，因材施教，換個方式或許就能有絕佳表現。如果根本就不是你想學的，發掘出你的興趣與熱情所在，將其做好，你也能成為閃閃發光的箇中翹楚。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航