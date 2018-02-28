下一波全球金融危機不會是2008年的較大版本，資本主義的信譽將永久破產

文：詹姆斯・瑞卡茲（James Rickards）

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熊彼得預測資本主義的沒落不是因為它的失敗，而是它的成功。因為資本主義在創造財富上如此成功，熊彼得預見它撒了自己滅亡的種子。

熊彼得曾寫道，一旦無產階級擺脫煩瑣沉悶的苦役，菁英也緊緊掌控政治和金融，他們將可能追求資本主義體系的替代物。實際上，資本主義國家現在可能負擔一個不是資本主義的體系，它們可以承擔得起社會主義。

從熊彼得的觀點看，社會主義興起將不會是由下而上的革命，而是由上而下的演進。這個觀點的原型是十九世紀的普魯士首相俾斯麥（Otto von Bismarck），他提供醫療、老年保險，並縮短德國勞工的工時。他的目標不是削弱君權，而是強化。一旦提供社會福利，勞工就沒有理由藉革命手段爭取福利。

俾斯麥以社會計畫收買異議者，以便提高他所屬的菁英階級的權力，也就是君主和帝王。這個過程現今正在重演，只是金融菁英取代了皇室。贏家是勞工和菁英，輸家是自由市場資本主義和資產階級。

較陰暗的是，熊彼得的直覺認為，演進的終點可能不是社會主義，而是法西斯主義。這兩種主義並非無法相容。社會主義像上了糖衣、做善事的特洛伊木馬，讓法西斯主義可以騎著邁向權力。

有一個歷久不衰的神話，認為法西斯主義代表企業和政府權力的共同體，有時候也被稱為統合主義（corporatism）。它的論點是企業利益至上，而政府不過是保護企業的管道。根據這觀點，希特勒是由富有的德國工業控制的傀儡，以服務他們的目的，直到自大狂沖昏他，導致二次世界大戰的慘敗。另一個說法是，前美國副總統錢尼（Dick Cheney）是哈利波頓公司（Halliburton）的代理人，他確保了企業利益受到第四十三任法西斯布希政府的保護。

但這些看法都是無稽之談。希特勒是一個殺人法西斯主義者，包括布希等美國總統，則是民主政治中的「友善法西斯主義者」。兩種品牌的法西斯主義共同點是國家支配。企業權力很大，但明確地臣服於國家。

在法西斯主義體系，大企業和大政府完成浮士德式的交易。法西斯主義者十分願意容許私人公司和私人財產存在，他們不願意的是讓私人領域阻擋國家權力。醫院和醫療保險公司可能是私人企業，但它們的產品、價格和政策受歐巴馬健保控制。

谷歌、推特和蘋果是私人企業，但網際網路通道和費用受美國聯邦通訊委員會（FCC）監管；這個機構於一九三三年由小羅斯福創立，比全球資訊網（WWW）早近六十年出現。銀行是私人實體，但受到《陶德－法蘭克法案》、聯邦準備法案和一系列法規的嚴密監管。

剛開始企業遊說反對新立法，最後卻擁抱它，並提供專業知識給它們原本反對的機構，因為這些機構對新興的競爭者傷害大於既有的企業。遵循成本對大企業來說較容易承擔。積極的執法增加技術性違法的罰款、處罰等遵循成本很高，因為法規綿密且不透明，導致很容易觸犯法規。

從二○○八年恐慌以來，數百個法規計畫在《陶德－法蘭克法案》下推出。一些高風險的活動已被禁止、資本要求增加、存款保險提高、消費者揭露擴大，政府也從銀行汲取數十億美元的罰款、懲罰金和賠償。

銀行營運因此陷入困頓嗎？沒有。美國五家最大的銀行變得更大，控制的總銀行資產比率比二○○八年還高。銀行獲利更豐厚，主管薪資更肥美。摩根大通執行長戴蒙只是為一家銀行工作就成為億萬富豪。

在一波令人印象深刻的法規制訂折衝中，銀行業透過遊說者和競選獻金塑造它們偏好的法規。《陶德－法蘭克法案》的受害者不是大銀行，而是面臨法規負擔而無緣享受大到不能倒利益的社區銀行。《陶德－法蘭克法案》的沉默受害者是從未開張的銀行，例如過去由商會類企業成立的地方銀行，它們向來是利用自己的商業存款來讓營運步上正軌。這些銀行就像被墮胎的小孩，從未等到出生的那一天。

政府對導致的寡頭壟斷很滿意。政治人物假裝對銀行家很兇悍，而銀行家則扮演逃脫像禁止衍生性金融商品這種套索的胡迪尼（Houdini）。儘管如此，財政部和聯準會仍然拿槍頂著銀行家的頭，而槍的形式則是壓力測試、生前遺囑（living wills）和清算權（resolution authority）等。當聯準會因為過度的貨幣創造而達到資產負債表的信心極限時，銀行將是最終公債發行的可靠買家。銀行如果不買公債，將發現它們的生前遺囑會在自己的葬禮上宣讀。

大企業是一個共有壟斷體，對新創企業設置障礙，並靠政府補貼獲利。當像Uber這樣的新創業者冒出頭，展現熊彼得的創造性破壞時，政府幾乎立即就設置新規範。私人財產有其空間，但僅限於政府允許的範圍，而且絕不允許阻礙國家的權力。

Photo Credit: Reuters/達志

熊彼得透過長期歷史趨勢看待經濟學，認為歷史過程並非以單一的景氣循環方式進展，而是經歷數十年和數百年。熊彼得清楚地預見資本主義的終結。他寫道：「由於資本主義企業基於其自身的努力，往往把進步自動化，我們的結論是它往往也讓自己變成多餘──被自己的成功壓成碎片⋯⋯社會主義真正的帶頭者不是知識分子或宣揚它的煽動者，而是范德堡家族（Vanderbilts）、卡內基家族（Carnegies）和洛克斐勒家族（Rockefellers）。」

他預測說，在最進步的階段「資本主義基本上處在演進的過程，將變得萎縮⋯⋯利率將朝向零集中。」在一九四二年寫作的熊彼得，預期社會主義會在二○○○年獲得勝利。

社會主義和法西斯主義有共同的特點，兩者都讚揚國家在指導經濟上──並延伸到人類行為──的角色。兩者都支持擴大的公領域和縮小公民領域，達到很少真正私人活動或組織的程度。抽菸、吃喝、燈泡、馬桶、醫療等，都是政府的職責。

社會主義者和法西斯主義者的差別是，前者向來很耐心且願意在議會程序中運作。社會主義者相信時間站在他們那邊；熊彼得同意這一點。對照之下，法西斯主義者是行動的男人和女人。他們偏好命令勝於辯論；為達目的，不擇手段。

社會主義者和法西斯主義者的另一個差別，在於社會主義者容忍宗教和家庭等傳統權威來源；宗教和家庭藉建立規範和限制來指導行為。法西斯主義者相信，國家是唯一的規範與權威來源。法西斯主義者無可避免地會與替代的或舊式的家庭安排衝突。

法西斯主義者因行動而茁壯，從不浪費任何危機。推進法西斯主義者進程的最佳關鍵點是戰爭和金融恐慌。九一一攻擊製造出愛國者法案（Patriot Act），打開大規模無合理根據監視美國公民的大門。

二○○八年金融危機製造《陶德－法蘭克法案》，將摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利和高盛等，六家超級銀行的角色體制化。美國的儲蓄與投資業者被集中成三類，由政府控管。另外幾家超大型資產聚集業者，如大都會人壽（MetLife）、保德信（Prudential）和貝萊德（BlackRock），也在政府的嚴密監視中。它們客戶的財富都數位化，讓國家更容易沒收和掌控。

下一次金融危機將不會是一九九八年和二○○八年危機的較大版本，它將在質的方面大不相同。下一次金融危機將涵蓋多種全球規模的資產類別，將出現自一九七○年代以來未曾見過的通貨膨脹、一九三○年代以來未曾見過的破產潮，以及自一九一四年來沒見過的交易所關閉；國家力量將應號召而來壓制恐慌，資本主義的信譽將永久破產。

二十一世紀的新法西斯主義和一九三○年代法西斯主義的差異在於，國家資源已經擴增許多。威爾遜－胡佛－小羅斯福等民主黨法西斯主義者，仰賴秩序、專家和政府機構，透過廣泛的命令執行國家控制。非民主黨法西斯主義者如墨索里尼仰賴全身黑衣的歹徒取得權力，一旦取得政權便成為獨裁者。歷史顯示，永遠不缺願意穿著黑衣、齊步走的人，只要有人發號施令。

現今的國家權力比以往遠為無所不在。數位監視、社群媒體、數據挖掘和客製化內容，對懷抱法西斯目標的人來說，隨時可以利用。對定義不明的犯罪進行選擇性起訴，和選擇性地執行非全面性的稅法，都可能發生在國家認定的公敵身上。當異議溢出國家允許的界限，軍事化的警察將立即出擊。

這個展望不是無政府主義的情況。國家的存在有其必要，犯罪必須懲治，法律必須執行。問題在於公民空間。國家究竟應占據日常生活的多大空間，多少應該保留給私人市民追求過去被視為理想的自由？法西斯主義的衝動是排擠自由，規範所有人類行為。私人財產被允許存在，但它的利用必須服從國家的設計。在法西斯主義者的烏托邦，公民社會的模樣是一個遵守政府規範的村莊。

熊彼得於一九五○年去世，但死前預測了資本主義之死和社會主義崛起，以及社會主義在五十年期間發展成法西斯主義。他的歷史方法是現今的分析師只有兩秒鐘注意力的對比。時間已證明他對動態力量作用的反烏托邦解析。

相關書摘 ►《下一波全球金融危機》：菁英獸群已聽到新國家主義的母獅吼聲，並開始奔跑

書籍介紹

本文摘錄自《下一波全球金融危機：揭露權勢階級的大陰謀》，聯經出版

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作者：詹姆斯・瑞卡茲（James Rickards）

譯者：吳國卿

2008年金融風暴還未善了，下一波金融危機即將到來！詹姆斯・瑞卡茲在《下一波全球金融危機》一書中指出，權勢階級的心中正響起隆隆戰鼓。一場比2008年更大規模的金融危機已隱然成形，這次他們為求自保，有個大膽的計畫：

掌控銀行體系（2009-2010年）

重分配黃金到中國（2009-2016年）

重新以SDR計價（2015-2016年）

印製和流通SDR（2017-2018年）

藉通貨膨脹摧毀債務（2018-2025年）

2014年以來，國際金融機構已對一小群菁英發出警告：眾人所說的經濟回春其實是假象！近年來，全球權勢階級正默默囤積現金和硬資產，準備迎戰下一波金融危機。台灣將無法倖免於這場全球性危機，想了解未來的風險，並知道如何籌謀因應之道，需要瑞卡茲綜合最尖端的行為經濟學、複雜理論、貝氏統計和歷史的洞見，教導讀者如何聰明思考、迅速行動。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航